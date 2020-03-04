Новая форма СТД-Р: как заполнить

В связи с переходом на электронные трудовые книжки, в 2020 году появились несколько новых форм, которые необходимо применять работодателям.

Одна из них — форма СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности». Утверждена она приказом Минтруда от 20.01.2020 № 23н, он вступит в силу с 7 марта. Правда, выдавать такие сведения работодатель обязан уже с 1 января 2020 года

СТД-Р выдают работникам, которые выбрали электронные трудовые книжки, в двух случаях:

если работник увольняется (в день увольнения);

по заявлению работника (срок выдачи три рабочих дня).

Работникам, которые выбрали бумажную трудовую книжку СТД-Р выдавать не нужно.

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Выдать форму можно как в бумажном, так и в электронном виде. Способ выбирается работником.

Как заполнить СТД-Р

Вместе с формой был утвержден и порядок её заполнения

В форме СТД-Р указываются:

Сведения о работнике — фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС. Сведения о работодателе — наименование, регистрационный номер в ПФР, ИНН, КПП. Если работодатель ИП, нотариус или адвокат, то указываются их полные ФИО, без сокращений, а поле КПП не заполняется. Данные о трудовой деятельности работника в организации — сведения о приёме на работу, переводах и увольнении с датами, номерами приказов и т.д. Т.е. все то, что ранее отражалось в бумажной трудовой книжке.

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В Порядке заполнения ничего не сказано о том, надо ли вносить в СТД-Р сведения о кадровых движениях по работнику у организации, выдающей форму, до 1 января 2020 года. И на дату публикации этой статьи официальных разъяснений по этому поводу нет. По логике, все кадровые записи до 2020 года остаются в бумажной трудовой книжке и дублировать их в СТД-Р бессмысленно.

В графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» указываются следующие кадровые мероприятия:

Код Наименование мероприятия Полное наименование мероприятия 1 ПРИЕМ Прием на работу (службу) 2 ПЕРЕВОД Перевод на другую работу 3 ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ Изменение наименования страхователя 4 УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ) Установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации заполняется работодателем с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и другие) 5 УВОЛЬНЕНИЕ Увольнение с работы

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В графе 4 указывается должность и структурное подразделение.

В графе 5 с 2021 года надо будет указывать код выполняемой функции, если работодатель применяет профессиональные стандарты.

Графа 6 заполняется только при увольнении работника. При этом пункт, статья Трудового кодекса указывается без сокращения.

В графах 7-9 указываются реквизиты приказа. Графа 10 заполняется только если запись отменяющая. Например, был ошибочный перевод на другую должность. В этом случае ставится знак Х.

Помните, все записи в СТД-Р должны соответствовать отправленным в ПФР сведениям по форме СЗМ-ТД.

Пример заполнения СТД-Р

В строке 2 указана ошибочная кадровая запись, которая была аннулирована формой СЗВ-ТД, отправленной в ПФР.