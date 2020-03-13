Как самозанятому избежать блокировки счета

За что могут заблокировать счет самозанятого?

Закон № 115-ФЗ и разработанные ЦБ РФ на его основе многочисленные методические рекомендации и инструкции содержат широкий перечень оснований для блокировки счетов. Самыми туманными, а потому самыми популярными формулировками являются:

— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей явного экономического смысла или очевидной цели;

— несоответствие сделки официальным целям деятельности организации или предпринимателя;

— регулярные подозрительные сделки, которые могут быть направлены на легализацию доходов.

По подобным же причинам часто блокируются и счета самозанятых лиц.

Чтобы снизить вероятность заморозки счета по № 115-ФЗ, самозанятому желательно:

— открывать счет в том банке, который предусматривает возможность приема платежей в рамках предпринимательской деятельности на личный счет (этот вопрос необходимо уточнять в самом банке);

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— отношения с заказчиками-юрлицами документировать (договор, акт оказания услуг, счет, чек), при этом в каждом документе должна быть четкая формулировка услуги;

— проводить расходы с той же карты, на которую поступают платежи от заказчиков, не переводя их на другую свою «расходную» карту, т.к. это оценивается банками как транзит денег;

— передавать клиенту вместе с первичными документами и справку о постановке на учет в качестве самозанятого (скачать ее можно их приложения «Мой налог» или из личного кабинета на сайте ФНС);

— регулярно выгружать и справку о доходах, что поможет доказать банку добросовестность своих действий.

Перечень, разумеется, не исчерпывающий, однако соблюдение этих простых правил поможет снизить вероятность заморозки счета самозанятого лица, а также ускорит процесс прояснения и урегулирования ситуации, если блокировка уже проведена.