Как учесть отчисления в резерв на оплату отпусков

либо на основании п. 7 (как расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ);

либо на основании п. 24 (в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, осуществляемых в соответствии со ст. 324.1 НК РФ).

Например, работники учреждения, задействованные в приносящей доход деятельности, идут отдыхать «неравномерно» (как правило, количество отдыхающих в летний период гораздо выше, чем в другие времена года). В этом случае размер облагаемой базы по налогу на прибыль может существенно колебаться, а в период массовых отпусков может даже образоваться убыток. Во избежание подобной ситуации и целесообразно создавать указанный резерв.

Порядок формирования резерва

📌 Реклама Отключить

способ резервирования;

предельную сумму отчислений в резерв;

ежемесячный процент отчислений в резерв.

план

отпуск

При этом процент отчислений в названный резерв определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда (ОТ план ) вместе со страховыми взносами (СВ ОТ ).

Расчет ежемесячного процента можно выразить формулой: % = (Отпуск план + СВ отпуск ) / (ОТ план + СВ ОТ ) х 100%.

📌 Реклама Отключить

Напомним, что взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы. Пенсионные взносы после того, как превышена база, взимаются по меньшему тарифу – 10% (вместо 22%).

Минфин в Письме от 08.09.2008 №03-03-06/1/511 отметил: общая величина расходов на оплату труда (ОТ план ) должна включать и предполагаемую годовую сумму расходов на оплату отпусков (Отпуск план ). В отсутствие других разъяснений многие авторы бухгалтерской литературы нередко ссылаются на названное письмо. Полагаем, что это не совсем верно – показатель ОТ план должен учитываться отдельно от суммы предполагаемых отпускных.

📌 Реклама Отключить

Ведь в дальнейшем при определении размера ежемесячных отчислений в резерв умножаться на процент будет сумма расходов на оплату труда без учета отпускных.

Пример. На 2020 год учреждение запланировало, что по приносящей доход деятельности расходы на оплату труда равны 6 000 000 руб., на оплату отпусков – 600 000 руб. В 2020 году тарифы страховых взносов с фонда оплаты труда составляют: на ОПС – 22%, на ОСС – 2,9%, на ОМС – 5,1% (ст. 426 НК РФ). Деятельность учреждения относится к первому классу профессионального риска[1], и тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2% (ст. 1 Федерального закона №179-ФЗ[2]). Итого: общая ставка страховых взносов – 30,2% (22 + 2,9 + 5,1 + 0,2). В учетной политике на 2020 год отражено, что предельная сумма отчислений в резерв на оплату отпусков равна предполагаемой годовой сумме на оплату отпусков плюс страховые взносы.

📌 Реклама Отключить

Расчет (смета) резерва на оплату отпусков на 2020 год

Номер строки Показатель Значение, руб. 1 Предполагаемая сумма отпускных за год 600 000 2 Сумма страховых взносов с предполагаемой суммы отпускных за год (строка 1 x 30,2%) 181 200 3 Предельная сумма отчислений в резерв (строка 1 + строка 2) 781 200 4 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год 6 000 000 5 Сумма страховых взносов с предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год (строка 4 x 30,2%) 1 812 000 6 Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (строка 4 + строка 5) 7 812 000 7 Процент ежемесячных отчислений в резерв ((строка 3 / строка 6) x 100%) 10%

📌 Реклама Отключить

Нужно следить, чтобы сумма резерва, накопленного нарастающим итогом с начала года, не превысила предельную сумму, установленную в учетной политике. Если это произойдет, то в следующем месяце отчисления в резерв не производятся.

Воспользуемся данными примера 1.

В 2020 году ежемесячные отчисления в резерв составят:

Месяц Фактические расходы на оплату труда (без учета отпускных), руб. Страховые взносы, руб. (графа 2 x 30,2%) Сумма отчислений в резерв, руб. ((графа 2 + графа 3) x 10%) Сумма резерва на конец месяца, руб. 1 2 3 4 5 Январь 500 000 151 000 65 100 65 100 Февраль 500 000 151 000 65 100 130 200 Март 500 000 151 000 65 100 195 300 Апрель 550 000 166 100 71 610 266 910 Май 550 000 166 100 71 610 338 520 Июнь 400 000 120 800 52 080 390 600 Июль 200 000 60 400 26 040 416 640 Август 300 000 90 600 39 060 455 700 Сентябрь 650 000 196 300 84 630 540 330 Октябрь 650 000 196 300 84 630 624 960 Ноябрь 650 000 196 300 84 630 709 590 Декабрь 650 000 196 300 71 610* 781 200 Итого 6 100 000 1 842 200 781 200

📌 Реклама Отключить

Таким образом, в расходах на оплату труда будут учтены суммы начисленного резерва (нарастающим итогом):

– за I квартал – 195 300 руб.;

– за полугодие – 390 600 руб.;

– за девять месяцев – 540 330 руб.;

– за год – 781 200руб.

В соответствии с п. 24 ст. 255 НК РФ отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков включаются в состав расходов на оплату труда.

В случае создания налогоплательщиком резерва суммы фактически осуществленных затрат с учетом расходов на начисление страховых взносов необходимо списывать за счет указанного резерва (см. Письмо Минфина РФ от 01.04.2013 №03-03-06/2/10401).

Иными словами, учреждение будет уменьшать облагаемую базу по налогу на прибыль на сумму отчислений в резерв, рассчитанную на основании сметы, а не на сумму отпускных, начисленных по факту.

📌 Реклама Отключить

Итак, создание любого резерва в налоговом учете преследует цель равномерного включения предстоящих затрат в расходы, уменьшающие облагаемую базу. При этом если значительная часть отпусков приходится на лето, то резервирование помогает сэкономить на налоге на прибыль в первой половине года, ведь часть отпускных будет учтена в расходах до того, как они фактически выплачены.

Определим выгоду от создания резерва на оплату отпусков, сравнив ситуацию из примера 2 с ситуацией, когда резерв не создавался, а отпускные в течение года были начислены в размере 600 000 руб., в том числе за июнь – 100 000 руб., за июль – 300 000 руб., за август – 200 000 руб.

📌 Реклама Отключить

– за I квартал – 0 руб.;

– за полугодие – 130 200 руб. (100 000 руб. + 100 000 руб. х 30,2%);

– за девять месяцев – 781 200 руб. ((300 000 руб. + 300 000 руб. х 30,2%) + (200 000 руб. + 200 000 руб. х 30,2%) + 130 200 руб.);

– за год – 781 200 руб.

Отчетный (налоговый) период «Отпускные» расходы*, уменьшающие налоговую базу Разница, возникающая между двумя налоговыми базами** (графа 2 - графа 3) Разница между суммами авансовых платежей по итогам отчетного (налогового) периода* * * (графа 4 х 20 %) При создании резерва Без создания резерва 1 2 3 4 5 I квартал 195 300 0 195 300 39 060 Полугодие 390 600 130 200 260 400 52 080 Девять месяцев 540 330 781 200 -240 870 -48 174 Год 781 200 781 200 0 0

📌 Реклама Отключить

**Здесь сравниваются базы по налогу на прибыль при создании резерва на оплату отпусков и без создания такового. Разница образуется «внутри» года, а по итогу года она равна нулю. Это связано с тем, что всего и в том, и в другом случае «отпускные» расходы были учтены в одной и той же сумме, только разными способами.

* * *В данном случае отпуск пришелся на июнь – август, что привело к экономии при уплате авансовых платежей по итогам I квартала и полугодия.

В конце года не забудьте провести инвентаризацию резерва

– сумма, фактически перечисленная работникам в счет оплаты ежегодного отпуска, превышает сумму резерва;

📌 Реклама Отключить

– сумма резерва, отнесенная на расходы, окажется больше фактических затрат.

Это происходит потому, что в течение года за счет резерва налогоплательщик учитывает предполагаемые, а не действительные затраты на оплату отпусков. При этом численность работников в течение года может меняться (одни уволились, другие приняты). Напомним, что по истечении шести месяцев непрерывной работы у последних возникает право на отпуск (ст. 122 ТК РФ).

Кроме того, в расчет сумм ежемесячных отчислений в резерв включается зарплата вновь принятых работников, а размер процента остается неизменным.

Какие дополнительные расчеты необходимо сделать бухгалтеру по ее результатам инвентаризации?

При недостаточности средств фактически начисленного резерва, подтвержденного инвентаризацией на последний день налогового периода, налогоплательщик обязан по состоянию на 31 декабря года, в котором резерв был начислен, включить в расходы сумму фактических затрат на оплату отпусков и, соответственно, сумму страховых взносов, по которым ранее не создавался указанный резерв (абз. 3 п. 3 ст. 324.1 НК РФ).

📌 Реклама Отключить

Воспользуемся данными примера 2 и предположим, что работники учреждения находились в отпусках с июня по август и за этот период им были начислены отпускные в размере не 600 000 руб., как планировалось, а 650 000 руб., страховые взносы на эти отпускные (30,2 %) – 196 300 руб.

В конце года по результатам инвентаризации резерва было обнаружено, что сумма, фактически перечисленная работникам в счет оплаты ежегодного отпуска, превышает величину резерва, то есть средств фактически начисленного резерва недостаточно. Поэтому сумма 65 100 руб. (650 000 + 196 300 - 781 200) подлежит включению в расходы на оплату труда.

Недоиспользованныесуммы резерва на последнее число текущего налогового периода подлежат обязательному включению в состав налоговой базы этого периода (абз. 2 п. 3 ст. 324.1 НК РФ). На основании п. 7 ст. 250 НК РФ данные суммы отражаются в составе внереализационных доходов.

📌 Реклама Отключить

Воспользуемся данными примера 2 и предположим, что работники учреждения находились в отпусках с июня по август и за этот период им были начислены отпускные в размере не 600 000 руб., как планировалось, а 520 000 руб., страховые взносы на эти отпускные (30,2%) – 157 040 руб.

В конце года по результатам инвентаризации резерва было обнаружено, что остался недоиспользованный резерв в размере 104 160 руб. (781 200 - 520 000 - 157 040). Эта сумма подлежит включению во внереализационные доходы.

Пунктом 5 ст. 324.1 НК РФ установлено: сумма остатка указанного резерва на конец года включается для целей налогообложения в состав внереализационных доходов текущего налогового периода в случае, если при уточнении учетной политики на следующий налоговый период налогоплательщик посчитает нецелесообразным формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

📌 Реклама Отключить

Перенос остатка недоиспользованного резерва на следующий год

Если учреждение не меняет учетную политику в отношении создания резерва на оплату отпусков на следующий налоговый период, то на конец отчетного налогового периода оно может иметь определенный результатами инвентаризации остаток недоиспользованного резерва (Письмо Минфина РФ от 11.01.2013 №03-03-06/1/4, Постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2005 №14295/04).

На основании п. 4 ст. 324.1 НК РФ резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам должен быть уточнен исходя:

– из количества дней неиспользованного отпуска;

– из среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка);

– из обязательных отчислений страховых взносов.

📌 Реклама Отключить

Таким образом, при проведении инвентаризации резерва на оплату отпусков следует учитывать планируемое количество дней отпуска в расчете за год, которое сравнивается с фактически использованными днями отпуска за год (см. письма Минфина РФ от 02.09.2014 №03-03-06/1/43925, от 28.10.2013 №03-03-06/1/45507, от 11.01.2013 №03-03-06/1/4).

Неиспользованные дни отпуска за конкретный календарный год могут быть определены только по состоянию на последний день календарного года. Таким образом, уточнение резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в течение налогового периода (на конец каждого отчетного периода) не производится.

Если по итогам инвентаризации сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска (определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на конец года) (НО) превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года (ОНР), то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда.

📌 Реклама Отключить

То есть если НО > ОНР, то разница = расходы на оплату труда.

Воспользуемся данными примера 5, согласно которому сумма недоиспользованного резерва составила 104 160 руб. При этом учреждение планирует создание резерва на следующий год.

Сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска – 90 000 руб. (3 чел. х 1 500 руб. x (28 - 8) кал. дн.). Вместе со страховыми взносами она составит 117 180 руб. (90 000 руб. + 90 000 руб. х 30,2%).

Таким образом, НО (117 180 руб.) > ОНР (104 160 руб.). Разница в размере 13 020 руб. (117 180 - 104 160) будет учтена в расходах на оплату труда.

📌 Реклама Отключить

Остаток резерва, который переходит на следующий год, составит 117 180 руб.

Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.

То есть если НО < ОНР, то разница = внереализационный доход.

Воспользуемся данными примера 6 с той лишь разницей, что не трое, а двое работников учреждения не полностью отгуляли очередной отпуск.

📌 Реклама Отключить

Таким образом, НО (78 120 руб.) < ОНР (104 160 руб.). Разница в размере 26 040 руб. (104 160 - 78 120) будет учтена во внереализационных доходах.

Остаток резерва, который переходит на следующий год, составит 78 120 руб.

* * *Итак, если фонд заработной платы учреждения формируется в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, то с учетом того, что доходы (расходы), полученные (произведенные) в рамках целевого финансирования и от предпринимательской деятельности, учитываются отдельно, учреждение вправе формировать резервы предстоящих расходов для оплаты ежегодных отпусков в отношении оплаты отпусков за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности. При этом должны быть соблюдены порядок и условия формирования резерва, установленные ст. 324.1 НК РФ.

📌 Реклама Отключить

Если такие резервы учреждением сформированы и принятый им способ резервирования отражен в учетной политике для целей налогообложения, то расходы в виде отчислений в указанные резервы учитываются при формировании базы по налогу на прибыль организаций в составе расходов на оплату труда в порядке, установленном ст. 324.1 НК РФ (Письмо Минфина РФ от 12.12.2019 №03-03-06/3/97181).

Создание указанного резерва в налоговом учете целесообразно, если основная доля «отпускных» расходов приходится на вторую половину года. В этом случае можно уменьшить налоговую базу первых отчетных периодов и, соответственно, уменьшить размер авансовых платежей, уплачиваемых по итогам названных периодов.