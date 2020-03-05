«Ночной бухгалтер». Революция в пособиях

Все СМИ с утра трубят: отменяются декретные пособия у работодателя.

Рассказываем, что на самом деле

Да, изменения в выплате пособий серьезные. Теперь все — на ФСС. Работодатели в этом участвовать не будут.

Непонятно одно — почему федеральные СМИ именно сегодня начали панику вокруг этого законопроекта. Мы писали о нем еще осенью 19 года.

У законопроекта тысячи дизлайков. Основная причина — новые нормы для женщин, работающих в отпуске по уходу за ребенком.

Читайте наш обзор изменений.

Новая фишка налоговиков

Инспекторы взяли на вооружение новый метод запугивания.

Они ходят по бизнес-центрам и получают от собственника список арендаторов. Сверяют данные с ЕГРЮЛ. Если выясняется, что организация арендует офис в бизнес-центре, а по сведениям ЕГРЮЛ она зарегистрирована в другом месте (пусть даже в соседнем здании), налоговая требует оформить обособку.

Штраф 10 процентов от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

Стоит ли всерьез пугаться?

Покупки по корп.картам, снятие наличных, дробление НДС, операции с исполнительными документами, какие изменения ждут 115-ФЗ и как они будут работать в реальности? Спойлер: Все уже давно работает. Прочитайте обзор 5 важнейших изменений от команды НДС Минус: https://clc.to/115-fz

НК можно будет отправить в топку

Система налогового мониторинга (когда компании добровольно (ну, как добровольно...) пускают налоговиков в свою учетную программу) все больше пугает профессиональное сообщество.

В концепции развития этой системы даже про то, что инспекторы будут согласовывать налоговую базу и объекты налогообложения.

Будущее, которое мы заслужили.

Есть мнение, что налоговый мониторинг вообще убьет профессию бухгалтер.

Ваша не верящая в смерть профессии редакция