Семь советов, как организовать рабочее место и время на удаленке

Сейчас, во время карантина, многим из нас приходится работать из дома. И если, например, для фрилансеров это нормальная история, то от офисных работников требуется актуализировать навыки самоорганизации. Поэтому приведу 7 советов, как грамотно организовать свою удаленную работу.

Первое. Актуализировать все инструменты планирования

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Взрослый человек не осознает многие вещи, которые он делает, потому что они стали частью его ежедневной рутины. Как мы собираемся, приходим на работу, как работаем и какие инструменты в работе используем — все идет на автомате. И в новой ситуации, в которой мы все оказались, такие мелочи требуют к себе больше внимания. Поэтому достаем все инструменты, которыми мы когда-то пользовались. Для кого-то это ежедневники, в которых день и дела в нем расписаны. Для кого-то это списки дел. Доставайте все инструменты, о которых говорили на тренингах по тайм-менеджменту, они требуют перезагрузки и актуализации.

Второе. Резервировать время, сохранять ритм

Работа занимает все время, которое мы на нее отводим. Когда внешние границы (прихода, ухода с работы) не определены, она может превратиться в 24-часовую занятость. Поэтому надо резервировать себе рабочее время, когда заниматься исключительно делами. И чем более оно будет приближено к профессиональному рабочему ритму, тем лучше. Вообще сохранение ритма в кризисной ситуации — это одна из основных задач.

Третье. Границы пространства

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Организуйте себе рабочее пространство. Если вы работаете в комнате, где находятся другие люди, попросите их вас не тревожить. Уединитесь, закройте дверь — договоритесь, что во время работы вы друг друга не трогаете. Это определенные договоренности внутри семьи. Если у вас были проблемы с границами, первое время неизбежны конфликты и сложности, но к этому можно приспособиться.

Еще можно переодеться в другую одежду. Или если вы работаете на кухонном столе, устройте себе другие декорации, чтобы настрой в рабочее время был деловым.

Четвертое. Удалите хронофаги

Сейчас мы больше внимания уделяем новостям: интересно, где и что происходит, сколько заболевших, какие меры предпринимают власти. И этот мониторинг съедает много времени. Поэтому на время работы лучше убрать все хронофаги: мобильные телефоны, соцсети и чатики. Сконцентрируйтесь. Дома, где рядом телевизор, радио и дети, время и так часто уходит безрезультатно.

Пятое. Интервалы времени

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Делайте себе небольшие сеты, временные промежутки, когда вы концентрируетесь на одном деле. Если концентрация — не ваша сильная сторона, то начинайте с 15-минутных сетов, заведя себе будильник. Если вы умеете концентрироваться, закладывайте часовые интервалы. Такие сеты по 1-1,5 часа позволяют быть «здесь и сейчас». Выделив их, вы упростите для себя последовательное выполнение рабочих задач.

Шестое. Спокойствие и последовательность

На удаленке, с относительно свободным графиком, многих обуревает желание развести бурную деятельность. Излишняя суетливость, активность может привести к ошибкам. Старайтесь поддерживать ровный эмоциональный фон и перед тем, как выполнять задачи, составляйте списки дел. Они должны содержать план на месяц, на неделю, на день. Подсвечивайте ключевые, актуальные задачи и в них отмечайте максимально значимые моменты.

Седьмое. Эмоциональная составляющая

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В воздухе витает напряжение, все дезориентированы и в поисках того, что делать дальше. Люди нервничают, позволяют себе быть агрессивными. Поэтому во взаимодействии с людьми не впадайте в эмоциональные качели, не ведитесь на чужие эмоции, старайтесь быть спокойным и рассудительным.

Отнеситесь к ситуации как к персональному вызову, сконцентрируйтесь, подготовьтесь к выходу из режима каратина с энергией к дальнейшей работе.