А нужно ли возвращаться в офисы? Внесен законопроект об удаленке
Начало пандемии Covid-19 и введение целого ряда ограничительных мер в РФ, привело к широкому внедрению и расширению режима работы вне своих привычных рабочих мест в офисах и учреждениях. Большая часть сотрудников всех предприятий была переведена на так называемую «удалёнку». Меж тем работодатели и современное российское законодательство не было готово к такому переходу. В следствие этого, удаленная работа стала трактоваться каждым работодателем по своему усмотрению. Это привело к сокращению заработной платы сотрудников, работе, выходящей по времени за стандартный 8-часовой рабочий день и даже работе в выходные и праздничные дни.
Распространение коронавируса выявила целый пласт не решенных проблем трудового законодательства в области дистанционной работы. Так, стало очевидно, что нормы о дистанционной работе крайне сложны для их практического применения. А некоторые из них уже утратили свою актуальность. Согласно официальной статистике Росстата за 2019 год из более чем 67 млн. занятых, только 30 тыс. человек заключили трудовой договор на дистанционную работу.
Кроме сложности понимания и применения законодательных норм в сфере удаленной работы, действующее законодательство оказалось не готово к повсеместному переходу на временный удаленный режим. Как минимум по причине отсутствия такого понятия как «временная удаленная работа».
Но даже если допустить заключение дополнительного соглашения к уже действующему трудовому договору, то остается открытым вопрос как его заключить т.е. подписать? Согласно действующим нормам главы 49.1 ТК РФ трудовой договор должен быть заключен либо на бумажном носителе, либо при помощи электронного документооборота и электронных подписей обеих сторон.
В период режима самоизоляции заключить договор на бумажном носите представляется затруднительным. А подписание договора электронными подписями часто становится невозможным по причине отсутствия таковой у физического лица — сотрудника.