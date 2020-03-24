Директор покупал себе одежду на подотчетные средства. Сказочная история про НДФЛ

Я не встречал ни одного бухгалтера, который не знает о том, что доходы, полученные в натуральной форме, облагаются НДФЛ на общих основаниях. При этом, в соответствии с требованиями ст. 226 НК РФ, российские организации от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы в натуральной форме, обязаны, в качестве налоговых агентов исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить НДФЛ в бюджет.

Если при налоговой проверке будет установлен факт получения работником предприятия дохода в натуральной форме с суммы которого не исчислен и не уплачен НДФЛ, проверяющие в обязательном порядке начислять и НДФЛ и штраф и пени.

Но оказывается, есть случаи когда можно получать доход в натуральной форме и при этом не платить налог. При этом еще и суды поддерживают налогоплательщика.

Вот эта история:

Началось все как обычно, налоговая провела проверку предприятия (АО «Нижнетагильский хлебокомбинат») и нашла нарушения — это неуплата НДФЛ в сумме 235 285 руб. и налога на прибыль в сумме 560 000 руб. Налог на прибыль в данной статье мы рассматривать не будем, хотя там тоже очень интересно, кто хочет, может посмотреть по ссылке.

Рассмотрим, за что начислили НДФЛ:

В ходе налоговой проверки было установлено, что в проверяемом периоде подотчетным лицом общества «Нижнетагильский хлебокомбинат» Бойко С.В. приобретались брюки, сорочки, пальто, туфли, пиджак, куртка, ботинки.

Документы, подтверждающие приобретение указанных товаров и услуг, отражались в авансовых отчетах и передавались в бухгалтерию организации в целях отражения на счетах бухгалтерского учета с целью дальнейшего возмещения затрат. Всего почти на 2,0 млн. руб.

В ходе анализа указанных документов налоговым органом установлено, что товары приобретались подотчетным лицом исходя из своих размеров, то есть для себя, для личного потребления.

Приобретаемые одежда и обувь не являлись спецодеждой в соответствии с п. 2 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н, согласно которому специальная одежда — средства индивидуальной защиты работников организации.

Также приобретаемая одежда не являлась фирменной одеждой, которая, в отличие от повседневной, предполагает наличие на ней логотипов предприятия для того, чтобы при виде человека, одетого в одежду, которую можно расценить как фирменную для сотрудников предприятия, потребитель, клиент, потенциальный контрагент вправе предполагать, что имеет дело с представителем предприятия, уполномоченного на решение соответствующих вопросов.

Обществом в ходе проверки не предоставлены доказательства того, что на приобретаемой Бойко СВ. одежде были логотипы Общества или Обществом были проведены затраты па вышивку логотипов.

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Кажется, что выводы налоговой бесспорны и налогоплательщик должен понести наказание, НО:

В подтверждение производственной необходимости понесенных затрат налогоплательщик представил трудовой договор с директором и приказ общества «Нижнетагильский хлебокомбинат»

В пункте 6.5 трудового договора с директором прямо предусмотрена обязанность работодателя возместить расходы, которые генеральный директор несет в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том числе, расходы, связанные с поддержанием делового стиля руководителя и имиджа предприятия. В приказе предприятия указано, что приобретение фирменной одежды для руководителя компании производится в связи с поддержанием делового стиля руководителя и имиджа предприятия. Приобретенная фирменная одежда является собственностью компании и в собственность работника не передается. Срок эксплуатации вещей предусмотрен до 1 года.

Суды, руководствуясь правовыми подходами ВС РФ, основываясь на положениях налогового законодательства Российской Федерации, согласились с доводами налогоплательщика, о том что в качестве обязательного признака получения физическим лицом дохода в натуральной форме положениями подпунктов 1, 2 пункта 2 статьи 211 НК РФ называется удовлетворение интересов самого гражданина.

Из чего следует, что при решении вопроса о возникновении дохода на основании данной нормы НК РФ необходимо учитывать направленность затрат по оплате за гражданина соответствующих товаров (работ, услуг) или имущественных прав на удовлетворение личных потребностей физического лица, либо на достижение целей, преследуемых плательщиком, например, работодателем, для обеспечения необходимых условий труда, повышения эффективности выполнения трудовой функции т.п.

Судами особо отмечено, что одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину оплаченных за него благ в определенной мере удовлетворяются личные потребности физического лица, не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого налогом.

В действующем законодательстве Российской Федерации не раскрывается термин «личное имущество работника», в связи с чем судами сделан вывод о том, что под личным имуществом работника применительно к пункту 3 статьи 217 НК РФ и статье 188 Трудового кодекса Российской Федерации следует понимать имущество, принадлежащее работнику на любом законном основании

Доводы налогового органа о том, что директором приобретались вещи для собственных нужд, а не только делового стиля, опровергаются представленными в материалы дела доказательствами, поскольку перечень имущества, приобретенного подотчетным лицом на протяжении трех лет, соответствует перечню вещей, подлежащих приобретению согласно приказу общества «Нижнетагильский хлебокомбинат».

Документы:

Постановление АС Уральского округа №Ф09-393/20 от 27 февраля 2020 года.

Дело № А60-31602/2019

На момент написания статьи данное постановления в базе арбитражных судов еще не было обнародовано, по номеру дела можно найти только решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.