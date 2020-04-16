Как изменится производительность труда после перехода на удаленку: мнение властей

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По словам экспертов, в таких условиях стоит ждать изменений на рынке труда, а удаленная работа может стать одним из драйверов роста производительности. Стоит ли ждать повышения эффективности труда в условиях пандемии, разбирался корреспондент портала «Будущее России. Национальные проекты».

Не сбавляя обороты

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В своем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что работа ключевых объектов инфраструктуры не должна останавливаться. В первую очередь это касается предприятий жизнеобеспечения. Работать в обычном режиме продолжили и те предприятия, чей технологический процесс нельзя остановить — например, в пищевой отрасли, металлургии и химической промышленности, сельском хозяйстве.

Многие компании перепрофилируют свои мощности для нужд страны. Так, в ряде регионов предприятия начали производить медицинские изделия защиты и средства дезинфекции — от заводов в Саратовской области и производителей детских игрушек в Томской области до предприятия «ЛУКОЙЛ» в Югре.

В некоторых регионах предприятия обращаются напрямую к губернаторам с просьбой разрешить работу в условиях ограничений. Так, в Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера расширен перечень производств, которые смогли продолжить работу. Всего в региональное правительство поступило 4 тыс. обращений, 900 из них — от компаний промышленного сектора.

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Звездный час для бережливого производства

В ходе опроса, проведенного в начале апреля Федеральным центром компетенций (ФЦК), осуществляющим адресную поддержку предприятий, 95% руководителей заявили, что мероприятия по повышению эффективности необходимы в период экономического кризиса, 88% опрошенных были уверены, что внедрение инструментов бережливого производства совместно с экспертами ФЦК поможет им пережить кризис, а 95% топ-менеджмента заверили, что продолжат участие в нацпроекте, несмотря на трудности.

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«Те компании, которые задолго до кризиса начали повышать производительность труда и собственную эффективность, сейчас чувствуют себя уверенней, они способны быстро реагировать на падение спроса и перестраивать производство, избегая убытков», — отметил гендиректор ФЦК Николай Соломон.

На удаленную работу перешел и РЦК в Белгородской области: сотрудники предприятий-участников нацпроекта проходят обучение на дому.

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Драйвер роста

Сходные данные представляют и другие сервисы по поиску работы. В SuperJob отметили рост интереса к удаленной работе с середины февраля более чем в три раза, а в сервисе поиска работы Worki за неделю с 16 по 22 марта спрос на «удаленку» вырос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%.

По мнению руководителя программы «Лидеры производительности» и директора центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Екатерины Гришиной, удаленная работа может стать одним из драйверов роста производительности труда.

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«Почти 60% участников программы „Лидеры производительности“, подключившихся к нашему опросу, сейчас работают из дома. Значит, хоть и в силу объективных причин, но „удаленка“ становится частью реальности не только столичных офисов, но и производственных предприятий в регионах России», — заявила эксперт.

Гришина уточняет, что в защиту «удаленки» говорят и результаты исследования, проведенного кадровым агентством KellyServices — именно возможность работать в таком формате воспринимается сотрудниками как главный фактор соблюдения баланса между работой и личной жизнью.

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Вместе с тем эксперт отметила, что перед компаниями и руководителями в настоящий момент возник серьезный вызов по организации дистанционной работы.

«Современные технологии изменили представления о рабочем процессе. Для копирайтеров, SMM-менеджеров, дизайнеров, IT-разработчиков, тьюторов, переводчиков, интернет-маркетологов работа из дома — уже привычное явление. Сегодняшняя ситуация поставила перед необходимостью освоить такой формат представителей разных профессий и отраслей», — пояснила Гришина.

Революции не будет

«Лишь каждый пятый сотрудник, работающий в условиях карантина удаленно, считает, что трудится дома лучше, чем на территории работодателя. 32% считают, что качество их работы после перехода на „удаленку“ стало хуже, у 35% осталось на прежнем же уровне. Чаще других ухудшение качества своей работы отмечают россияне с детьми (36%)», — отмечается в результатах опроса, проведенного среди 1,6 тыс. респондентов.