10 живучих мифов про командировки. Развенчивает Роструд

Хватит кривотолков. Как продлить, сократить и оплатить командировку в ряде ситуаций – разъяснения с примерами и на основе официальной позиции чиновников.

Миф №1. Командированного сотрудника увольнять запрещено

Трудовой кодекс РФ предусматривает право работника уволиться по собственному желанию, предупредив об этом работодателя не менее чем за две недели. Срок исчисляется с момента, когда компания получила заявление сотрудника. Поскольку иных ограничений для расторжения трудового договора кодекс не содержит, сообщить о своей воле работник может, пребывая в командировке, считают в Роструде.

После прекращения трудовых отношений специалист не обязан исполнять должностные обязанности и может вернуться из служебной поездки, не завершая данных ему поручений. По вопросу расчета такого сотрудника следует учитывать следующее. Отчитаться о потраченных в командировке средствах специалист должен в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки (п. 26 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Неизрасходованные и невозвращенные подотчетные суммы можно удержать из его зарплаты (ст. 137 ТК РФ).

По общему правилу сделать это возможно в течение месяца, отведенного на возвращение аванса. Однако при увольнении последний день работы сотрудника будет днем прекращения трудовых отношений с ним.

Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37606-6-1.

Миф №2. Трудовой договор нельзя заключить на время командировки

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Гострудинспекторы не видят нарушений в том, чтобы оформить трудовые отношения исключительно на время выполнения определенной работы. Это подтверждает и Роструд в своем докладе за IV квартал 2019 года. Чиновники указывают, что соответствующее основание для заключения срочного труддоговора указано в абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ для случаев, когда завершение работ не может быть определено конкретной датой.

Такое соглашение прекращается по выполнении предусмотренных им поручений и даже по истечении пяти лет не становится бессрочным (Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 31.10.№ 33-10856/2019). Основанием для увольнения сотрудника является документ, подтверждающий, что объем работ, указанный в срочном трудовом договоре, выполнен. Если после этого ни одна из сторон не предпримет действий к прекращению соглашения, оно будет считаться заключенным на неопределенный срок.

О прекращении договора работодатель обязан письменно предупредить работника не менее чем за три календарных дня до увольнения (ч. 1 ст. 79 ТК РФ). Инспекторы рекомендуют использовать в срочном трудовом соглашении, например, следующие формулировки: «Срочный трудовой договор действует до момента подписания акта о приеме выполненных работ по договору №… о выполнении работ по строительству… (указать характеристики объекта)».

В качестве основания для увольнения в приказе необходимо указать пункт трудового договора с условием о сроке, а также реквизиты акта либо иного документа, подтверждающего приемку выполненных работ.

Консультация эксперта ГИТ в Нижегородской области Неклюдова В.И. от 24.02.2020

Миф №3. Для направления на учебу одного приказа о командировке достаточно

Чиновники разъясняют, что обучение является правом, а не обязанностью сотрудника (ст. 21, 197 ТК РФ). Принудить специалиста к освоению новых знаний можно строго в рабочее время и только если это прописано в его трудовом договоре или предусмотрено законом. Для направления работника на учебу, выходящую за пределы установленного графика, необходимо получить его согласие.

Наличие такового ведомство рекомендует закрепить в отдельном соглашении, например, в ученическом договоре. В документе следует предусмотреть условие об оплате учебных дней или предоставлении дополнительных выходных.

Аналогичные гарантии могут быть оговорены в локальных регламентах работодателя. Оплата дней (часов), предусмотренных рабочим графиком специалиста, должна производиться в размере не ниже его среднего заработка. Сверх того – по расценкам сверхурочной работы (ст. 152, 153 ТК РФ).

Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1.

Миф №4. Совместительство и командировки друг друга исключают

Ведомство напоминает, что совместительство предполагает работу в течение времени, свободного от выполнения обязанностей по основному месту трудоустройства. Поэтому количество работодателей, с которыми сотрудник одновременно может иметь заключенные трудовые договоры, не ограничено. Направление сотрудника в командировку по основному месту работы исключает выполнение обязанностей совместителя. Однако Роструд предлагает два варианта решения этой проблемы.

Во-первых, на время командировки сотрудник может по месту совместительства взять отпуск за свой счет, если предоставить таковой согласится работодатель. Если основная работа специалиста связана с регулярными командировками, ведомство рекомендует прописать специальные условия труда совместителя, связанные с разъездами, в его трудовом договоре.

Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37451-6-1.

Миф №5. Предоставить отпуск вне очереди без возвращения из командировки нельзя

Некоторые категории сотрудников вправе требовать от работодателя предоставить ежегодный отпуск в удобное время по их желанию. Например, по ст. 262.2 ТК РФ с конца 2018 года к ним отнесены родители трех и более детей до 12 лет. Находиться одновременно в ежегодном отпуске и служебной командировке сотрудник не может, что следует из определения последней (ст. 166 ТК РФ).

Внезапное отправление работника на отдых усложняет также его обязанность отчитаться о командировочных расходах в трехдневный срок по возращении из служебной поездки. Однако Роструд считает, что урегулировать денежные вопросы можно и в течение трех дней после выхода сотрудника на работу после отпуска. Тем более что трудовое законодательство не запрещает предоставлять персоналу время на отдых сразу после командировки и без промежутка между ними.

Ведомство обращает внимание, что компенсировать расходы на обратный билет работодатель в этом случае не обязан, и даже если он сделает это из собственной щедрости, то не сможет учесть такие расходы как экономически обоснованные.

Проверить факт возвращения сотрудника не из командировки инспекторам не составит труда. Достаточно сверить даты его прибытия по билету и окончания служебной поездки в соответствии с приказом. Решение о предоставлении отпуска станет тому дополнительным подтверждением.

Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37456-6-1.

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Миф № 6. Компенсировать лишь средний заработок достаточно

Статья 167 ТК РФ гарантирует сотруднику сохранение среднего заработка на время нахождения в командировке. Однако если время поездки по поручению начальства совпадает с выходным или праздником, применяются специальные нормы (п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, ст. 153 ТК РФ). Работа в этот период оплачивается не менее чем в двойном размере. Чиновники также обращают внимание, что возложение на сотрудника служебных обязанностей в нерабочий день должно объясняться непредвиденными обстоятельствами и риском нарушения слаженной работы предприятия. Но даже в этом случае нужно заручиться письменным согласием специалиста и поддержкой профсоюза (при его наличии в организации).

Письмо Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37602-6-1.

Миф № 7. Оплата поездок в метро и на такси – по умолчанию

Роструд разъяснил порядок возмещения командированному сотруднику расходов на транспорт. Статья 167 ТК РФ гарантирует работнику компенсацию издержек, связанных с командировкой, а ст. 168 устанавливает обязательное условие – согласование затрат с работодателем. Согласно положению об особенностях направления работников в служебные командировки, в расходы на проезд входит только оплата общественного транспорта до станции (пристани, аэропорта) и от станции, если они находятся за чертой населенного пункта (п. 12 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Таким образом, по общему правилу затраты на перемещение по городу в связи с исполнением поручения руководства возмещению не подлежат. Однако компенсацию расходов на метро или даже такси можно прописать в локальных НПА работодателя. Такое право закреплено в ч. 4 ст. 168 ТК РФ. Для повышения мобильности сотрудников ведомство предлагает закрепить в положении о командировках, что оплате подлежат расходы на проезд транспортом общего пользования (в том числе такси) от места проживания до места выполнения служебного поручения.

Консультация советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса Роструда Дудоладова И.И. от 24.02.2020

Примечание редакции: Если по возвращении из командировки сотрудник не отчитается о потраченных деньгах, работодатель вправе удержать авансовый остаток, не подтвержденный расчетными документами. На принятие такого решения у него есть только один месяц со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). В случае внезапного увольнения сотрудника без выплат, с которых могли быть произведены удержания, обратиться в суд за возмещением компания вправе в течение одного года со дня обнаружения причиненного ей ущерба. Отметим, что на практике судов встречаются случаи и более позднего, но успешного обращения работодателей за компенсацией. В отсутствие заявления работника о пропуске срока исковой давности Фемида не может применить его негативные последствия и отказать в требованиях работодателя (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2)

Миф №8. Командировку нельзя продлить без распоряжения руководителя

Минтруд напоминает, что в командировке могут произойти непредвиденные обстоятельства, продлевающие ее длительность и независящие от воли сотрудника. Это может быть обусловлено отсутствием обратного билета, чрезвычайными ситуациями вроде ДТП или неблагоприятных метеорологических условий, не позволяющих выехать. В этом случае на основании заявления или служебной записки работника (с приложением документов, подтверждающих факт вынужденной задержки) командировку необходимо продлить, издав соответствующий приказ. В документе нужно отразить:

причину продления командировки;

новую дату ее окончания;

распоряжение оплатить работнику дополнительные расходы, возникшие из-за продления командировки (п. 10, 11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Подтвердить вынужденную задержку сотрудника могут, например, справки из ГИБДД о ДТП с указанием времени, места или справки из аэропорта о причинах задержки вылета самолета из-за плохих метеорологических условий или аналогичной справки от железной дороги (п. 19. Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

За все рабочие дни, дополнительно проведенные в командировке, сотруднику надлежит выплатить средний заработок и компенсировать расходы на проживание, обмен или покупку нового билета, суточные. Указанный порядок чиновники рекомендуют закрепить в локальных НПА. В табеле учета рабочего времени эти дни нужно отметить кодом К или цифровым символом «06» без указания отработанных часов.

Консультация эксперта Минтруда Коньковой Д.Н. от 24.02.2020

Примечание редакции: При покупке билетов следует учитывать следующее. Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы (п. 4 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Исходя из этого, билет на проезд обходным маршрутом, например, в целях экономии средств, не сможет подтвердить факт следования работника из командировки к месту постоянной работы. Это может повлечь трудности в обосновании расходов на такую поездку или в доказывании права на их возмещение работодателем в суде.

Миф №9. Дни отъезда и приезда всегда следует оплачивать полностью

Инспекторы сообщают, что в случае если отъезд в командировку или возвращение выпадают на выходные, оплачивать сотруднику весь день в двойном размере не нужно. В этом случае применяются специальные правила ст. 153 ТК РФ (п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, письмо Минтруда РФ от 13.10.2017 № 14-2/В-921). В соответствии с частью 3 ст. 153 ТК РФ оплата в повышенном размере пролагается за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Поэтому при возвращении работника из командировки в середине выходного дня оплачивается по двойному тарифу только то количество часов, в течение которых работник фактически находился в пути из командировки.

Пример. Расчет количества часов, оплачиваемых в повышенном размере Сотрудник, работающий по 5-дневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, выехал из командировки на автобусе из населенного пункта А в населенный пункт Б в 16:00 в пятницу, а в 18:00 этого же дня он прибыл в населенный пункт Б, находясь в пути, таким образом, 2 часа. Один час работник ожидал поезда, а затем в 19:00 выехал на нем из пункта Б в пункт В, прибыв туда этим же днем в 23:00. Два часа работник ожидал вылета самолета, а затем покинул пункт В в 01:00. Самолет прибыл на место постоянной работы работника в субботу в 10:00. На аэроэкспрессе работник доехал до места постоянной работы, прибыв туда в 12:00. Соответственно, работник находился в пути 20 часов (2 + 1 + 4 + 2 + 9 + 2), из них в пути в выходной день 12 часов (1 + 9 + 2).

Следовательно, в повышенном размере согласно требований ч. 3 ст. 153 ТК РФ оплачиваются 12 часов фактического нахождения работника в пути из командировки, приходящиеся на его выходной. Однако существует неопределенность в необходимости оплатить в повышенном размере (20-процентной часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы) ночное время (с 22 до 6 часов) возвращения из командировки (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554). Во избежание претензий со стороны контролирующих органов рекомендуем оплачивать ночное время в пути в повышенном размере согласно ст. 154 ТК РФ.

Консультация советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса ГИТ Тарановой Ю.С. от 24.02.2020

Миф №10. Суточные выплачивают всегда

ГИТ разъясняет, что при командировании сотрудника в местность, из которой он может ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные можно не платить. Вопрос о целесообразности такого режима решает работодатель, в том числе с учетом необходимости создания работнику условий для отдыха (п. 11 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Размер суточных также определяет компания в коллективном договоре или иных локальных НПА (ст. 168 ТК РФ).

После этого изменение суммы возможно только внесением изменений в соответствующие регламенты. Чиновники предостерегают: ограничение размеров суточных для конкретного работника в связи с его дисциплинарными проступками не предусмотрено ТК РФ. Неполная выплата указанных сумм наказывается по ч. 6 cт. 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц состав предусматривает отве тственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Консультация эксперта ГИТ в Кировской области Бердинских А.А. от 24.02.2020