Клерк.Ру

Новые требования по отчетам в Службу занятости

Вы уже подготовили новый отчет в Службу занятости? Если нет, то давайте обсудим, какую информацию от вас ждут.

Для начала стоит разобраться, почему приходится представлять новый отчет. Может его ввели, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию на рынке труда?

Итак, вам необходимо подготовить новый отчет в Службу занятости населения. Какая информация в нем должна быть?

Министерство труда в связи с коронавирусом начало проводить мониторинг, чтобы понимать, что происходит, какая текущая ситуация на рынке относительно занятости населения. Это необходимо для того, чтобы каким-то образом предотвратить массовую безработицу. Необходима информация о переводах сотрудников удаленно, на режим работы с пониженной зарплатой, информация по задолженностям, введению нерабочих дней. Все это уже предоставляется в Минтруд. (Письмо Минтруда от 25.03.2020 № 16-2/10/В-2328, приказ Минтруда от 24.03.2020 № 152).

О фактической занятости населения пройдётся ещё потрудиться. Именно поэтому, нам с Вами, дабы быть услышанными, необходимо подготовить следующую информацию по задолженностям.

КАМИН
📌 Реклама
Эксперт по зарплате
Найдём решение любой задачи по зарплате и кадровому делопроизводству. Пишите!
Узнать больше

  • Сколько сотрудников, каких специальностей вы перевели на удаленную работу или на неполный рабочий день.
  • Сколько сотрудников простаивает, находится в отпуске без сохранения заработной платы.
  • Кого уволили, сколько планируете уволить сотрудников.

Для сбора информации от работодателей был создан специальный сервис. Есть пошаговая инструкция и руководство.

Необходимо направлять на портал работа в России trudvsem.ru.

Сразу возникает вопрос, что грозит тем, кто не предоставит обновленную информацию в центр занятости. По отношению к неплательщикам предусмотрен штраф в размере 5.000 руб.  (ст. 19.7 КоАП).

Алгоритм заполнения нового отчета

На главной странице портала нажимаете на баннер «Оперативный мониторинг занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции» или на красном баннере «Оперативный мониторинг занятости» нажимаете кнопку «Подать сведения».

Нажимаете на красную кнопку «Подать информацию».

Проходите авторизацию. Вводите логин и пароль личного кабинета на сайте госуслуг.

Попадаете на страницу с формы отчета сведения об изменении численности, а также «Неполная занятость работников в связи с распространением коронавирусной инфекции». Указываете общие сведения о компании (вид деятельности, информацию о сотрудниках). Переводите сотрудников на неполный рабочий день, тогда не забудьте указать причину.

Заполняйте все поля. Если у вас нет сотрудников, которые находятся в неоплачиваемом отпуске, то ставите 0.

На сайте есть специальные подсказки по заполнению, которые появляются при наведении курсора.

Отчет необходимо постоянно обновлять в случае появления новых сведений.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить