Семь советов, как организовать рабочее место и время на удаленке

Сейчас, во время карантина, многим из нас приходится работать из дома. И если, например, для фрилансеров это нормальная история, то от офисных работников требуется актуализировать навыки самоорганизации. Поэтому приведу 7 советов, как грамотно организовать свою удаленную работу.
Первое. Актуализировать все инструменты планированияВзрослый человек не осознает многие вещи, которые он делает, потому что они стали частью его ежедневной рутины. Как мы собираемся, приходим на работу, как работаем и какие инструменты в работе используем — все идет на автомате. И в новой ситуации, в которой мы все оказались, такие мелочи требуют к себе больше внимания. Поэтому достаем все инструменты, которыми мы когда-то пользовались. Для кого-то это ежедневники, в которых день и дела в нем расписаны. Для кого-то это списки дел. Доставайте все инструменты, о которых говорили на тренингах по тайм-менеджменту, они требуют перезагрузки и актуализации.
Второе. Резервировать время, сохранять ритмРабота занимает все время, которое мы на нее отводим. Когда внешние границы (прихода, ухода с работы) не определены, она может превратиться в 24-часовую занятость. Поэтому надо резервировать себе рабочее время, когда заниматься исключительно делами. И чем более оно будет приближено к профессиональному рабочему ритму, тем лучше. Вообще сохранение ритма в кризисной ситуации — это одна из основных задач.
Третье. Границы пространстваОрганизуйте себе рабочее пространство. Если вы работаете в комнате, где находятся другие люди, попросите их вас не тревожить. Уединитесь, закройте дверь — договоритесь, что во время работы вы друг друга не трогаете. Это определенные договоренности внутри семьи. Если у вас были проблемы с границами, первое время неизбежны конфликты и сложности, но к этому можно приспособиться.
Еще можно переодеться в другую одежду. Или если вы работаете на кухонном столе, устройте себе другие декорации, чтобы настрой в рабочее время был деловым.
Четвертое. Удалите хронофагиСейчас мы больше внимания уделяем новостям: интересно, где и что происходит, сколько заболевших, какие меры предпринимают власти. И этот мониторинг съедает много времени. Поэтому на время работы лучше убрать все хронофаги: мобильные телефоны, соцсети и чатики. Сконцентрируйтесь. Дома, где рядом телевизор, радио и дети, время и так часто уходит безрезультатно.
Пятое. Интервалы времениДелайте себе небольшие сеты, временные промежутки, когда вы концентрируетесь на одном деле. Если концентрация — не ваша сильная сторона, то начинайте с 15-минутных сетов, заведя себе будильник. Если вы умеете концентрироваться, закладывайте часовые интервалы. Такие сеты по 1-1,5 часа позволяют быть «здесь и сейчас». Выделив их, вы упростите для себя последовательное выполнение рабочих задач.
Шестое. Спокойствие и последовательностьНа удаленке, с относительно свободным графиком, многих обуревает желание развести бурную деятельность. Излишняя суетливость, активность может привести к ошибкам. Старайтесь поддерживать ровный эмоциональный фон и перед тем, как выполнять задачи, составляйте списки дел. Они должны содержать план на месяц, на неделю, на день. Подсвечивайте ключевые, актуальные задачи и в них отмечайте максимально значимые моменты.
Седьмое. Эмоциональная составляющаяВ воздухе витает напряжение, все дезориентированы и в поисках того, что делать дальше. Люди нервничают, позволяют себе быть агрессивными. Поэтому во взаимодействии с людьми не впадайте в эмоциональные качели, не ведитесь на чужие эмоции, старайтесь быть спокойным и рассудительным.
Отнеситесь к ситуации как к персональному вызову, сконцентрируйтесь, подготовьтесь к выходу из режима каратина с энергией к дальнейшей работе.