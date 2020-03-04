Новая форма СТД-Р: как заполнить

В связи с переходом на электронные трудовые книжки, в 2020 году появились несколько новых форм, которые необходимо применять работодателям.
Одна из них — форма СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности». Утверждена она приказом Минтруда от 20.01.2020 № 23н, он вступит в силу с 7 марта. Правда, выдавать такие сведения работодатель обязан уже с 1 января 2020 года
СТД-Р выдают работникам, которые выбрали электронные трудовые книжки, в двух случаях:
- если работник увольняется (в день увольнения);
- по заявлению работника (срок выдачи три рабочих дня).
Работникам, которые выбрали бумажную трудовую книжку СТД-Р выдавать не нужно.Выдать форму можно как в бумажном, так и в электронном виде. Способ выбирается работником.
Как заполнить СТД-РВместе с формой был утвержден и порядок её заполнения.
В форме СТД-Р указываются:
- Сведения о работнике — фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС.
- Сведения о работодателе — наименование, регистрационный номер в ПФР, ИНН, КПП. Если работодатель ИП, нотариус или адвокат, то указываются их полные ФИО, без сокращений, а поле КПП не заполняется.
- Данные о трудовой деятельности работника в организации — сведения о приёме на работу, переводах и увольнении с датами, номерами приказов и т.д. Т.е. все то, что ранее отражалось в бумажной трудовой книжке.
В графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» указываются следующие кадровые мероприятия:
Код
Наименование мероприятия
Полное наименование мероприятия
1
|ПРИЕМ
|Прием на работу (службу)
2
|ПЕРЕВОД
|Перевод на другую работу
3
|ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
|Изменение наименования страхователя
4
|УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)
|Установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации заполняется работодателем с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и другие)
5
|УВОЛЬНЕНИЕ
|Увольнение с работы
В графе 5 с 2021 года надо будет указывать код выполняемой функции, если работодатель применяет профессиональные стандарты.
Графа 6 заполняется только при увольнении работника. При этом пункт, статья Трудового кодекса указывается без сокращения.
В графах 7-9 указываются реквизиты приказа. Графа 10 заполняется только если запись отменяющая. Например, был ошибочный перевод на другую должность. В этом случае ставится знак Х.
Помните, все записи в СТД-Р должны соответствовать отправленным в ПФР сведениям по форме СЗМ-ТД.