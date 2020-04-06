Клерк.Ру

Как оформить больничный работнику 65+ по карантину: инструкция от ФСС

Скачать

Фонд социального страхования подготовил Памятку работодателю, с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше.

В связи с коронавирусом работодатель обязан

  1. Проинформировать своих работников (застрахованных лиц), достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет, о необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.
  2. Проинформировать об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
  3. Начиная с 6 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на эту дату возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее) электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение ФСС по месту регистрации страхователя реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий.
На основании направленного реестра, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а ФСС осуществит выплату пособия.

📌 Реклама
Отключить

Как составить реестр

Реестр составляется по форме, указанной в приложении к приказу ФСС от 24.11.2017 № 579. Сделать это можно, например, через бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда.

Реестр не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы. Кроме того, в реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.).

📌 Реклама
Отключить

В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Как правильно заполнить реестр

  • Признак реестра — Первичная информация (0)
  • Вид пособия — Временная нетрудоспособность (1)
  • Признак периода оплаты — есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
  • Тип листка — Электронный (1)
  • Листок — Первичный (1)
  • Наименование МО — УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  • ОГРН МО — 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
  • Адрес МО — Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
  • Номер листка — 999000000000
  • Причина нетрудоспособности — 03
  • Дата выдачи — 2020-04-06
  • Период нетрудоспособности — 2020-04-06 по 2020-04-19
  • Должность врача — ВРАЧ
  • ФИО врача — УП.ВРАЧ
  • Приступить к работе — 2020-04-20
Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, вносятся в соответствии с Порядком заполнения, согласно Приложению 2, утвержденным приказом ФСС от 24.11.2017 № 579 и в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 — 2020 годах страхового обеспечения в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294.

📌 Реклама
Отключить

А что потом?

После отправки реестра надо проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведения о электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного лица. Для входа используется логин и пароль от портала Госуслуг. Пособие работнику должно быть отправлено без дальнейшего участия работодателя, как при пилотном проекте ФСС.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить