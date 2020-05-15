Как изменяют бухучет и почему в этом предстоит разбираться бухгалтерам

Ежегодно я подвожу для Клерка.ру промежуточные итоги реформы российского бухучета. Пришло время посмотреть, что добавил в копилку 2019 — начало 2020. Не буду заново рассказывать, как сейчас принимаются документы в области регулирования бухгалтерского учета — порядок описал два года назад.

Сегодня подведу конкретные результаты в разработке нового поколения федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

Перечень ФСБУ, разрабатываемых в ближайшие три календарных года, определяется ежегодно обновляемой программой их разработки. Последняя версия утверждена Приказом Минфина России от 05.06.2019 N 83н. Этот приказ очередной раз отодвинул начало обязательного применения ФСБУ «Запасы» с 2019 г. на 2021 г., «Основные средства», «Незавершенные капитальные вложения» и «Нематериальные активы» с 2020 г. на 2021 г., «Расходы» с 2022 г. на 2023 г., с 2021 г. на 2022 г. Впервые был перенесено начало обязательного применения для ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» — с 2020 г. на 2021 г. и «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность» — с 2021 г. на 2022 г.

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Также из программы был изъяты проекты ФСБУ «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)» и «Добыча полезных ископаемых» — их разработку Минфин признал нецелесообразной. Зато добавился ФСБУ «Долговые затраты».

Федеральные стандарты бухгалтерского учета, планируемые к принятию в 2021–2022 гг.

ФСБУ Предполагаемый год вступления в силу для обязательного применения Разработчик проекта Запасы 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Нематериальные активы 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Основные средства 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Незавершенные капитальные вложения 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Документы и документооборот в бухгалтерском учете 2021 Минфин России Бухгалтерская отчетность 2021 Минфин России Некоммерческая деятельность 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Доходы 2022 НП «ИПБ России» Финансовые инструменты 2022 Фонд «НРБУ «БМЦ» Участие в зависимых организациях и совместная деятельность 2022 Минфин России Долговые затраты 2022 Минфин России Расходы 2023 НП «ИПБ России»

В 2019 г. пул негосударственных разработчиков покинул Фонд «НСФО», который должен был разработать проект ФСБУ «Добыча полезных ископаемых». Из первоначальной четверки остались лишь двое. Зато в конце февраля 2020 г., наконец, появился первый проект ФСБУ, который разрабатывает ИПБ России — «Доходы». Есть шанс, что ряды негосударственных регуляторов больше не поредеют.

За рассматриваемый период рекомендован к утверждению Минфином лишь один стандарт нового поколения — «Нематериальные активы». Еще один стандарт — «Запасы» — утвержден, зарегистрирован в Минюсте 25 марта 2020 г. и вступит в силу для обязательного применения с 2021 г. Он заменит действующий ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

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С одной стороны, это здорово! Полетели первые ласточки. Сначала ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», теперь вот ФСБУ 5/2019 «Запасы». Я долго ждал этого дня, чтобы сказать, что длинный подготовительный этап реформы завершен — сейчас бухгалтерская нормативка начнет быстро обновляться. А «Запасы» — это первый стандарт нового поколения, разработанный не государством, а профсообществом. Но подтвердились худшие мои опасения — это совсем не тот стандарт, который разрабатывали в БМЦ — «Клерк» писал об этом. Из крупных блоков, которые были изменены:

появились отдельные правила для оценки незавершенного производства и готовой продукции и отдельные для остальных запасов;

появилась методика отражения обесценения запасов через обязательное создание резерва;

изменилась терминология. Например, «фактическая себестоимость» вместо «себестоимости»;

появилась возможность часть управленческих расходов учитывать в себестоимости запасов;

исчезли исключения из запасов, например, животные и растения.

А теперь подробно о состоянии работы над проектами ФСБУ.

Состояние работы над проектами ФСБУ, разрабатываемыми Фондом НРБУ «БМЦ» на 01.05.2020

ФСБУ Стадия разработки Запасы ФСБУ 5/2019 «Запасы» Утвержден Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н Нематериальные активы Совет по стандартам бухгалтерского учета: рекомендован к утверждению Минфином России 10.06.2019 (протокол № 33) Основные средства Совет по стандартам бухгалтерского учета: рекомендован к утверждению Минфином России 11.09.2018 (протокол № 27) Незавершенные капитальные вложения Совет по стандартам бухгалтерского учета: рекомендован к утверждению Минфином России 11.09.2018 (протокол № 27) Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты) Отклонен Советом по стандартам бухгалтерского учета 11.12.2018 (протокол № 30) Некоммерческая деятельность Публичное обсуждение до 31.05.2020 Финансовые инструменты Разработка не начата

Состояние работы над проектами ФСБУ, разрабатываемыми ИПБ России на 01.05.2020

ФСБУ Стадия разработки Доходы Публичное обсуждение до 15.12.2020

Состояние работы над проектами ФСБУ, разрабатываемыми Минфином России на 01.05.2020

ФСБУ Стадия разработки Бухгалтерский учет аренды ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвержден Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н Документы и документооборот в бухгалтерском учете Процедура публичного обсуждения завершена 30.09.2018 Бухгалтерская отчетность Процедура публичного обсуждения завершена 30.09.2019 Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Учет расчетов по налогу на прибыль организаций“ ПБУ 18/02» Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» Приказ Минфина России от 04.12.2018 N 248н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Учет государственной помощи“ ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 92н» Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» Приказ Минфина России от 05.04.2019 N 54н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Информация по прекращаемой деятельности“ ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2002 г. N 66н» Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 18н «О внесении изменения в Положение по бухгалтерскому учету „Учетная политика организации“ (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н» Изменения в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 19н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету „Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности“ (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н»

Обращаю внимание, что изменения в ПБУ 18/02, 13/2000, 16/02 действуют с отчетности за 2020 г. А изменения в ПБУ 1/2008 и 22/2010 уже действуют. ФСБУ 5/2019 обязательно к применению с 2021 г., ФСБУ 25/2018 — с 2022 г.

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Как обычно, не хочу никого запугивать. Но как я и предполагал, 2020 г. оказался богат на новые стандарты. В 2021 г. все будет еще веселее. Инфраструктура реализации завершающего этапа реформы бухучета создана и обкатана. Шестеренки всех механизмов более-менее притерлись друг к другу — машина готова ехать быстро. Поэтому лучше готовить сани летом, и прочитать хотя бы те проекты ФСБУ, которые уже рекомендованы к утверждению Минфином. Там много новаций, которые потребуют времени на осмысление.