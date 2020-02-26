Еще больше образцов и ответов про СЗВ-ТД

«Клерк» продолжает искать информацию по электронным трудовым книжкам и заполнению формы СЗВ-ТД. Три недели назад мы опубликовали образцы заполнения, которые рассылали отделения ПФР страхователям. А на днях на сайте Пенсионного фонда выложили очередные образцы, глядя на которые становится понятным, что часть прежних примеров просто неверны.

Вот эти восемь новых примеров:

Пример 1. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Как заполнить форму за январь 2020 года?

Пример 2. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 15 июля 2020 год. Переведен на другую работу с 23 июля 2020 года. Как заполнить форму за июль 2020 года?

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Пример 3. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работодателем было ошибочно поданы сведения о подаче 15 июля 2020 года заявления о продолжении ведения трудовой книжки. Как отменить неверную запись?

Пример 4. Работник принят на работу 10 апреля 2020 года. Как заполнить форму за апрель 2020 года?

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Пример 5. Работник принят по совместительству 15 мая 2020 года. Как заполнить форму за май 2020 года?

Пример 6. Работник пронят на работу 1 августа 2019 года. Организация переименована с 25 мая 2020 года. Как заполнить форму за май 2020 года?

Пример 7. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работнику присвоена квалификация каменщик 4 разряда с 1 апреля 2020 года. Как заполнить форму за апрель 2020 года?

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Пример 8. Работник принят на работу 1 декабря 2017 года. Переведен на другую работу с 20 января 2020 года. Работник уволен с 31 августа 2020 года. Как заполнить форму за август 2020 года?

А вот эту информацию мы нашли на сайте ПФР по Приморскому краю. Там провели горячую линию, после чего опубликовали ответы на часто встречающиеся вопросы.