Неоплачиваемый отпуск: кому, когда и на сколько

Отпуск без сохранения заработной платы — юридическое название дополнительного неоплачиваемого времени отдыха. Трудовое законодательство предполагает предоставление гражданам не только всеми любимого ежегодного оплачиваемого отпуска, но и возможность отсутствовать на работе, не увольняясь, но и не получая в это время деньги от работодателя. При этом возможности самого работодателя инициировать такой отдых сильно ограничены.

По инициативе работодателя

Иногда по различным причинам инициатива отправить сотрудников отдохнуть без оплаты исходит от работодателя. Такое происходит при отсутствии объема работ или недостатке денежных средств на зарплату. Стоит помнить, что инициатива отправить работника в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя недопустима, предлагать ему уйти в отпуск без оплаты наниматель не вправе, но намекнуть может.

Часто сотрудники с пониманием относятся к ситуации и соглашаются на такое предложение, осознавая, что в противном случае компанию ждет разорение и они останутся вовсе без работы.

Но принуждение к уходу в неоплачиваемые отпуска либо вовсе издание приказов без соответствующих заявлений сотрудников является грубейшим нарушением трудового законодательства.

Все, что может сделать работодатель при отсутствии объема работ по своей инициативе, — это объявить простой с оплатой в размере двух третей среднего заработка либо оклада, в зависимости от причин простоя. Правда, в этом случае он имеет право требовать присутствия подчиненных на рабочих местах на весь период простоя.

Также работодатель вправе инициировать и прописать в коллективном договоре или локальном нормативном акте иные случаи, когда сотрудникам предоставляется время отдыха без оплаты, например, работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, либо одиноким родителям.

Часто руководство идет на такой шаг, устав разбираться с жалобами чадолюбивых родителей, желающих отдыхать непременно летом, и остального коллектива, который тоже иногда хочет погреться на летнем солнышке. Но использование такого дополнительного времени отдыха опять же является правом, а не обязанностью сотрудника.

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По инициативе работника

Трудовым кодексом предусмотрено, что неоплачиваемый отпуск по инициативе работника предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок, согласованный с нанимателем. Соответственно, каждый из нас может договориться с начальством, написать заявление и махнуть на недельку-другую в теплые края. Правда, без оплаты. И только если начальник согласен.

Законодательством срок такого освобождения не ограничен (за исключением госслужащих, для них максимальный срок один год), и все зависит от волеизъявления сторон трудового договора. Обычно люди решаются на неоплачиваемый отдых на срок от нескольких дней до пары недель. Но иногда неоплачиваемый отпуск растягивается на несколько лет. Например, женщина вынуждена сидеть дома с ребенком больше предусмотренных законом трех лет, а руководитель не хочет терять специалиста и имеет возможность пойти навстречу работнице.

В некоторых случаях, установленных законом, для получения времени отдыха без оплаты достаточно лишь желания самого сотрудника. Работодатель обязан на основании письменного заявления сотрудника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников сотрудника — до пяти календарных дней;

родителям и супругам военнослужащих, сотрудников полиции и некоторых других структур, погибших или умерших вследствие ранения или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, — до 14 календарных дней в году;

участникам войны и ветеранам боевых действий — до 35 календарных дней в году;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, — до 15 дней;

в некоторых других случаях, предусмотренных законом либо коллективным договором.

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Как оформить

Так же, как и для предоставления любых других дней отдыха, сотруднику необходимо написать заявление. Когда отпускной период предоставляется по соглашению с нанимателем, то в заявлении достаточно просто написать «по семейным обстоятельствам», без уточнения этих обстоятельств. Если же неоплачиваемые дни отдыха предоставляются в силу закона, то в заявлении указывается основание, например, рождение ребенка, и приложить подтверждающий документ (сразу или после его получения).

Пример заявления на неоплачиваемый отпуск

На основании заявления работодатель издает приказ или распоряжение, с которым подчиненного знакомят под подпись. Такое ознакомление гарантирует отсутствие последующих возможных претензий с его стороны.

На что обратить внимание

Период неоплачиваемого отсутствия на работе продолжительностью не более чем 14 дней за один рабочий год входит в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТК РФ). В случае болезни работника в период неоплачиваемых «каникул» больничный ему не оплачивается, а продолжительность отдыха без содержания не продлевается на время болезни. Неиспользованный «льготный» отпускной период за свой счет на следующий год не переносится ни полностью, ни частично. Т. е. если, например, работающему пенсионеру положено 14 дополнительных дней отдыха в год, он не сможет уйти отдыхать сразу на несколько месяцев в связи с тем, что несколько лет таким правом не пользовался.