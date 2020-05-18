Воинский учет в компании: кто ведет, кого учитывать, что сообщать, какие документы и штрафы

У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. Но есть один учет, о котором многие в малом бизнесе даже и не подозревают — воинский. Что это такое и кто обязан его вести мы расскажем в этой статье.

Кто и почему должен вести воинский учет

Такой учет обязаны вести все без исключения организации, независимо от организационно-правовой формы и количества работников. Никаких исключений, в том числе для малых предприятий, нет.

Обязанность вести воинский учет возложена следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (подпункт 6 пункта 1 статья 8);

Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (подпункт 11 пункта 1 статьи 9);

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (пункт 7 статьи 8);

Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

Как вести учет, написано в «Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях» (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)

Индивидуальных предпринимателей обязанность вести воинский учет не касается/

Кого и почему надо учитывать

Все граждане России обязаны состоять на воинском учете, за исключением

лиц, проходящие военную службу;

лиц, отбывающие наказание в виде лишения свободы;

женщин, не имеющих военной специальности;

лиц, постоянно проживающие за пределами нашей страны.

Под воинский учет в организациях попадают следующие работники:

мужчины призывного возраста (18-27 лет), не зачисленных в запас;

мужчины, находящихся в запасе;

сотрудники, обучившиеся на военных кафедрах в учебных заведениях профессионального образования;

лица, освобожденных от призыва;

мужчины старше 27 лет, по причине отсрочки не прошедших службу;

граждане, уволенные из армии;

работники, служившие альтернативно;

женщины, получивших военные специальности.

Кто должен вести в организации воинский учет

За состояние воинского учета в организации отвечает, как обычно, её руководитель. Однако он вправе своим приказом назначить ответственного за военно-учетную работу. В крупных компаниях обычно создают отдельное подразделение — военно-учетный стол.

Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в организациях, определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в организациях, по состоянию на 31 декабря предшествующего года. Нормы указаны в Методических рекомендациях.

Один работник, выполняющий обязанности по совместительству При наличии на воинском учете менее 500 граждан Один освобожденный работник При наличии на воинском учете от 500 до 2 000 граждан Два освобожденных работника При наличии на воинском учете от 2 000 до 4 000 граждан Один освобожденный работник На каждые последующие 3 000 граждан, состоящих на воинском учете. Военно-учетный работник выделяется при достижении каждых последующих полных 3 000 граждан, состоящих на воинском учете

Руководители организаций обязаны выделить для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованные помещения и железные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету.

Как вести учет

Воинский учет призывников и военнообязанных запаса ведется в личной карточке работников. Её форма (Т-2) приведена в приложении 5 к Методическим рекомендациям.

Порядок ведения и хранения личных карточек, а также заполнения разд. II этой карточки «Сведения о воинском учете» приводится в приложении 7 к Методическим рекомендациям.

Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется раздел II личной карточки формы № Т-2, являются:

для граждан, пребывающих в запасе, — военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);

для граждан, подлежащих призыву на военную службу, — удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

При приеме на работу у гражданина надо проверить наличие документов воинского учета, а также посмотреть паспорт, есть ли там отметки о воинской обязанности.

Работодатель имеет право отказать в приеме на работу мужчине, не предъявившему воинские документы.

Какие документы по воинскому учету должны быть в организации

Список документов для воинского учета указан в пункте 39 Методических рекомендаций:

приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе;

план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

картотеку личных карточек форм Т-2 и Т-2ГС(МС) на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе;

журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ;

расписки в приеме от граждан документов воинского учета;

карточку учета организации (форма № 18);

другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и руководителями организаций;

справочную информацию по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Что надо сообщать в военкоматы

Если выяснится, что работник не состоит на воинском учете, хотя должен, работодатель обязан в двухнедельный срок уведомить об этом военкомат. Работнику надо вручить направление в военкомат для постановки на воинский учет.

После принятия на работу сотрудника, подлежащего воинскому учету, или его увольнения, надо в двухнедельный срок отправить в военкомат сведения. Форма таких сведений приведена в приложении 9 к Методическим рекомендациям.

По запросам военкоматов направляются в двухнедельный срок сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (форма приведена в приложении 10 к Методическим рекомендациям).

Карточка учета организации по форме 18 заполняется по состоянию на 1 января каждого года и предоставляется в военкомат.

Штрафы за нарушение в воинском учете

В КоАП предусмотрена целая глава по нарушениям воинского учета. Не все статьи касаются учета у организаций, но три имеют прямое отношение: