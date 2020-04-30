Можно ли сократить мужчину, если он работает один и у него маленькие дети

Родители, особенно с маленькими детьми, — категория людей, к которым надо относиться особенно внимательно. Если речь о человеке, в одиночку воспитывающем ребенка, ему предоставляются дополнительные гарантии, в том числе при сокращении. И получить их могут не только женщины.

По общему правилу российское законодательство не разрешает расторгать трудовые договоры с одинокими матерями.

Исключения указаны в ст. 81 Трудового кодекса РФ: ликвидация организации, грубое нарушение обязанностей, утрата доверия, хищение на работе, подложные документы и др. Официального определения понятия одинокой матери и лица, воспитывающего ребенка без матери, в законе нет. Ранее Верховный суд лишь указывал, что гарантии должны предоставляться и работникам, которые лично воспитывают детей, если мать ребенка умерла, лишена родительских прав или ограничена в них, отбывает наказание в виде лишения свободы и т.д.

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Ч. 4. ст. 261 Трудового кодекса РФ запрещает расторгать по инициативе работодателя трудовой договор с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет, и с другим лицом, воспитывающим такого ребенка без матери. Кроме того, защитой обеспечен единственный кормилец ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 3 лет при наличии трех и более малолетних детей и если другой родитель официально не работает.

То есть, мужчину нельзя просто уволить, если у него трое детей до 14 лет, один из них младше 3-х и жена не трудоустроена. Именно без работы, а не в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, ст. 264 ТК РФ уточняет, что гарантии и льготы женщинам в связи с материнством распространяются и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

Юридически это полный список в отношении молодых родителей и возможностей работодателей уволить их по своей инициативе. Исходя из этого сотрудник-мужчина может попасть под сокращение, если у него есть один или двое детей любого возраста независимо от того, трудится ли супруга. А когда у работника трое и более детей появляется несколько факторов. Если жена официально не работает, а дети не старше 14 лет, из которых один — младше трех лет, — сократить его нельзя.

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Но при достижении ребенком 3 или 14 лет — льготу мужчина теряет.

Так, в середине февраля к нам обратился HR-директор производственной компании. Они планируют сокращение штата, и у одного из сокращаемых двое детей — 4 и 1 года, супруга не работает и беременна. Можно ли уволить работника? Исходя из норм закона, пока у супруги нет третьего ребенка можно уволить по сокращению штата, после рождения — уже нет. При этом взять отпуск по уходу за ребенком он не может, ведь для этого должна работать супруга.

Такая же ситуация и с иждивенцами. Согласно ст. 179 ТК РФ, это нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на содержании работника или получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств. Семейный кодекс относит к ним супругов, родителей и других родственников, а дети являются иждивенцами уже в силу закона. Но сами эти факторы не защищают от возможности проводить сокращение, если оно не противоречит ст. 261 Кодекса.

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В такой ситуации часто обращаются к другой норме — ст. 179 Кодекса — преимущественное право остаться на работе при сокращении. При равной производительности труда и квалификации предпочтение оставить на работе отдается: семейным — при наличии 2 или более иждивенцев; лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком и некоторым другим.

Многие HR и юристы именно это указывают как фактор защиты для сотрудников. Но это не совсем так. Согласно норме закона, сначала сравнивают квалификацию и производительность труда, для чего проводят аттестацию. Только если итоги оказались равными, вступает в силу преимущество семейных сотрудников и других льготных категорий. Наличие двух и более иждивенцев у сотрудника-мужчины влияет только при запущенной процедуре сокращения.

Но помнить надо и еще об одном. Преимущественно право применяется при сокращении нескольких сотрудников одинаковых должностей. Если сокращается уникальная должность или весь отдел, сравнивать не нужно. А значит, наличие неработающих родственников роли не играет.

Так или иначе, решение об отнесении мужчин к категории отцов-одиночек или имеющих иждивенцев, чтобы применить к ним льготы, суды принимают, учитывая множество факторов. Каждый конкретный спор разбирается индивидуально, хотя наличие детей и иждивенцев при сокращении четко описано в законе, суды могут это трактовать по-разному, учитывая и социальное положение работников. Поэтому даже если сотрудника можно сократить, вы должны быть готовы на 100%, в том числе к возможному конфликту и судебному разбирательству.