Реализация раньше покупки. Что делать?

20 марта на сайте был размещен мой опус, где в меру своего незаурядного таланта (а чё, я такой!) размышляю о расходах, которые могут возникнуть гораздо позже, чем получены доходы по этой сделке.

Но узок круг таких затрат, и далеко не всегда возникшие у организации расходы по какой-либо сделке, доход от которой был отражен намного раньше, можно полностью законно списать на уменьшение финансового результата и налогооблагаемой прибыли.

Не первый год, как на семинарах, так и на консультациях, задают одни и тот же вопрос: — Мы заключили контракт с бюджетом (или с крупной корпорацией). Нам выкрутили руки и заставили подписать акт на сдачу объекта (или накладную на отгрузку товара) последними числами декабря. Но к работам мы фактически приступили (приобрели товар) только в конце января (а то и в начале марта). Как нам списать фактические расходы?

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Мой ответ: — как это сделать полностью законно, не знаю.

Бюджетные заказчики (равно как и крупные компании) до сих пор, как и лет 40-50 назад, оценивают эффективность работы своих подразделений, в первую очередь, по освоению средств, выделенных им на год по смете, под тот или иной проект, задачу.

И если в декабре все выделенные средства не освоены, то на следующий год их могут, и того, урезать. А ни один чиновник этого допустить не может. А то, что в конце года будет подписана фактическая «липа» на принятие объекта (получение товара), да еще и оплачена, его не волнует. Деньги то не его, казенные. А подрядчик (поставщик) чаще всего убежать никуда не может.

Лесную тему (как распилить, как откатить) обсуждать не будем. Автор чтит (ну, почти) Уголовный кодекс. Поэтому попробуем разобраться, как организации, на свою голову заключившей договор с бюджетом, попытаться выйти из такой ситуации, не привлекая излишнего внимания налоговиков.

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Ситуация номер раз (не я придумал, вопрос был задан на форуме в прошлом году).

В бухгалтерию принесли ТОРГ-12, датированную декабрем, на отгрузку товара, который мы сами закупили только в конце января.

Реализацию «виртуального» товара, хочешь, не хочешь, придется отразить декабрем, со всеми вытекающими последствиями — начислением НДС и прибыли.

А вот как отразить отгруженный товар, который еще не приобрели?

Здесь можно будет попытаться вспомнить и применить термин, которая большая часть современных бухгалтеров, возможно, и не знает — неотфактурованные поставки.

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Так называются товары, полученные без сопроводительных документов поставщика. Да, в настоящее время это случается очень-очень редко, но, в теории, возможно. Они оцениваются покупателем по рыночной стоимости, и приходуются на основании первичного документа (приходного ордера), подписанного материально-ответственным лицом покупателя*.

*Здесь надо будет еще найти смельчака, согласного его подписать

А вот когда в январе товар действительно будет получен, а с ним и ТОРГ-12 и счет-фактура, то можно будет скорректировать и стоимость «продажи» его в декабре, и принять НДС к вычету.

Хотя, при очень внимательной проверке всех документов может быть обнаружена нестыковка. Мы товар оприходовали декабрем, а поставщик отгрузил нам его в январе. Но может и проскочить.

А вот что делать, допустим, с декабрьским актом приема-передачи временной зимней дороги (зимника), к прокладке которой приступили в начале февраля?

Попытаться все затраты отнести на исправление брака? Ловится.

Можно понять, когда выявленный брак составил 10, ну, 20 процентов от стоимости работ. Но вот когда 80-90, а то и все 100? Тогда как принимали его в декабре и этот брак не обнаружили?

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Единственное, что приходит в голову — размазать тонким слоем по другим объектам текущего года. Хотя при внимательном анализе документов это тоже не сложно обнаружить.

И, по своей наивности, думал, что так рассуждают — сначала можно объект сдать, а только потом приступить к работам по его выполнению — только чиновники и наиболее продвинутые директоры. Оказывается, такая зараза пошла и дальше, и в таком же направлении стали мыслить и коллеги-бухгалтеры.

И опять с форума.

— По основному договору дата закрытия работ по акту 25.11, по субподряду — 23.12. Документы оформлены. Читаю разные статьи в интернете, пишут, что имеет место такое быть.

Вопрос:

— Есть ли нормативный документ на порядок закрытия работ по субподряду и договору с основным заказчиком?

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Уточняю:

— То есть результат работ заказчику передали на месяц раньше, чем приняли его от субподрядчика?

И ничего не смущает?

В ответ приходит:

— Меня нет. А если я приму работы у Субчика, а Заказчик у меня их не примет? Так что абсолютно правильная тактика: как раз сначала сдать работы своему Заказчику, а потом принять у Субчика.

И часто идут еще дальше. Подписывают документы с субподрядчиком только после того, как получили от заказчика деньги за работы, сделанные тем самым субподрядчиком.

Ну и какие тут МСФО, методология учета и прочие премудрости, да и сам здравый смысл?