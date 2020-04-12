Может ли работник на удаленке рассчитывать на дополнительные компенсации за жилье?

Из-за режима самоизоляции сегодня многие перешли на дистанционную работу. То есть оговоренные трудовым договором функции выполняют из дома, а с работодателем общаются по интернету. При этом у многих возникает вопрос: может ли работник на удаленке получить какие-то выплаты за жилье, которое он используется в качестве рабочего места?

ТК РФ предусматривает конкретные случаи обязательной компенсации работодателем расходов, произведенных работником в связи с выполнением трудовой функции. Ст. 168 ТК РФ требует от работодателя возмещать расходы по проезду, найму жилья и дополнительные расходы в случае направления работника в служебную командировку. Ст. 168.1 ТК РФ обязывает также выплачивать расходы по найму жилья и осуществлять иные выплаты работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера.

Кроме того, ст. 169 ТК РФ подразумевает, что при переезде работника по договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить расходы по переезду и обустройству.

Как ТК РФ, так и судебная практика исходят из того, что работодатель выплачивает компенсацию работнику за арендуемое жилое помещение только в случаях, прямо установленных трудовым законодательством.

Что же касается дистанционной работы, то возмещаются расходы и выплачиваются компенсации при использовании сотрудником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества, причем работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК РФ).

Чтобы работодатель возместил расходы или выплатил компенсацию, работнику необходимо будет представить доказательства согласия или ведома работодателя. Если их нет — не будет и компенсации.

Именно из этого исходят сегодня суды. К примеру, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции определением от 25.11.2019 N 88-107/2019 по делу N 2-1982/2019 подтвердил обоснованность отказа в удовлетворении иска работника, требовавшего с предприятия компенсации за бензин и амортизацию автомобиля. Истец ссылался на устные договоренности с работодателем, что будет ездить на личном авто. Суд же указал, что допсоглашения об использовании личного автомобиля между работником и работодателем не заключалось. А из содержания трудового договора не следует, что стороны достигли соглашения о выплате компенсации за использование личного автомобиля.

В ТК РФ указано, что право на выплату компенсации за использование дистанционными работниками принадлежащих либо арендованных оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе. (ст. 312.3 ТК РФ).

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Таким образом, ТК РФ прямо не предусматривает обязанность работодателя компенсировать работнику расходы за наем жилья при осуществлении последним дистанционной работы. Ст. 312.3. ТК РФ устанавливает, что «порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе». То есть если в трудовом договоре есть такой пункт — работодатель выплатит компенсацию, если нет — то нет.

Зато следует учитывать, что работодатель не вправе требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, если работодателем не обеспечены работнику все условия для выполнения работы, в том числе дистанционной. А в случае судебного спора с работодателя могут быть взысканы денежные средства в счет оплаты труда в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически неотработанному времени по вине работодателя.

Указанный вывод подтверждается, например, апелляционным определением Омского областного суда от 06.09.2017 по делу N 33-5923/2017. Долговое агентство наняло сотрудника на дистанционную работу, но затем уволило из-за за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Однако суд отметил, что доказательств обеспечения работника документацией, оборудованием с соответствующим программным обеспечением, необходимым для исполнения должностных обязанностей, ответчиком не предоставлено, использование личного имущества работника условиями трудового договора предусмотрено не было, следовательно, нет оснований считать работника виновным бездействие, поскольку условия для исполнения трудовых обязанностей работнику ответчиком не были созданы.

Относительно размера компенсации за использование личного имущества следует указать на позицию Министерства финансов Российской Федерации, согласно которой «размер возмещения расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием имущества для целей трудовой деятельности» (Письмо Минфина РФ от 02.11.2004 N 03-05-01-04/72).

Подводя итог, следует сказать, что трудовое законодательство не предусматривает выплаты компенсации или возмещения расходов за жилье работнику только за осуществление дистанционной работы, если это не урегулировано в трудовых отношениях (трудовым договором, дополнительным соглашением или приказом работодателя) между самим работником/работниками и работодателем.

Баланс справедливости во взаимоотношениях работника и работодателя поддерживается иным механизмом трудового права — отсутствием ответственности работника за неисполнение своих трудовых обязанностей при условии, что работодатель не создал для работника всех условий труда.