Воинский учет в компании: кто ведет, кого учитывать, что сообщать, какие документы и штрафы

У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. Но есть один учет, о котором многие в малом бизнесе даже и не подозревают — воинский. Что это такое и кто обязан его вести мы расскажем в этой статье.
Кто и почему должен вести воинский учет
Такой учет обязаны вести все без исключения организации, независимо от организационно-правовой формы и количества работников. Никаких исключений, в том числе для малых предприятий, нет.
Обязанность вести воинский учет возложена следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (подпункт 6 пункта 1 статья 8);
- Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (подпункт 11 пункта 1 статьи 9);
- Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (пункт 7 статьи 8);
- Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».
Как вести учет, написано в «Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях» (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)
Индивидуальных предпринимателей обязанность вести воинский учет не касается/
Кого и почему надо учитывать
Все граждане России обязаны состоять на воинском учете, за исключением
- лиц, проходящие военную службу;
- лиц, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- женщин, не имеющих военной специальности;
- лиц, постоянно проживающие за пределами нашей страны.
Под воинский учет в организациях попадают следующие работники:
- мужчины призывного возраста (18-27 лет), не зачисленных в запас;
- мужчины, находящихся в запасе;
- сотрудники, обучившиеся на военных кафедрах в учебных заведениях профессионального образования;
- лица, освобожденных от призыва;
- мужчины старше 27 лет, по причине отсрочки не прошедших службу;
- граждане, уволенные из армии;
- работники, служившие альтернативно;
- женщины, получивших военные специальности.
Кто должен вести в организации воинский учет
За состояние воинского учета в организации отвечает, как обычно, её руководитель. Однако он вправе своим приказом назначить ответственного за военно-учетную работу. В крупных компаниях обычно создают отдельное подразделение — военно-учетный стол.
Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в организациях, определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в организациях, по состоянию на 31 декабря предшествующего года. Нормы указаны в Методических рекомендациях.
Один работник, выполняющий обязанности по совместительству
При наличии на воинском учете менее 500 граждан
Один освобожденный работник
При наличии на воинском учете от 500 до 2 000 граждан
Два освобожденных работника
При наличии на воинском учете от 2 000 до 4 000 граждан
Один освобожденный работник
На каждые последующие 3 000 граждан, состоящих на воинском учете. Военно-учетный работник выделяется при достижении каждых последующих полных 3 000 граждан, состоящих на воинском учете
Руководители организаций обязаны выделить для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованные помещения и железные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету.
Как вести учет
Воинский учет призывников и военнообязанных запаса ведется в личной карточке работников. Её форма (Т-2) приведена в приложении 5 к Методическим рекомендациям.
Порядок ведения и хранения личных карточек, а также заполнения разд. II этой карточки «Сведения о воинском учете» приводится в приложении 7 к Методическим рекомендациям.
Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется раздел II личной карточки формы № Т-2, являются:
- для граждан, пребывающих в запасе, — военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);
- для граждан, подлежащих призыву на военную службу, — удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
При приеме на работу у гражданина надо проверить наличие документов воинского учета, а также посмотреть паспорт, есть ли там отметки о воинской обязанности.
Работодатель имеет право отказать в приеме на работу мужчине, не предъявившему воинские документы.
Какие документы по воинскому учету должны быть в организации
Список документов для воинского учета указан в пункте 39 Методических рекомендаций:
- приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе;
- план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе;
- картотеку личных карточек форм Т-2 и Т-2ГС(МС) на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе;
- журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ;
- расписки в приеме от граждан документов воинского учета;
- карточку учета организации (форма № 18);
- другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и руководителями организаций;
- справочную информацию по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Что надо сообщать в военкоматы
Если выяснится, что работник не состоит на воинском учете, хотя должен, работодатель обязан в двухнедельный срок уведомить об этом военкомат. Работнику надо вручить направление в военкомат для постановки на воинский учет.
После принятия на работу сотрудника, подлежащего воинскому учету, или его увольнения, надо в двухнедельный срок отправить в военкомат сведения. Форма таких сведений приведена в приложении 9 к Методическим рекомендациям.
По запросам военкоматов направляются в двухнедельный срок сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (форма приведена в приложении 10 к Методическим рекомендациям).
Карточка учета организации по форме 18 заполняется по состоянию на 1 января каждого года и предоставляется в военкомат.
Штрафы за нарушение в воинском учете
В КоАП предусмотрена целая глава по нарушениям воинского учета. Не все статьи касаются учета у организаций, но три имеют прямое отношение:
Статья 21.1
Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, — влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 руб.
Статья 21.2
Неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, — влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 руб.
Статья 21.4 пункт 3
Несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, — влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 5 000 руб.