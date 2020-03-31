Экологическая отчетность в коронавирус: сроки не перенесли, а с ТКС проблемы

Налоговую отчетность, срок сдачи которой приходится на выходные или праздничные дни, можно сдать на первый же следующий рабочий день, это прямая норма пункта 7 статьи 6 НК РФ. Но как быть, если отчитаться предстоит по неналоговому платежу, а сдать отчетность невозможно?

Напомним, до 1 апреля 2020 года компании должны представить в Росприроднадзор (РПН) два отчета:

Декларацию о количестве товаров, выпущенных в обращение на территории РФ за предыдущий календарный год, в том числе упаковки, подлежащих утилизации (утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.15 № 1417).

Отчет о выполнении нормативов утилизации (утв. постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

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К 15 апреля 2020 должны быть сданы еще два отчета – Расчет суммы экосбора (приказ РПН от 22.08.2016 № 488) и Отчет об объектах утилизации (утв. постановлением Правительства РФ от30.12.2015 № 1520).

Не за горами и уплата экосбора за 2019 год – последний срок 15 апреля 2020 (письмо Минприроды от 04.04.19 № 01-19-44/7874). Уплатить сбор и сдать отчетность должны компании и предприниматели, которые в отчетном году произвели либо импортировали товары, подлежащие обязательной утилизации после утраты потребительских свойств. Перечень таких товаров и упаковки утвержден постановлением Правительства РФ от 28.12.17 № 2970-р.

Куда и как нужно отчитаться

Экоотчетность, перечисленная выше, сдается:

производителями — в территориальный орган РПН по своему местонахождению;

импортерами — в центральный аппарат РПН (Москва).

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Компании или ИП, которые одновременно являются производителями и импортерами, также отчитываются в центральный аппарат РПН (Москва).Как правило, сдается отчетность через интернет. Правда, при отсутствии технической возможности подключения к интернету ее можно сдать на бумаге, приложив флешку или диск с электронной версией отчета в формате xml.

Что происходит сегодня

К сожалению, проблема сдачи экологической отчетности по телекоммуникационным каналам связи, которую мы поднимали в февральской статье , окончательно не решена.

Отделения РПН на местах поясняют, что сроки не переносятся, предлагают сдавать отчеты до 1 апреля. Официальная позиция на сайте ведомства не озвучена.

Ситуация осложняется тем, что Личный кабинет природопользователя после модернизации перестал принимать отчетность, подписанную электронной подписью. Получается, что отчетность, согласно законодательству, не действительна!

У ведомства есть ответ на такой случай, например, вот один из них от техподдержки Личного кабинета РПН (стилистика и пунктуация сохранены):

«На текущий момент заявки/декларации/отчеты в Личном кабинете природопользователя имеется возможность сформировать и направить только без использования электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Отправка с документов с ЭЦП временно недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства!»

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На следующий же вопрос, обусловленный логикой – о том, достаточно ли представить отчет без электронной подписи, ведомство отвечает так (стилистика и пунктуация сохранены):

«После отправки отчета без ЭЦП, его необходимо распечатать и с подписями и печатями предоставить на бумажном носителе в Территориальный орган Росприроднадзора».

Как представить отчетность в Росприроднадзор

Что на деле означает рекомендация техподдержки РПН? Два варианта:

1. Пойти на прием в территориальный орган РПН и сдать отчет. Часть территориальных подразделений РПН работают как обычно, некоторые в особом режиме.

2. Отправить по почте, при том, что в отдельных городах работает только центральный Почтамт.

Оба варианта предполагают выход из дома и посещение публичного пространства, где будут такие же бухгалтеры и экологи, пришедшие сдавать отчетность. Очевидно, что ситуация идет вразрез с общим курсом на противостояние эпидемии, с практически директивным указанием президента страны оставаться дома в самоизоляции.

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Насколько оправдано подвергать граждан риску в условиях карантина и самоизоляции? Не логично ли перенести сроки сдачи отчетности? Главе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Радионовой Светлане Геннадьевне, природопользователи регулярно задают такие вопросы через Instagram и другие соцсети. На запросы г-жа Радионова отвечает, что «РПН работает».

В неопределенной ситуации, когда нет пояснений от ведомств, эксперты обычно рекомендуют компаниям сдать отчетность в предписанные законодательством сроки.

Если бы только экоотчетность на самом деле можно было бы сдать теми способами, что закреплены в законодательстве! В случае с экоотчетами все сложнее - рабочие схемы сдачи отчетности нарушены, а просьбы об отсрочках остаются без ответов. С учетом внимания премьер-министра к текущей ситуации хочется надеяться, что РПН пойдет по пути ФНС и фондов, продлит сроки. И компании России не станут заложниками недоработок и невнимания контролирующих органов.