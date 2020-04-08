Как оплатить сотрудникам нерабочий месяц

Столь драматичная ситуация в мире и в нашей стране происходит впервые. Нерабочий режим на неделю продлевают на весь апрель, чтобы защитить здоровье людей. Безусловно, на фоне паники, государство должно действовать очень быстро. Хотелось бы, что действия были взвешенными и правильными, но то, что пока мы слышим, нас ставит в тупик.

Итак, Президент РФ объявил нерабочим весь месяц — до 30 апреля. Это решение привело к целому ряду вопросов, и неясно, где искать ответы на них. Почему так произошло? В Трудовом кодексе РФ нет понятия «нерабочие дни», соответственно, нет нормативов, которые их регулируют. Ни один работодатель в нашей стране не сможет ни учесть их в документах, ни посчитать. А ведь речь идет не просто о «нерабочих», а с начислением зарплаты.

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В ТК РФ это решается следующим образом: за сотрудником сохраняется средняя заработная плата. Причем, в свое время Правительство в одном из своих Постановлений определило 9 разных видов ее расчета зарплаты для тех или иных ситуаций. К какому из них относится нынешняя ситуация, озвученная Президентом РФ, неясно. И работодатели вынуждены искать ответ самостоятельно. Да, за последнее время мы получили несколько комментариев из разных ведомств: разъяснения Минтруда от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 или заявление руководителя Роструда Михаила Иванкова о том, что оклады надо начислять в привычном размере, а при сдельной оплате будет выплачена компенсация. Но ничто из услышанного не имеет законодательной инициативы и нормативного статуса. Как тогда бухгалтерии считать нерабочие апрельские дни? Если закон не дает решений, работодатели сами могут его принять.

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Когда речь шла о неделе с 30 марта по 3 апреля, было 2 выхода: уменьшить норму рабочего времени либо эти дни считать рабочими и оплатить из без изменений, хотя реально люди не трудились. Например, специалисты 1С рекомендовали именно снизить норму, обновив программное обеспечение.

В ситуации же с целым месяцем альтернатив нет, ибо тогда в производственном календаре на апрель нормы рабочего времени нет вообще. В итоге остается только определять все эти дни как рабочие, ставя в табеле учета «работал» — как в обычное время, и рассчитать зарплату.

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Конечно, при отсутствии законодательных алгоритмов HR-директоры сейчас находятся в тупике. Все, что нужно, приходится придумывать на ходу, ведь по сути есть только указ Президента РФ и указ мэра Москвы (если мы говорим о столице). Таким образом, есть лишь один вариант — своим локальным актом, например, приказом по основной деятельности определить порядок выполнения указов, в том числе расчета зарплаты. И действовать согласно этому порядку.

Что касается возможных жалоб работодателей на государство, перспектива выглядит весьма сомнительной. У нас есть несколько уровней законодательства: первый — Конституция, второй — федеральные законы, третий — указы.

Если положения более низких уровней противоречат вышестоящему закону, мы следуем более значимым уровням. И можно усомниться, что Президент собственным указом может вводить, например, нерабочие дни, если похожие режимы прописываются в федеральных законах. Но, во-первых, и оспаривать это надо соответствующим образом: не в ГИТ, а в Верховый или Конституционном суде РФ. И это отдельные трудозатраты, которые, с учетом сегодняшней ситуации, останутся безрезультатными. Во-вторых, и сам указ не противоречит высшим нормам, а Президент имеет полное право устранять пробелы в законе, что сейчас и было сделано.