Ждать ли массовых увольнений главбухов

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Будущее профессии слабо связано с личностью премьер-министра. Цифровизация налогового администрирования и новые учетные стандарты в ближайшие несколько лет все равно изменят работу бухгалтера. Особенно в малом бизнесе. Вот пара фактов, которые позволяют мне делать такой прогноз.

1. В декабре 2019 г. Минфин разработал законопроект «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Суть проекта: для «упрощенцев», которые платят налог с доходов и используют онлайн-кассы, делегировать расчет налога налоговому органу. Вести книгу учета доходов и расходов и составлять налоговую декларацию больше не будет нужно. Законопроект уже прошел антикоррупционную экспертизу. С 1 июля 2020 г. он вступит в силу — к гадалке не ходи. Пока онлайн-УСН будет предлагаться как опция, которую можно не выбрать и отчитываться по-прежнему. Но я уверен, что через пару лет такой порядок станет обязательным — это снимет с ФНС работу по проверке достоверности данных налогоплательщика. И этот тренд распространится на все спецрежимы.

Поэтому если рассматривать работу бухгалтеров, связанную с расчетом налогов, то ее станет меньше. Платить за услугу, которую государство будет оказывать бесплатно, смысла нет никакого. А бухгалтеры-расчетчики-налога-на-спецрежиме-для-ИП и вовсе вымрут вместе с банковскими онлайн-как-бы-бухгалтериями.

2. Вместе с тем в 2021 г. ожидается принятие семи новых ФСБУ.

Они будут сильно приближены к МСФО и значительно сложнее действующих. Как следствие, в работе бухгалтера станет намного больше бухучета. Крупные корпорации смогут позволить себе дорогих квалифицированных бухгалтеров. Большая часть компетенций бухгалтеров малого бизнеса лежит в плоскости налогового, а не бухгалтерского учета. А его будет бесплатно вести государство.

Быстро переучиться смогут немногие, поэтому малыши начнут массово аутсорсить бухгалтерию. Надеюсь, что конкуренция за мозги между корпорациями и аутсорсерами приведет и к росту зарплат. Поэтому постоянное саморазвитие и учеба — это вопрос выживания в профессии. Наивно думать, что в 2022 г. можно быть главбухом с тем же набором знаний и функций, что в 2012 г.