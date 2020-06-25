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Когда и как работодатели возвращают сотрудников с удаленки

Служба исследований hh.ru с 21 по 31 мая провела опрос соискателей, выясняя, когда в компаниях, которые перевели сотрудников на удаленный формат работы, планируют возвращать их на обычные рабочие места. В опросе приняли участие 1680 работающих соискателей из разных регионов и сфер деятельности.

Сколько участников опроса перешло на удаленку

На момент опроса почти половина (47%) принявших в нем участие работающих соискателей трудились удаленно в связи с эпидемией COVID-19. В региональном разрезе выше всего эта доля в Москве и Санкт-Петербурге (по 62% и 56% соответственно), а если смотреть по профобластям, то среди юристов (57%) и представителей ИТ-сферы (56%).

На момент опроса уже вернулись на свои привычные рабочие места 15% соискателей. Как видно на первом графике, больше всего вернувшихся оказалось среди бухгалтеров и финансистов (по 26%), а также HR-специалистов (25%). Только 20% принявших участие в опросе соискателей не переходили на удаленную работу в связи с эпидемией: как правило, это представители производственных специальностей (40%), а также работники компаний из медицинской и фармакологической отраслей (56%) и отрасли продуктов питания (53%).

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Судя по сферам деятельности компаний, в которых работают участники опроса, больше всего компаний, которые перевели своих сотрудников на удаленку, в сегментах ИТ, маркетинга, услуг для бизнеса и финансов.

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Кто начал возвращать сотрудников в офис, а кто — нет

Компании, как правило, возвращают сотрудников в обычный формат работы постепенно, не всех сразу. И каждый работодатель самостоятельно решает, переходить ли к привычному формату сразу, как только в регионе его деятельности сняты ограничения по изоляции в связи с эпидемией, или ради большей безопасности оставаться на удаленном формате подальше. Мы поинтересовались у участников опроса, что происходит в их компаниях (вопрос задавался только тем, кто перешел на удалёнку в связи с эпидемией и продолжает работать из дома либо уже вернулся).

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Среди тех участников опроса, кто перешел на удалёнку и всё еще работает из дома, 66% заявили, что в их компаниях процесс возврата на рабочие места не начался. Оставшаяся часть, в основном, ответила, что их компании уже в процессе возвращения сотрудников.

Среди тех, кто уже вернулся на привычные рабочие места, 42% отметили, что в их компаниях процесс возвращения завершен полностью, 48% — что процесс идет, но еще не завершен, и 10% — что процесс даже не начался (вероятно, самих респондентов вернули на рабочие места в порядке исключения).

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Больше всего респондентов, в которых процесс возврата еще не начался, оказалось из компаний сферы маркетинга и рекламы (78%) и ИТ (70%). Выше всего доля тех, в чьих компаниях процесс возврата как минимум начат, — среди сотрудников строительных компаний (26% ответили, что их работодатели уже завершили процесс возврата сотрудников на рабочие места, 47% — что этот процесс идет).

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Как построен процесс возвращения в офисы

Большинство респондентов, чьи работодатели еще не начали процесс возврата сотрудников на рабочие места, затруднились ответить на вопрос о том, есть ли у их компаний план возврата (41%). При этом 20% отметили, что в их компаниях возврат отложен на неопределенный срок, 21% — что возврат планируется поэтапным, 6% — что он будет растянутым во времени и по желанию сотрудников. Лишь 1% утверждает, что их работодатели решили полностью перейти на удаленный формат работы.

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Среди тех соискателей, чьи работодатели как минимум начали процесс возврата сотрудников на рабочие места, 61% заявили, что возврат происходит поэтапно: сотрудников возвращают небольшими группами. Примерно 20% утверждают, что возврат растягивается во времени в зависимости от желания сотрудников вернуться, и такая же доля опрошенных отметила, что у них возврат произошел одномоментно и массово.

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При этом одномоментный возврат всех сотрудников в большей степени свойственен маленьким компаниям.

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Что касается срока, который занимает этот процесс, то 47% соискателей, в чьих компаниях процесс возврата начат или завершен, утверждают, что он занимает не более месяца, и 21% утверждают, что срок — от 1 до 3 месяцев.

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Готовы ли сотрудники возвращаться в офисы

Что касается желания работающих удаленно респондентов в ближайшее время вернуться на свои обычные рабочие места, то ответы разделились так:

  • Точно да — 18%;
  • Скорее да — 23%;
  • Скорее нет — 28%;
  • Точно нет — 24%;
  • Затрудняюсь ответить — 7%.

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Самая распространенная причина нежелания возвращаться в офис — дома комфортнее. А вот другие причины имеют временный характер и связаны с сохраняющимися рисками эпидемии (напомним, опрос проводился в конце мая), а также сопровождающими ее неудобствами — необходимостью носить маску и перчатки в публичных местах.

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