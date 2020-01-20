Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением

Основательница HR-проектов «Антирабство» и Careefan Алена Владимирская считает, что вслед за назначением главы ФНС Михаила Мишустина премьер-министром «примерно через полгода» стоит ожидать волну увольнений бухгалтеров, пишет Inc.

По ее словам, новое назначение окажет влияние на экономику, а она, в свою очередь – на рекрутинг.

«Вот, например, чего на мой взгляд произойдет от назначения нового премьера: массовая замена и удорожание позиции главных бухгалтеров. Примерно через полгода прокатится волна увольнений и одновременно запросов на найм», – пишет Владимирская в своем Facebook.

Она объяснила, что после прихода премьера-налоговика Мишустина собственники бизнеса, опасаясь за свою безопасность в случае ошибок в отчетности, будут искать высококвалифицированных бухгалтеров и избавляться от тех, кто может поставить компанию под угрозу закрытия, а их самих – отправить в тюрьму.

«Отсюда их запрос – ведите мне умного главного бухгалтера с опытом судов и желательно сертификатом аудитора. Он будет актуален для всех – от крошечных ИП до огромных холдингов», – пишет Владимирская.

С другой стороны, западные компании, которые в последнее время в России сокращают расходы на персонал, уберут и часть позиций бухгалтеров, переведя их позиции в общеевропейские центры и увеличат предложение на рынке труда.

«С одной стороны, много освободившихся главных бухгалтеров очень высокой квалификации, с другой стороны-спрос, который крупные российские компании будут подогревать вполне адекватными зарплатами (за свою безопасность собственник платить готов). Одновременно тот же собственник будет увольнять своего главного бухгалтера с пониманием (или ложным пониманием) – не тянет он, а посадят меня», – объясняет основательница «Антирабства».

Она напомнила, что с похожей ситуацией рынок труда уже сталкивался четыре года назад, когда «турбулентил спрос на CFO» и собственники «побежали за качественными финиками и начали им платить». «Теперь настает время главных бухгалтеров. А вы говорите: зачем нам знать кто премьер? Политикой не интересуюсь, она на меня не влияет», – заключила Владимрская.

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