Адвокат в уголовных делах по экономическим статьям: поможет или помешает?

Роль защитника на ранних стадиях уголовного дела одинакова по любой категории дел. С процессуальной точки зрения, не имеет значения какое именно преступление совершено — разбой или уклонение от уплаты налогов, — у адвоката будет стандартный набор процессуальных прав и обязанностей. Ровно тот, что записан в законе.

Надо заметить, что у нас этот набор весьма скуден. Отечественный уголовный процесс, в особенности, в самом его начале, как говорят ученые, представляет собой процесс письменный. Его еще называют в литературе инквизиционным. В таком уголовном процессе дело «пишет» только следователь, а элементы состязательности, если и присутствуют, то, скорее, для камуфляжа. В России, на досудебной стадии возможности сбора и представления доказательств стороной защиты сильно ограничены. Потому функционал адвоката фактически сводится к проверке правильности процессуального оформления возбуждения дела, выявлению и фиксации нарушений, допущенных при проведении следственных действий. И на этом все.

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Надо, конечно, заметить, что и такая правовая работа отнюдь не бессмысленна. Она должна проводиться на высочайшем профессиональном уровне. Квалифицированная оценка действий следствия и совершенных им юридических ошибок может дать в будущем возможность судебного оспаривания собранных следствием доказательств. А это, в свою очередь, может решить исход дела на судебной стадии.

Однако решающее значение, с точки зрения практики, на ранней стадии процесса, пожалуй, имеет не процессуальная деятельность адвоката, а психологический контекст происходящего и умение адвоката этот контекст улавливать и менять. И в первую очередь это касается как раз экономических дел, которые, зачастую, строятся на обнаруженных при первых обысках письменных доказательствах и первых показаниях фигурантов. Именно такие доказательства следствию удается, как правило, заполучить, так сказать, на психологическом превосходстве, когда фигуранты растеряны и испытывают нечто вроде стокгольмского синдрома.

Даже если следователь не желает оказывать психологического воздействия на фигурантов, последние чувствуют себя подавлено и могут в моменте, не думая о собственной защите, как говорится, наломать дров. А уж для следователя опытного, не брезгующего пользоваться стрессовым состоянием подозреваемого, в российских реалиях открываются огромные возможности по оказанию психологического давления.

У такого следователя есть отработанный, развивающийся по экспоненте сценарий психологического давления на подозреваемого (обвиняемого). Как правило, все начинается с обыска жилища ранним утром. Далее следует помещение задержанного в изолятор временного содержания. И завершается все угрозой применения меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Все эти действия сопровождаются внушительным спектаклем, призванным, во-первых, убедить фигуранта уголовного дела в серьезности намерений следователя, реальности привлечения к уголовной ответственности, а во-вторых, склонить его к даче признательных показаний, а также к добровольной выдаче искомых следствием предметов и документов.

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Подобное поведение сотрудников правоохранительных органов остается неизменным даже в тех случаях, когда вы не совершали никаких преступлений и у следствия отсутствуют какие-либо доказательства вашей виновности. Следователь и оперативные работники, оказывая психологическое давление, рассчитывают на то, что вы либо сами признаете вину, либо расскажете необходимые сведения о других лицах, интересующих следователя, и тем самым подтвердите все его подозрения. Вам наглядно демонстрируют, что лучшим вариантом остается рассказать все под протокол и заслужить, таким образом, лояльность следователя при решении вопроса о мере пресечения.

Подавляющее большинство людей, испытав на себе подобный прессинг, соглашаются на все, лишь бы избежать заключения в следственный изолятор.

Роль защитника в этот момент очень велика, так как от полученных именно в этот момент материалов и показаний в дальнейшем, без всякого преувеличения, будет зависеть судьба подзащитного.

В этой связи, первый и самый главный совет, который должен дать адвокат — ничего не делать и не давать показаний без адвоката. Любые предложения дать показания в качестве свидетеля или предложения сразу дать признательные показания, требования выдать предметы или документы, интересующие следствие, должны игнорироваться до консультации с защитником. Только адвокат, оценивая ситуацию с профессиональной точки зрения, может подсказать верную тактику защиты.

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Выдавать те или иные документы, не находящиеся по месту проведения обыска, например, или нет? Давать ответы на все вопросы следователя или воспользоваться ст. 51 Конституции РФ? Сдавать образцы почерка и подписи для производства почерковедческой экспертизы или реализовать свое право не делать этого? На все эти вопросы невозможно ответить без профессионального совета. Своим спокойствием и грамотными консультациями адвокат способен переломить психологическую ситуацию, вернуть душевное равновесие подзащитному и сделать так, что обыск и первые показания окажутся безрезультатными для органа следствия. Идея иного дальновидного следователя добыть и закрепить доказательства вины путем психологического давления будет, таким образом, похоронена в самом начале.

Ну и, конечно, с учетом специфики дел по преступлениям в сфере экономической деятельности, адвокат должен любому своему клиенту порекомендовать, как минимум, провести небольшую ревизию и оптимизацию делового документооборота, так сказать, на будущее.

Заречься в России от уголовного преследования, к сожалению, нельзя. Поэтому следует вести картотеку контрагентов, собирать и систематизировать доказательства их добросовестности и реальности финансово-хозяйственной деятельности с ними. Разумно было бы периодически осуществлять юридический инструктаж персонала на случай появления сотрудников правоохранительных органов, в том числе, и по месту жительства работников, обучить работников правильному обращению с документами, их надлежащему хранению и учету, в том числе, логистическому и так далее.