Заявление на получение патента в 2020 году. Пока по рекомендованной форме

ФНС рекомендовала новую форму заявления индивидуальных предпринимателей на получение патента. Это временная форма, пока её не утвердят приказом, как положено по закону. Все дело в том, что ныне действующая форма, утвержденная приказом от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@, не подходит под новые правила расчета патента.

Теперь, в случае получения ИП патента на срок менее года, налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного годового дохода на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан патент. Ранее патент рассчитывался по другому — годовой потенциальный доход делился на 12 месяцев, умножался на количество месяцев, на который получался патент и на ставку налога.

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Несмотря на изменения, патент все равно выдается на срок, кратный месяцам.

В новой форме заявления полностью изменился титульный лист. Остальные листы остались без изменения.

Чаще всего затруднения вызывает определение идентификационного кода установленного законом субъекта РФ вида предпринимательской деятельности. На сайте ФНС есть файл с классификатором, однако он может устареть, если в региональные законы внесут изменения.

Код можно определить самостоятельно, в соответствии с правилами, указанными в начале классификатора. Если же это не удается сделать самостоятельно, лучше обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию.