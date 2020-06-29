Увольнение по собственному желанию: топ-5 ошибок работодателей

Данная статья расскажет о том, какие существуют 5 самых частых критических ошибок, допускаемых работодателем при увольнении сотрудника по собственному желанию.

Ошибка № 1. У вас на руках нет оригинала заявления об увольнении вашего работника

Не редки случаи, когда такого документа вообще нет, потому что сотрудник выражает желание уволиться при помощи телефонного звонка. Бывают случаи, когда копии заявления приносят коллеги или члены семьи сотрудника. Сейчас стало модно присылать фото заявления через мессенджеры или при помощи электронной почты. Необходимо помнить, что законодательство примет только письменное заявление сотрудника. При отсутствии такого заявления суд может признать увольнение незаконным.

Ошибка № 2. В заявлении увольняющегося сотрудника нет точной даты, когда сотрудник просит уволить его

Не редки случаи, когда сотрудник не указывает конкретную дату, поэтому она ставится в конце документа рядом с подписью сотрудника. Иногда дата присутствует, но она указана вместе с таким предлогом, как «с» или «после». Если случатся судебные разбирательства, то велика вероятность признания подобного заявления незаконным. В этом случае придется восстановить уволенного сотрудника в должности. Есть и положительная судебная практика для нанимателя, если удалось доказать правомерность увольнения сотрудника. Лучше не рисковать и попросить работника поставить точную дату увольнения.

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Ошибка № 3. Увольнение нанятого сотрудника в даты, которые отличаются от указанных в заявлении

Такое увольнение можно оправдать лишь в одном случае — если дата увольнения сотрудника выпадает на выходные. В этом случае можно уволить сотрудника в первый рабочий день после выходных. Раньше даты увольнять не допускается, ведь таким образом вы не даете возможности сотруднику отозвать заявление, если ему будет необходимо. Если же вы не уволили работника в указанную дату, то действие трудового договора продолжается и, увольняя работника позже указанной даты, вы по сути расторгаете трудовой договор в одностороннем порядке, что недопустимо. Повторюсь: увольнение должно происходить строго в указанную дату.

Ошибка № 4. Игнорирование отзыва документа об увольнении

Иногда бывает, что наниматели попросту забывают о том факте, что сотрудник имеет право отозвать свое заявление, если еще не истек срок предупреждения об увольнении. Как должен проходить порядок подачи и способ отзыва заявления — в законодательстве не указано, однако если специалист уходит в отпуск с последующим увольнением, то забрать заявление он имеет право только до того, как начнется его отпуск. Нельзя забрать заявление, если на место сотрудника уже приглашен другой специалист и есть приглашение в письменной форме. В этом случае суд встанет на сторону работодателя, потому что отказать новому сотруднику нельзя в силу закона. Можно отзыв не принимать, сославшись в суде на тот факт, что вы никакого отзыва не получали, однако если присутствуют свидетельские показания, тогда суд встанет на сторону сотрудника.

Ошибка № 5. Принуждение специалиста уволиться по личному желанию

Очень важно запомнить, что увольнение по личному желанию подразумевает добровольное желание специалиста расторгнуть трудовой договор с нанимателем. Если будет давление на специалиста с целью получить данное заявление, то это является нарушением закона и исключает свободу выбора специалиста. Если такой человек обратится в суд и заявит о факте принуждения, есть огромная вероятность того, что такое увольнение суд признает незаконным. Однако сотруднику придется доказать, что был факт принуждения. Доказанная конфликтная ситуация между работником и работодателем, угрозы увольнения «по статье», и просто давление на работника — все это может служить доказательством принуждения работника к увольнению.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир».