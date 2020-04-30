Госзакупки для самозанятых: эксперты говорят, сейчас для них самое время

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на все категории бизнеса, в том числе и на недавно сформировавшуюся категорию самозанятых. Тем временем число самозанятых в стране становится все больше: только с начала 2020 года число граждан, зарегистрировавшихся в таком качестве, выросло почти на 40 %, а это более 400 тысяч человек. Согласно данным специалистов налоговых служб, каждый день регистрируется около 3 тысяч человек.

В условиях растущей конкуренции за заказ и катастрофически падающего спроса, уравновесить систему может поиск неочевидных источников спроса, а лучше комбинированием всех возможных каналов, увеличивая тем самым вероятность сделки. Однако по оптимистичным прогнозам остаться на плаву самозанятым вполне по силам, так как их деятельность остается востребованной. К примеру, это услуги репетиторов, нянь, парикмахеров, специалистов по маникюру, швей, граждан, торгующих фруктовой, ягодной, овощной продукцией, выращенной самостоятельно, кондитеров, массажистов и так далее. Также одним из наиболее распространенных видов деятельности самозанятых является оказание бухгалтерских, финансовых и юридических услуг.

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Немногие знают, что с 28 марта 2020 года самозанятые граждане (кроме ИП), получили те же преимущества при закупках госкомпаний по 223-ФЗ, что есть и у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Что это означает? Что самозанятые могут принимать участие в закупках госкомпаний с преференциями МСП, такой фильтр можно установить при поиске закупок в ЕИС или на сайтах операторов ЭТП.

Установленная законодательством обязательная квота на такие закупки составляет 20% для госкомпаний, однако многие из них добровольно доводят эту цифру до 50% и выше. Учитывая, что емкость рынка по 223-ФЗ за 2019 год составила 14 трлн рублей, нетрудно подсчитать, что емкость обязательной квоты составляет порядка 2,8 трлн рублей. При этом самозанятым для участия в таких закупках необходимо будет подтвердить соответствие статусу «самозанятый». Для этого нужно представить справку о постановке на учет физлица в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Этот документ можно будет сформировать в мобильном приложении «Мой налог». Главная привлекательность участия в таких закупках — это гарантия оплаты в 15-дневный срок и опыт работы с крупнейшими госкомпаниями.

Другим перспективным направлением для самозанятых может стать использование агрегаторов и маркетплейсов для продвижения своих услуг или поиска релевантных закупок.

Маркетплейс — это место, где разные продавцы могут предложить свой товар или услуги. Бывают узкоспециализированные маркетплейсы, а бывают специализирующиеся на широкой тематике. Это как рынок, только в интернете.

Особый импульс востребованности маркетплейсы получили в период самоизоляции, крупный бизнес активно стал развивать собственные e-commerce каналы, а малый бизнес устремился встроится в уже существующие. Преимущества маркетплейсов для самозанятых неоспоримы — это готовый спрос во всех товарных категориях, низкие затраты на привлечение одного клиента, отсутствие затрат на продвижение и маркетинг и прогнозируемый поток заказов.

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Подобные маркетплейсы есть и в электронных закупках, где бизнес продолжает развиваться даже в кризис, что особенно актуально в эти непростые времена для малого предпринимательства и самозанятых.