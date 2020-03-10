Клерк.Ру

Теперь инспекторы особо проверяют ПВТР. Штрафы на десятки тысяч

Сейчас бухгалтеры ведут всю внутреннюю документацию на небольших предприятиях и у ИП. Но за текущей работой бухгалтеру трудно своевременно учесть все требования к ведению делопроизводства. Статья поможет учесть в работе новые требования к оформлению Правил внутреннего трудового распорядка на 2020 год.

Когда в компанию приезжают инспекторы ГИТ с проверкой, в первую очередь, требуют Правила внутреннего трудового распорядка — основной локальный акт компании. Если формулировки устарели и не соответствуют закону, компанию оштрафуют. Суммы штрафов доходят до 50 тыс. руб.

В соответствии со ст. 189 Трудового Кодекса РФ Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

Правила обязаны разрабатывать все работодатели. Такого документа может не быть только у ИП, если он работает в одиночку, без привлечения наемных работников. Если же у ИП есть наемный персонал, разрабатывать правила придется. Работодатели — организации обязаны разрабатывать документ «по умолчанию». С ним знакомятся все сотрудники при приеме на работу. С этого момента новый сотрудник обязан соблюдать установленные требования.

📌 Реклама
Отключить

Какие условия ПВТР необходимо проверить и при необходимости внести изменения

— Проверьте, указано ли в локальном акте, что работник вправе поменять банк, в который перечисляют его зарплату. Зафиксируйте обязанность работника предупредить о смене банка письменно минимум за 15 календарных дней до выдачи зарплаты и указать новые реквизиты. Раньше такой срок был короче — составлял 5 рабочих дней.

Теперь нельзя обязать работников выбрать банк, который удобен или выгоден компании. За это компанию оштрафуют на сумму до 50 тыс. руб. (п.6 ст. 5.27 КоАП).

— Нельзя уменьшать размер зарплаты за первую половину месяца и, например, устанавливать аванс в размере 40 процентов от оклада. Минтруд считает это дискриминацией (Письмо Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-178). Зарплату за первую половину месяца работнику нужно платить пропорционально отработанному времени.

📌 Реклама
Отключить

Если инспектор ГИТ при проведении проверки будет руководствоваться письмом Минтруда и сочтет, что вы занижаете сумму аванса и платите меньше, чем работник фактически заработал за первую половину месяца, компанию оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

— Проверьте, нет ли в локальном акте положений, что из аванса удерживаете НДФЛ. Минфин запрещает удерживать налог до окончания месяца, за который работнику начислили заработную плату (Письмо Минфина РФ от 13.02.2019 № 03-04-06/8932). При нарушении, штраф до 50 тыс. руб. (п.6 ст. 5.27 КоАП).

 Кандидаты при приеме на работу не обязаны показывать СНИЛС. Вместо зеленой карточки можно предъявить бумажное или электронное уведомление, которое подтверждает регистрацию в системе индивидуального учета (Ст. 14 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).

📌 Реклама
Отключить

Если работник нигде раньше не работал и устраивается впервые, у него на руках может не быть документа, который подтверждает регистрацию в системе персонального учета и содержит номер. Тогда уведомление за него получает работодатель. Для этого работник должен подать через компанию заявление в Пенсионный фонд об открытии индивидуального лицевого счета (Письмо Минтруда от 17.05.2019 № 21—3/В-574).

— Нельзя предоставлять отпуска только на выходные. Некоторые компании используют такой способ, чтобы избавиться от долгов по отпускам, а работники — не дожидаясь увольнения получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Теперь это запрещено. Пропишите, что компания не предоставляет отпуск, который совпадает с выходными днями. Если работник хочет разделить отпуск на части, в каждую из них должен входить хотя бы один рабочий день. Отпускные дни можете предоставить с пятницы по воскресенье, а не с субботы по воскресенье или только на праздничные дни, как допускалось раньше (Письмо Минтруда от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754). Ответственность по ст. 5.27 КоАП до 50 тыс. руб.

📌 Реклама
Отключить

— Не забудьте, что работники, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет, вправе уходить в отпуск в любое удобное время. Брать отпуск может как мать, так и отец, которые отработали в компании не менее полугода. Отпуск можно предоставить и раньше по соглашению сторон (ст. 262.2 ТК РФ).

Обратите внимание

Теперь недостаточно прописать в Правилах внутреннего трудового распорядка одну лишь обязанность индексировать зарплату работников. Нужно зафиксировать и правила, которые разъясняют, как будете это делать. Иначе компания рискует, что ее оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (п. 1 ст. 5.27 КоАП).

Инспекторы ГИТ теперь запрашивают у компании документ, в котором прописан порядок индексации зарплаты. Такое право закрепили в новом административном регламенте.

Если выберете индексацию через премирование, в Правилах внутреннего трудового распорядка важно указать, что именно путем выплаты премии компания исполняет обязанность по повышению уровня реального содержания заработной платы. Если не пропишете это в документах, то сама по себе выплата премий работникам не подтвердит, что вы провели индексацию.

📌 Реклама
Отключить

Работодатель не вправе лишать работников законной гарантии повышения реального содержания зарплаты. Компания должна установить в локальном акте механизмы индексации, например такие, как ежегодные надбавки к окладу и премии.

— Работодатели должны отпускать работников на диспансеризацию. Это правило действует с начала 2019 года. Условия о прохождении диспансеризации можно внести в Правила внутреннего трудового распорядка, или утвердить отдельный локальный акт и ознакомить с ним работников под подпись. Проверьте, есть ли такой акт в организации и соответствуют ли его условия закону. Если не освободите работника в день диспансеризации, то нарушите его трудовые права. Компанию оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а директора — до 5 тыс. руб.

📌 Реклама
Отключить

Вывод

Всего одна статья КоАП РФ, а как много можно получить штрафов, если не учесть требования, и это только к Правилам внутреннего трудового распорядка.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить