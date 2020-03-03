Партнерские программы облаков 1С: большой обзор о том, где выгоднее

У нас в блогах на днях был пост про партнерскую программу облака 1С. В комментариях, как и принято на «Клерке», много вопросов. Некоторые юзеры скептически настроены к программам кэшбека. А уж когда дело касается партнерки для неприкосновенной 1Сины — у-у-у, тут целая буря. А вдруг партнерские программы — это похлеще сетевого бизнеса? Вдруг, это секта вообще? А вдруг, если компания такое предлагает, у нее сам продукт хромает? Что вообще за непривычный маркетинг???

Мы, конечно, не могли остаться в стороне и решили прозондировать тему.

Что за партнерки такие вообще, реально ли на этом заработать и на какой пассивный доход можно рассчитывать?

«Клерк» изучил партнерские программы нескольких облачных сервисов, предлагающих аренду 1С.

Забегая вперед, скажем, что в лидеры по размеру вознаграждения по партнерской программе из пяти изученных нами сервисов выбился Scloud. Есть, конечно, и другие вполне себе приличные партнерки.

Кто и как может стать партнером «облака»

Стать партнером любого сервиса несложно. Вы регистрируетесь на сайте, и вам становится доступной реферальная ссылка или присваивается специальный партнерский код, с помощью которого к сервису будут подключаться привлеченные вами пользователи.

Стать партнером в принципе может любой человек. Эта программа подойдет бухгалтерам, IT специалистам, владельцам сайтов, аутсорс-организациям, IT-консалтингу и т.д.

Например, бухгалтер может перевести всех своих клиентов (работодателей) на облачную 1С, и получить бонус не только в виде преимуществ работы по удаленному доступу, но и вполне себе реальный денежный бонус, причем не единовременно, а в качестве длящегося притока.

Arenda 1С

Компания «Деловые Решения» работает на рынке 11 лет.

Размер вознаграждения зависит от юридического статуса партнера.

Партнеры ИП и юридические лица зарабатывают 90 % от первого ежемесячного платежа и 15 % от последующих платежей каждого привлеченного пользователя.

Физические лица получают 70 % от первого ежемесячного платежа клиента и 11 % от последующих платежей каждого привлеченного пользователя.

Для примера мы посчитали, сколько можно заработать, если привлечь в облако четырех клиентов.

Напомним, сумма вознаграждения зависит от того, является партнер юридическим или физическим лицом.

В сервисе предусмотрена также скидка для клиентов, привлеченных партнерами. Им аренда 1С будет обходиться на 5 % дешевле обычной цены. Таким образом у партнеров появляется дополнительный аргумент для привлечения клиентов.

Scloud

Компания «СервисКлауд» работает на рынке 14 лет.

Условия партнерской программы предусматривают выплату вознаграждения в размере до 30% от каждого платежа привлеченного вами клиента.

Размер вознаграждения не зависит от типа партнера — физическое или юридическое лицо.

Зато процент варьируется в зависимости от суммы, которую привлеченный клиент будет платить за услуги сервиса.

Для примера мы также посчитали, сколько можно заработать, если привлечь в облако четырех клиентов.

То есть в год реально получить 96 тысяч, если привлечь 4 клиентов.

Arcloud

Компания «Архитектор ИТ» является партнером 1С с 2014 года.

По условиям партнерской программы партнер будет получать 10% от всех платежей привлеченных им клиентов. Кроме того, предусмотрен разовый бонус — 100 % суммы платежа за 2-ой месяц привлеченного клиента.

На сайте сервиса приведен расчет вознаграждения исходя из суммы среднего чека клиента в размере 1 200 руб.

Итак, если вы нашли четырех желающих оформить аренду 1С в этом сервисе, ваше вознаграждение составит:

1 200×4 (1 200×10% х 11 мес. х 4) = 10 080 руб.

Rarus

Компания «Рарус-Софт» имеет 20-летний опыт работы в построении систем на платформе 1С.

По условиям партнерской программы по направлению «Облачные сервисы «1С-Рарус» подключив клиента, вы получите 100 % от его оплаты за первый месяц и затем по 20 % за все последующие месяцы от суммы счета клиента.

Мы посчитали, сколько можно заработать, подключив к сервису 4-ех пользователей с платой за обслуживание в размере 1 300 руб. (тариф «Проф»).

1 300×4 (1 300×20% х 11 мес. х 4) = 16 640 руб.

42 Clouds

Компания «УчетОнлайн» работает на рынке 7 лет.

Партнерская программа этого сервиса предполагает вознаграждение в размере 20 % от каждой оплаты клиента, которого привел партнер.

Мы посчитали, сколько может заработать партнер, подключив к сервису 4-ех пользователей с платой за обслуживание в размере 1 500 руб. (тариф «Стандарт»).

1 500×20% х 12×4 = 14 400 руб. в год.

Добавим, что в данной компании партнерской программой предусмотрены специальные условия для разработчиков 1С. При размещении собственной разработки в облаке заработок составит 80 % от ее продаж.

Итоги обзора

Мы проанализировали пять партнерских программ и свели данные в одну таблицу.

Сервис Arenda1С Scloud Arcloud Rarus 42 Clouds % единовременного вознаграждения для юрлиц и ИП 90 % нет 100 % 100 % нет % ежемесячного вознаграждения для юрлиц и ИП 15 % до 30 % 10 % 20 % 20 % % единовременного вознаграждения для физлиц 70 % нет 100 % 100 % нет % ежемесячного вознаграждения для физлиц 11 % до 30 % 10 % 20 % 20 % Вознаграждение за 4-ех клиентов для юрлиц и ИП 14 280 от 24 000 10 080 16 640 14 400 Вознаграждение за 4-ех клиентов для физлиц 11 226 от 24 000 10 080 16 640 14 400

Свои плюсы, безусловно, есть в партнерках каждого из вышеописанных сервисов.

Например, Arenda 1С, Arcloud и Rarus выплачивают повышенное вознаграждение за первый или второй месяц работы привлеченного клиента. Таким образом партнер быстрее ощутит выгоду.

Плюсом сервиса Arenda 1С также является скидка, которую здесь предоставляют новым клиентам, зарегистрированным по реферальной ссылке. Это является определенным козырем в руках партнера. Ведь таким образом привлечь клиентов становится проще.

С сервисом 42 Clouds можно заработать не только поиском клиентов, но и разместив в этом облаке свою разработку. К слову, для разработчиков 1С в 42 Clouds более высокий процент вознаграждения за привлеченных клиентов.

Что касается общей суммы вознаграждения, то по нашим подсчетам больше всего предлагает Scloud. Единовременного вознаграждения там нет, зато ежемесячное больше, чем в других сервисах.