Может ли декретная ставка отличаться от основной: кому грозит штраф до 50 тыс руб.

Реальный кейс компании — в описании юриста.

В начале года к нам обратились сразу два клиента с похожими ситуациями. В первом случае сотрудница уходила в декретный отпуск, и работодатель планировал взять временного человека, но на другую должность и зарплату. Во второй компании у женщины тоже приближался срок отпуска, а «сотрудник-срочник» уже начал работать. И тоже с другой зарплатой.

Почему же компании используют такой вариант? Государство старается помогать будущим матерям, льгот и компенсаций становится больше. Это правильно, и мы поддерживаем социальную направленность нашей страны. Но для бизнеса декретницы — одна из самых сложных тем. Предоставляя все гарантии, работодатели хотят вовремя отправить сотрудниц в отпуск и продолжить решение бизнес-задач. Естественно, учитывая расходы на фонд оплаты труда, другие льготы и оформление процедур, приходится искать пути оптимизации. Наши истории — одна из таких попыток.

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Давайте разберем, опасно ли такое решение? Увы, да.

Во-первых, оформляя срочный договор по «декретной ставке», вы принимаете человека для выполнения обязанностей сотрудницы, которая ушла в отпуск. Об этом нам напоминает ст. 59 Трудового кодекса РФ. Во-вторых, установление разной заработной платы тоже не сулит ничего хорошего.

Если несоответствие выявит инспекция при проверке или сам человек подаст жалобу, вам придется доначислить оклад до более высокого уровня и еще заплатить штраф за нарушение ст. 22 ТК РФ. Напомню, что эта статья говорит о равной оплате за труд равной ценности, ведь временный работник будет выполнять те же функции, что и уходящая в отпуск сотрудница. Значит, и получать он должен столько же.

Несоблюдение этой нормы чревато штрафом руководителю до 5 тыс. рублей и компании — до 50 тыс. рублей.

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Кстати, что касается уже принятого человека во второй ситуации — этот вариант тоже имеет нюансы. Причина заключения срочного договора появляется именно с уходом в декрет основной сотрудницы, поэтому принять человека раньше просто нет оснований. По сути, работник выходит на временную должность, которая еще не освободилась. Между тем, закон никак не регулирует подобный алгоритм, поэтому действовать приходится, исходя из возможных рисков.

Как же быть в таком случае? Один из возможных способов — принять временного сотрудника на другую должность и по другому основанию срочности. Например, оформить его для работы над каким-то проектом. И здесь важно правильно оформить проект: его начало, цели, сроки и порядок завершения. В свою очередь, обязанности ушедшей в декрет дать ему в порядке совмещения. Исходя из этой схемы и двух должностей можно разрешить вопрос и с заработной платой.

Во второй истории один из вариантов решения — заключить два срочных договора. Первый будет действовать до дня ухода сотрудницы в отпуск, а второй — уже сам «декретный». Но здесь оформить причины срочности первого договора еще важнее. Если не будет правильного обоснования, компания столкнется с серьезными рисками.

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В случае судебного спора трудовое соглашение могут признать бессрочным, а значит, декретную ставку вам придется закрывать другими ресурсами. Кроме того, вам грозит еще и штраф: до 20 тыс. рублей — на директора и до 100 тыс. рублей — на юридическое лицо.

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На первый взгляд, он кажется привлекательнее, ведь он не привязан к штатному расписанию и наличию вакансий. Но речь в таком случае идет о выполнении определенных работ, и признаков трудовых отношений в нем быть не должно. Надзорные органы активно изучают такой способ, а суды все чаще считают договоры ГПХ — трудовыми при малейшем намеке или недочеты со стороны бизнеса. Естественно, все сопутствующие с этим риски несет компания.

Конечно, можно пойти и по пути клиента. Но это сопряжено с цепочкой больших трудозатрат и без гарантии успеха. Например, доказательства нужны, чтобы подтвердить, что работник выполняет лишь те обязанности, которые были у ушедшей в отпуск. А в этом случае обоснуйте, почему разные должности и разная зарплата. В итоге каждый новый шаг в такой «цепи» потребует новых веских аргументов. Так что наиболее оптимальным видится открытие ставки с тем же названием должности и зарплатой, чтобы не создавать дополнительных рисков на пустом месте.