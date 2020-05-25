НМА в налоговом учете: справочник бухгалтера

Какие объекты можно отнести к нематериальным активам (НМА) для целей налогового учета? Как определить первоначальную стоимость НМА? Какими документами оформляется принятие их к учету? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из данной статьи.

Нормы главы 25 НК РФ о нематериальных активах

Согласно п. 1 ст. 256 НК РФ в целях применения гл. 25 НК РФ амортизируемым имуществом признаются результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой) и используются им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаются результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 257 НК РФ для целей налогообложения НМА считаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производственных целях в течение длительного времени (свыше 12 месяцев).

Этой нормой определено, что для признания нематериального актива необходимо наличие не только способности приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), но и надлежаще оформленных документов. Они должны подтверждать существование самого НМА и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности.

Далее в п. 3 ст. 257 НК РФ содержится перечень исключительных прав на те или иные объекты, которые относятся к НМА.

Для того чтобы правильно квалифицировать нематериальный актив, обратимся к нормам ГК РФ.

Нормы ГК РФ об объектах, признаваемых в налоговом учете нематериальными активами

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью являются результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, объекты патентных прав и т. д.) и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения), которым предоставляется правовая охрана.

При этом интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 1 ст. 1227 ГК РФ).

Статьей 1228 ГК РФ определено, что автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п. 1). Именно у автора первоначально возникает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом. Это право может быть передано автором другому лицу по договору (п. 3).

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Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ), в том числе путем:

– отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права);

– предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение данного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Итак, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает либо у самого автора, либо в результате приобретения такого права по договору об отчуждении исключительного права.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ). Договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, определенных ГК РФ.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не установлено иное. Вознаграждение может быть выплачено в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

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Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор подлежит государственной регистрации, исключительное право переходит в момент регистрации договора (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Напомним, что по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. По нему лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если в договоре не закреплено иное (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

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Далее (в таблице) представлены список нематериальных активов, признаваемых таковыми для целей налогообложения в п. 3 ст. 257 НК РФ, и ссылки на нормы ГК РФ, регулирующие возникновение и использование исключительных прав на эти активы.

Нематериальный актив Норма п. 3 ст. 257 НК РФ Норма ГК РФ Исключительное право: – патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель Подпункт 1 Статьи 1345 – 1407 – автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных Подпункт 2 Статьи 1259, 1261, 1262, 1280, 1286, 1296, 1297 – автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем Подпункт 3 Статьи 1448 – 1464 – на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование Подпункт 4 Статьи 1473 – 1541 – патентообладателя на селекционные достижения Подпункт 5 Статьи 1408 – 1447 – на аудиовизуальные произведения Подпункт 7 Статья 1263 Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта Подпункт 6 Статьи 1465 – 1472

Определение первоначальной стоимости НМА

НМА приобретен за плату

Первоначальная стоимость амортизируемых НМА определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования (например, патентные и иные аналогичные пошлины, оплата услуг патентного поверенного и т. д.). В стоимости НМА не учитываются НДС и акцизы (кроме случаев, предусмотренных НК РФ).

Расходы на приобретение нематериальных активов должны быть подтверждены документально: договорами, актами передачи исключительных прав, описанием объекта интеллектуальной собственности, технической документацией и т. д. На каждый объект в организации должна быть заведена карточка учета НМА. Можно воспользоваться унифицированной формой НМА-1[1]

Стоимость НМА, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (включая материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.

Согласно ст. 333.30 НК РФ за совершение действий по государственной регистрации исключительных прав на программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем взимается государственная пошлина, которая на основании п. 10 ст. 13 НК РФ относится к федеральным налогам. Таким образом, создавая указанные объекты интеллектуальной собственности, организация уплаченную госпошлину за регистрацию не включает в первоначальную стоимость НМА, а списывает в текущие расходы. А вот затраты на уплату пошлины по договору отчуждения исключительных прав учитываются в первоначальной стоимости НМА, если договором предусмотрено, что данные расходы несет приобретатель.

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НМА получен безвозмездно

Для начала напомним, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, – как сумма, в которую оценено такое имущество согласно п. 8 ст. 250 НК РФ. Иными словами, если ОС получено безвозмездно, то его рыночная стоимость отражается в составе внереализационных доходов и в то же время формирует его первоначальную стоимость, исходя из которой и начисляется впоследствии амортизация.

В отношении НМА такой нормы не предусмотрено. Поэтому если НМА получено безвозмездно, то его стоимость отражается во внереализационных доходах на основании п. 8 ст. 250 НК РФ, но первоначальная стоимость для целей начисления амортизации не формируется.

Отметим, в этой норме есть оговорка – за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ. Подпунктом 51 п. 1 данной статьи установлено, что в составе доходов при расчете базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). При этом должны соблюдаться следующие условия: объект интеллектуальной собственности должен быть создан в ходе реализации государственного контракта, а затем передан исполнителю этого контракта его государственным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении.

Таким образом, имущественные права, указанные в пп. 51 п. 1 ст. 251 НК РФ, к амортизируемому имуществу не относятся и, следовательно, амортизация по ним не начисляется. В случае дальнейшей реализации таких прав налогоплательщик не сможет учесть расходы в виде их стоимости на основании п. 48.19 ст. 270 НК РФ (см. Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-03-06/1/19204).

НМА не подлежат исключению из состава амортизируемого имущества

Главой 25 НК РФ установлены перечень амортизируемого имущества, которое не подлежит амортизации, а также перечень того, что исключается из состава амортизируемого имущества.

Перечень амортизируемого имущества, которое не подлежит амортизации, определен п. 2 ст. 256 НК РФ. В состав указанного перечня включены приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение названных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия данного договора (пп. 8 п. 2 ст. 256 НК РФ).

Что касается перечня амортизируемого имущества, исключаемого из состава данного имущества, он закреплен в п. 3 ст. 256 НК РФ и содержит только ОС при определенных обстоятельствах. В этой связи НМА не подлежат исключению из состава амортизируемого имущества (см. Письмо Минфина России от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60597).

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Первоначальная стоимость НМА не подлежит изменению

Возможность изменения первоначальной стоимости нематериального актива после начала его амортизации гл. 25 НК РФ не предусмотрена (см. Письмо Минфина России от 04.02.2016 № 03-03-06/1/5716).

Поэтому, если в дальнейшем организация несет затраты, связанные с объектом интеллектуальной собственности (на обновление, доработку программного обеспечения, патентные пошлины за продление госрегистрации НМА), они будут списываться в текущие расходы.

Например, расходы на выплату вознаграждения сотруднику, создавшему служебное изобретение, после того как исключительные права на данное изобретение были включены в состав амортизируемого имущества, учитываются для целей налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда (см. Письмо Минфина России от 12.04.2013 № 03-03-06/1/12207).

Или другой пример – затраты на обновление программы для ЭВМ, исключительное право пользования которой принадлежит организации. Эти расходы могут учитываться для целей налогообложения как прочие на основании пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ (см. письма Минфина России от 06.11.2012 № 03-03-06/1/572, от 19.07.2012 № 03-03-06/1/346). Налогоплательщик вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат равномерному учету для целей налогообложения.

Обратите внимание Глава 25 НК РФ не предусматривает переоценку стоимости НМА на рыночную стоимость. Таким образом, для целей налогообложения прибыли не учитываются доходы (расходы) от переоценки (уценки) НМА (см. письма Минфина России от 24.10.2019 № 03-03-06/1/81777, от 04.02.2016 № 03-03-06/1/5716, от 03.06.2014 № 03-03-06/4/26501).

Списание НМА до окончания СПИ

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ к расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся в том числе суммы начисленной амортизации.

Как отмечено в Письме Минфина России от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60597, расходы на списание нематериальных активов, включая суммы амортизации, недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования, могут быть учтены в составе внереализационных расходов на основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ.

Реализация НМА

При реализации объекта интеллектуальной собственности по договору отчуждения исключительных прав выручка от реализации признается на дату перехода исключительного права от правообладателя к приобретателю независимо от факта оплаты. Следовательно, если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то доход от реализации учитывается в целях налогообложения на дату такой регистрации, если не подлежит – в момент заключения договора (если стороны не договорятся об ином) (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК РФ, п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

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Финансовый результат будет определяться в налоговом учете в соответствии с п. 1 ст. 268 НК РФ. Данной нормой предусмотрено, что доходы от реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить на его остаточную стоимость, определяемую по п. 1 ст. 257 НК РФ, а также на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией (например, на сумму пошлины за государственную регистрацию договора, если расходы на ее уплату в соответствии с договором несет правообладатель). Если в результате такого уменьшения в налоговом учете образуется убыток, он отражается в составе прочих расходов равными частями в течение времени, рассчитанного как разница между сроком полезного использования НМА и сроком его фактического использования (п. 3 ст. 268, ст. 323 НК РФ).