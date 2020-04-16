Как изменится производительность труда после перехода на удаленку: мнение властей

По словам экспертов, в таких условиях стоит ждать изменений на рынке труда, а удаленная работа может стать одним из драйверов роста производительности. Стоит ли ждать повышения эффективности труда в условиях пандемии, разбирался корреспондент портала «Будущее России. Национальные проекты».
Не сбавляя обороты
В связи с угрозой распространения коронавируса Министерство труда и социальной защиты РФ выработало рекомендации для работодателей и работников по организации трудовой деятельности на время самоизоляции — компании массово отправили сотрудников на дистанционную работу, а малый и средний бизнес, за исключением продуктовых магазинов, аптек и точек продажи товаров первой необходимости, вынужден был временно приостановить работу.
В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что работа ключевых объектов инфраструктуры не должна останавливаться. В первую очередь это касается предприятий жизнеобеспечения. Работать в обычном режиме продолжили и те предприятия, чей технологический процесс нельзя остановить — например, в пищевой отрасли, металлургии и химической промышленности, сельском хозяйстве.
Многие компании перепрофилируют свои мощности для нужд страны. Так, в ряде регионов предприятия начали производить медицинские изделия защиты и средства дезинфекции — от заводов в Саратовской области и производителей детских игрушек в Томской области до предприятия «ЛУКОЙЛ» в Югре.
В некоторых регионах предприятия обращаются напрямую к губернаторам с просьбой разрешить работу в условиях ограничений. Так, в Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера расширен перечень производств, которые смогли продолжить работу. Всего в региональное правительство поступило 4 тыс. обращений, 900 из них — от компаний промышленного сектора.
По просьбе портала «Будущее России. Национальные проекты» Центр стратегических разработок (ЦСР) оценил влияние «шоковых» событий марта-апреля 2020 года на производительность труда в России. Согласно исследованию, основанному на результатах опроса экономических ожиданий бизнеса по показателям выручки и численности сотрудников, темп прироста производительности труда в этом году будет отрицательным — минус 4,3%. Наиболее сложную ситуацию ЦСР прогнозирует в сфере транспортировки и хранения (-8,5%), в сфере строительства (-8%) и у обрабатывающих производств (-6,7 %). Отрицательные показатели ожидаются также в области информации и связи (-5,9%), в части добычи полезных ископаемых (-5,4%) и в оптовой и розничной торговле (-0,2%).
Звездный час для бережливого производства
Помочь бизнесу пережить пандемию коронавируса может внедрение инструментов бережливого производства на предприятиях, которое проводится в рамках профильного нацпроекта. Такое мнение высказало большинство управленцев крупных и средних предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В ходе опроса, проведенного в начале апреля Федеральным центром компетенций (ФЦК), осуществляющим адресную поддержку предприятий, 95% руководителей заявили, что мероприятия по повышению эффективности необходимы в период экономического кризиса, 88% опрошенных были уверены, что внедрение инструментов бережливого производства совместно с экспертами ФЦК поможет им пережить кризис, а 95% топ-менеджмента заверили, что продолжат участие в нацпроекте, несмотря на трудности.
«Те компании, которые задолго до кризиса начали повышать производительность труда и собственную эффективность, сейчас чувствуют себя уверенней, они способны быстро реагировать на падение спроса и перестраивать производство, избегая убытков», — отметил гендиректор ФЦК Николай Соломон.
В настоящий момент работа в регионах с участниками нацпроекта не прекращается, несмотря на объявленную самоизоляцию. Так, в региональных центрах компетенций (РЦК) продолжают обучать сотрудников предприятий технологиям бережливого производства. Например, в Ростовской области РЦК пригласил сотрудников более 300 предприятий региона пройти обучение дистанционно.
На удаленную работу перешел и РЦК в Белгородской области: сотрудники предприятий-участников нацпроекта проходят обучение на дому.
Драйвер роста
Вынужденный переход на удаленную работу отразился и на рынке вакансий. По данным сервиса вакансий HeadHunter, в марте 2020 года количество запросов по поиску удаленной работы выросло на 23%. Более чем на 80% выросло и число вакансий с удаленным форматом работы.
Сходные данные представляют и другие сервисы по поиску работы. В SuperJob отметили рост интереса к удаленной работе с середины февраля более чем в три раза, а в сервисе поиска работы Worki за неделю с 16 по 22 марта спрос на «удаленку» вырос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%.
По мнению руководителя программы «Лидеры производительности» и директора центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерины Гришиной, удаленная работа может стать одним из драйверов роста производительности труда.
«Почти 60% участников программы „Лидеры производительности“, подключившихся к нашему опросу, сейчас работают из дома. Значит, хоть и в силу объективных причин, но „удаленка“ становится частью реальности не только столичных офисов, но и производственных предприятий в регионах России», — заявила эксперт.
Гришина уточняет, что в защиту «удаленки» говорят и результаты исследования, проведенного кадровым агентством KellyServices — именно возможность работать в таком формате воспринимается сотрудниками как главный фактор соблюдения баланса между работой и личной жизнью.
«Возможность варьировать график и место работы, не тратить время на дорогу до офиса, уделять больше внимания близким — повышают продуктивность сотрудника. По данным ассоциации CorporateExecutiveBoard (Совет директоров корпораций), люди, достигшие хорошего баланса между рабочим и личным, трудятся в среднем на 21% усерднее», — пояснила Гришина.
Вместе с тем эксперт отметила, что перед компаниями и руководителями в настоящий момент возник серьезный вызов по организации дистанционной работы.
«Современные технологии изменили представления о рабочем процессе. Для копирайтеров, SMM-менеджеров, дизайнеров, IT-разработчиков, тьюторов, переводчиков, интернет-маркетологов работа из дома — уже привычное явление. Сегодняшняя ситуация поставила перед необходимостью освоить такой формат представителей разных профессий и отраслей», — пояснила Гришина.
Революции не будет
Тем не менее, ждать от ушедших на «надомную» работу сотрудников отказа возвращаться в офис все же не стоит. По данным исследовательского центра портала Superjob, 66% опрошенных хотят вернуться в привычные условия труда.
«Лишь каждый пятый сотрудник, работающий в условиях карантина удаленно, считает, что трудится дома лучше, чем на территории работодателя. 32% считают, что качество их работы после перехода на „удаленку“ стало хуже, у 35% осталось на прежнем же уровне. Чаще других ухудшение качества своей работы отмечают россияне с детьми (36%)», — отмечается в результатах опроса, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов.