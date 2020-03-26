Что директору хорошо, то бухгалтеру караул

«Никогда не понимал, куда главбух девает деньги. Уволил бухгалтера. Теперь думаю, откуда он их брал?».

Очень жизненный анекдот, потому что руководители часто не понимают бухгалтеров. Директор вечно что-то надо, а главбух вечно ворчит и сопротивляется. Не из вредности он это делает, а потому что законы и последствия знает лучше. А еще потому, что отвечать перед законом будет не только директор, но и бухгалтер. То есть директора своими требованиями подводят главбухов под статью.

Приведу несколько ситуаций, в которых возникают разногласия.

Ситуация 1. Бумажный НДС

Директор не хочет платить НДС, говорит давай купим вычеты. А бухгалтер знает, что рано или поздно это с большой вероятностью всплывет и приведет к доначислениям. Когда конечная фирма, куда сведут весь НДС по цепочке, сольется, налоговики начнут раскручивать схему и доберутся до тех, кто был в цепочке. Докажут, что сделки были нереальными, и здравствуйте доначисления, штрафы, а то и уголовка, если суммы были крупные. Причем бывает, что директор остался чистеньким, потому что все подписи, доступы и печати были у главбуха — его и осудили (например, постановление Мосгорсуда № 4у-2063/2018 от 08.06.2018). Естественно, что бухгалтеры так рисковать не хотят.

Ситуация 2. Дивиденды с остатка средств на расчетном счете

Еще встречаются руководители, которые считают, что раз на счету есть деньги, то за их счет можно выплатить дивиденды. Дивиденды можно выплатить только из чистой прибыли, а она должна быть вида в бухгалтерской отчетности. То есть сначала надо составить отчетность, если есть прибыль оформить решение участников, и потом только перечислить деньги. Если по отчетности чистые активы меньше уставного капитала или станут меньше после выплаты дивидендов — ни о каких дивидендах не может быть и речи. Даже если на счету есть деньги.

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Ситуация 3. «Нарисовать» несуществующее имущество

Директору нужны хорошие показатели, чтобы получить кредит, например, я и он говорит буху, мол давай покажем в балансе, что у нас есть вот такое-то имущество, нарисуем документы. А за такие художества в КоАП есть статья 15.11 «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Подпись на недостоверной первичке и отчетности грозит должностному лицу штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение от 10 до 20 тысяч. Плюсом может идти дисквалификации на срок от 1 до 2 лет и запрет занимать руководящие должности.

Если все серьезно, то может дойти и до уголовной ответственности за подделку документов или мошенничество. Привлечь могут не только руководителя, но и бухгалтера, а то и только бухгалтера.

Ситуация 4. Бесконечный подотчет

Подотчетными деньгами можно пользоваться долго, но в конечном счете их все равно нужно вернуть. Причем компания сама должна прописать в учетной срок, на который выдаются подотчетные деньги, закон такой срок не ограничивает. После окончания этого срока в течение 3 дней нужно отчитаться за потраченные деньги, то есть просто «забыть» о них нельзя (по командировочным деньгам нужно отчитаться в течение 3 дней после возвращения). Если не отчитаться, это будет считаться облагаемым доходом, и нужно будет начислить НДФЛ и страховые взносы. В противном случае налоговая доначислит сама при проверке.

Ситуация 5. Выдача векселя на сумму больше чистых активов

Удобно выдать вексель, когда денег нет, а надо получить заем, отсрочку по платежам и т.д.

Но с этим делом нужно быть осторожнее. Нельзя бездумно выдавать векселя на большие суммы, зная, что дела в фирме плохи и вексель не обеспечен активами. Суд может трактовать это как преднамеренное банкротство или мошенничество и наказать по статье 196 или 159 УК.

Когда в очередной раз сцепитесь с бухгалтером, помните, что он просто не хочет геморроя при проверках, причем и для вас тоже, а еще не хочет в тюрьму. Даже если вы будете носить передачки.