Отменяются декретные пособия и отпускные у работодателя

Система оплаты отпусков и декретов изменится уже в 2021 году.

Деньги по больничным листам, а также за очередные отпуска будет выдавать ФСС, а не работодатели, как сейчас. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены (больничные, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями.

Законопроект внесут в Госдуму в декабре. Его уже готовы поддержать «Единая Россия» и другие фракции парламента. Однако глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным, поскольку содержание законопроекта профсоюзам не известно.

Зачем изменения? Чиновники считают, что прямые выплаты из ФСС гарантируют людям, во-первых, саму выплату, во-вторых, сумма будет верная, без ошибок, которые мог допустить работодатель при расчете. Кассы ФСС разместят, возможно, в поликлиниках.

Видят плюсы и для работодателей. Например, у компании может не быть денег на р/с для выплаты крупных пособий. И вскоре руководству не придется беспокоиться хотя бы на этот счет.