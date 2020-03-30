На время кризиса надо избавить нас от НДС

Мнением о том, чем нам в кризис на самом деле могло бы помочь государство, высказал Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли.

Живу я долго и отлично помню, как в начале 92-го года мы всей страной ходили с калькуляторами — потому что появилось новое слово в нашем лексиконе — налог на добавленную стоимость, НДС.

Времена были замечательные — в продаже, в коммерческих ларьках появились отчаянно рекламируемые по телевидению тампаксы и сникерсы, спрос был велик, вся страна массово скупала эти диковинки, частенько путая и слова, и предметы, и, может быть, даже их назначение.

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Но путаницу все-таки создавали те самые 28%, которые надо было высчитать при покупке — продавцы вовсе не сразу сообразили, что на ценниках можно указывать цены сразу уже с НДС, и народ надрывно считал, сколько же на самом деле он должен заплатить, матерно вспоминая (кто с благодарностью, а кто с ненавистью) своих училок математики, которые — предупреждали ведь, предупреждали! — что математика в жизни — пригодится.Но вот власть, помнится, материли все — и продавцы, и покупатели, и знатоки математики и полные в этой науке тупицы.

Ну и ведь было за что — в одночасье жизнь подорожала на 28%, не шутка!

Власть, в свою очередь, объясняла нам, что, мол, именно такова мировая практика, что так все делают (нет, не все, на самом деле), что эти 28% — вообще ни о чем, они просто передаются по цепочке продавцов, ничего не меняя в ней по сути — но кто же верил этой власти, карманом-то все мы, как конечные потребители и истинные платильщики, понимали, что — денег стало меньше.

Нам объясняли (и вот с этим не согласиться было тяжело), что стране нужны налоги, а взимание налогов — невероятно сложная штука, деньги от государства все прячут, казна пустая, а НДС — самый собираемый и самый прозрачный налог.

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И, что — не будь его — казна и вовсе была бы пуста, а так — хоть что-то в ней оседало.

Потому что все остальное коварные буржуины, которых во множестве развелось тогда у нас в стране, скрывают и прячут так, что — ну никак не собрать.

Прошло со времен взимания у нас 28% 28 лет. Жизнь поменялась.

Фискальные органы вывели всех буржуинов (и каждого из нас) на свет, утаить какое-либо перемещение денег стало занятием настолько дорогим, что платить налоги стало дешевле, то есть — полная непрозрачность 28-летней давности сменилась полной прозрачностью.

И вот, может быть, НДС себя в наше время уже исчерпал? Ну, раз вопрос с прозрачностью решен?

В самом деле, никаких налогов и никаких доходов утаить невозможно. А у нас сейчас кризис. И, по оптимистическим прогнозам, пребывать в карантинном кризисе мы будем до осени, а в экономическом... как знать, сколько еще.

Может быть, стоит облегчить участь граждан, убрав из нашего обихода НДС (ныне 20%) и сэкономить нам всем пятую часть того, с чем мы попытаемся пережить лихие времена?

Нет, в самом деле, государство, родимое — мы же на тебя скидывались все эти 28 лет, выплачивая тебе и этот самый НДС, и массу всякого прочего? Может, пора бы уже и тебе что-то — нам?