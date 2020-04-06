Как оформить больничный работнику 65+ по карантину: инструкция от ФСС

Фонд социального страхования подготовил Памятку работодателю, с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше.
В связи с коронавирусом работодатель обязан
- Проинформировать своих работников (застрахованных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет, о необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.
- Проинформировать об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
- Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на эту дату возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее) электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение ФСС по месту регистрации страхователя реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.
Как составить реестрРеестр составляется по форме, указанной в приложении к приказу ФСС от 24.11.2017 № 579. Сделать это можно, например, через бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда.
Реестр не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы. Кроме того, в реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.).
В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Как правильно заполнить реестр
- Признак реестра — Первичная информация (0)
- Вид пособия — Временная нетрудоспособность (1)
- Признак периода оплаты — есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
- Тип листка — Электронный (1)
- Листок — Первичный (1)
- Наименование МО — УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- ОГРН МО — 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
- Адрес МО — Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
- Номер листка — 999000000000
- Причина нетрудоспособности — 03
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Дата выдачи —
2020-04-06
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Период нетрудоспособности —
2020-04-06по 2020-04-19
- Должность врача — ВРАЧ
- ФИО врача — УП.ВРАЧ
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Приступить к работе —
2020-04-20