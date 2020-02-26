Еще больше образцов и ответов про СЗВ-ТД

«Клерк» продолжает искать информацию по электронным трудовым книжкам и заполнению формы СЗВ-ТД. Три недели назад мы опубликовали образцы заполнения, которые рассылали отделения ПФР страхователям. А на днях на сайте Пенсионного фонда выложили очередные образцы, глядя на которые становится понятным, что часть прежних примеров просто неверны.
Вот эти восемь новых примеров:
Пример 1. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Как заполнить форму за январь 2020 года?
Пример 2. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 15 июля 2020 год. Переведен на другую работу с 23 июля 2020 года. Как заполнить форму за июль 2020 года?
Пример 3. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работодателем было ошибочно поданы сведения о подаче 15 июля 2020 года заявления о продолжении ведения трудовой книжки. Как отменить неверную запись?
Пример 4. Работник принят на работу 10 апреля 2020 года. Как заполнить форму за апрель 2020 года?
Пример 5. Работник принят по совместительству 15 мая 2020 года. Как заполнить форму за май 2020 года?
Пример 6. Работник пронят на работу 1 августа 2019 года. Организация переименована с 25 мая 2020 года. Как заполнить форму за май 2020 года?
Пример 7. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работнику присвоена квалификация каменщик 4 разряда с 1 апреля 2020 года. Как заполнить форму за апрель 2020 года?
Пример 8. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работник уволен с 31 августа 2020 года. Как заполнить форму за август 2020 года?
А вот эту информацию мы нашли на сайте ПФР по Приморскому краю. Там провели горячую линию, после чего опубликовали ответы на часто встречающиеся вопросы.
|Основные вопросы
|Ответы 1
|Как заполнять графу 4 формы СЗВ-ТД?
|Указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием и наименование структурного подразделения, если оно включено в трудовой договор.
|Как правильно формировать форму СЗВ-ТД на уволенных сотрудников?
|При представлении сведений СЗВ-ТД впервые в отношении уволенного сотрудника работодатель одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года (прием, перевод) и мероприятие увольнение.
|При включении сотрудников в СЗВ-ТД ориентироваться на дату события или дату кадрового приказа?
|Для СЗВ-ТД важна дата события, а не дата оформления приказа.
|Нужно ли в СЗВ-ТД включать сведения о работнике, сменившем фамилию?
|В правилах заполнения СЗВ-ТД не сказано, что в этом случае следует включать такого сотрудника в отчет.
|Повышение зарплаты нужно отражать в СЗВ-ТД?
|Повышение зарплаты не отражается записью в трудовой книжке, поэтому такое событие в СЗВ-ТД не включается.
|Нужно ли заполнять «Код профессиональной деятельности» в справочнике «Трудовая функция»?
|Код профессиональной деятельности в справочнике Трудовая функция предназначен для заполнения в СЗВ-ТД Кода выполняемой функции. Данный код заполняется с 1 января 2021 г. при его наличии.
|Как можно исправить ошибку 50 по СЗВ-ТД?
|
Следует посмотреть расшифровку ошибки 50:
Возможно, что ошибка связана с неверным форматом файла, с неуникальным СНИЛС или некорректной электронной подписью или в СЗВ-ТД просто не был указан подписант или должность подписанта, а это обязательные поля. А также в графе 6 нарушена последовательность записей.
В вашем случае ошибка связана с тем, что в СЗВ-ТД не заполнено поле Должность. Ее придется заполнить.
|Почему по организации может не проходить проверку СЗВ-ТД, выдавая ошибку по полю УТ2: Должность?
|Ошибка может выдаваться, из-за того, что в СЗВ-ТД не заполнен Руководитель организации.
|Почему при выгрузке СЗВ-ТД данные по основаниям увольнения могут выгружаться некорректно?
|В этом случае проверьте заполнены ли в справочнике Основания увольнения (Настройка — Классификаторы — Основания увольнения) колонки с расшифровкой по подпунктам, пунктам, статьям и частям ТК РФ.
|Если есть соглашение ЭДО с ПФР, нужно ли еще раз отправлять заявление?
|Отправить заявление на ЭДО с ПФР нужно. Дело в том, что ПФР запустил новую информационную систему федерального уровня, и в ней необходимо зарегистрироваться, даже если вы раньше подписывали соглашение с ПФР об электронном документообороте.
|В 2020 г. нужно вести трудовую книжку в бумажном виде, если пока заявление о выборе способа ведения трудовой им не подано?
|В этом случае следует продолжить ведение трудовой книжки в бумажном виде, однако это не освобождает работодателя от ведения трудовой книжки в электронном виде. До 31.12.2020 г. сотрудник должен будет написать заявления о выборе способа ведения трудовой книжки.
|Как исправить ошибку в форме СЗВ-ТД?
|Для исправления ранее представленных сведений по конкретному физлицу необходимо подать новую СЗВ-ТД. В ней отражаются первоначальные данные, но в отношении сведений, которые некорректные, в графе 10 таблицы по соответствующей строке проставляется знак «X», а в следующую строку вносятся верные данные.