Новые требования по отчетам в Службу занятости

Вы уже подготовили новый отчет в Службу занятости? Если нет, то давайте обсудим, какую информацию от вас ждут.

Для начала стоит разобраться, почему приходится представлять новый отчет. Может его ввели, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию на рынке труда?

Итак, вам необходимо подготовить новый отчет в Службу занятости населения. Какая информация в нем должна быть?

Министерство труда в связи с коронавирусом начало проводить мониторинг, чтобы понимать, что происходит, какая текущая ситуация на рынке относительно занятости населения. Это необходимо для того, чтобы каким-то образом предотвратить массовую безработицу. Необходима информация о переводах сотрудников удаленно, на режим работы с пониженной зарплатой, информация по задолженностям, введению нерабочих дней. Все это уже предоставляется в Минтруд. (Письмо Минтруда от 25.03.2020 № 16-2/10/В-2328, приказ Минтруда от 24.03.2020 № 152).

О фактической занятости населения пройдётся ещё потрудиться. Именно поэтому, нам с Вами, дабы быть услышанными, необходимо подготовить следующую информацию по задолженностям.