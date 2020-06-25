Когда и как работодатели возвращают сотрудников с удаленки

Служба исследований hh.ru с 21 по 31 мая провела опрос соискателей, выясняя, когда в компаниях, которые перевели сотрудников на удаленный формат работы, планируют возвращать их на обычные рабочие места. В опросе приняли участие 1680 работающих соискателей из разных регионов и сфер деятельности.

Сколько участников опроса перешло на удаленку

На момент опроса почти половина (47%) принявших в нем участие работающих соискателей трудились удаленно в связи с эпидемией COVID-19. В региональном разрезе выше всего эта доля в Москве и Санкт-Петербурге (по 62% и 56% соответственно), а если смотреть по профобластям, то среди юристов (57%) и представителей ИТ-сферы (56%).

На момент опроса уже вернулись на свои привычные рабочие места 15% соискателей. Как видно на первом графике, больше всего вернувшихся оказалось среди бухгалтеров и финансистов (по 26%), а также HR-специалистов (25%). Только 20% принявших участие в опросе соискателей не переходили на удаленную работу в связи с эпидемией: как правило, это представители производственных специальностей (40%), а также работники компаний из медицинской и фармакологической отраслей (56%) и отрасли продуктов питания (53%).

Судя по сферам деятельности компаний, в которых работают участники опроса, больше всего компаний, которые перевели своих сотрудников на удаленку, в сегментах ИТ, маркетинга, услуг для бизнеса и финансов.

Кто начал возвращать сотрудников в офис, а кто — нет

Компании, как правило, возвращают сотрудников в обычный формат работы постепенно, не всех сразу. И каждый работодатель самостоятельно решает, переходить ли к привычному формату сразу, как только в регионе его деятельности сняты ограничения по изоляции в связи с эпидемией, или ради большей безопасности оставаться на удаленном формате подальше. Мы поинтересовались у участников опроса, что происходит в их компаниях (вопрос задавался только тем, кто перешел на удалёнку в связи с эпидемией и продолжает работать из дома либо уже вернулся).