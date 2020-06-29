Увольнение по собственному желанию: топ-5 ошибок работодателей
Статья 80 ТК РФ описывает увольнение с рабочего места по собственному желанию сотрудника. Это наиболее приемлемый способ разойтись с сотрудником. Казалось бы, все просто: подал заявление за 2 недели до ухода — и никакого стресса для сторон, но на деле же выходит несколько иначе. Как показывает практика кадрового аудита, даже здесь работодатели делают ошибки, подчас критические, которые в случае судебного разбирательства ведут к огромным финансовым затратам. Евгений Полубояров, эксперт по кадровому аудиту, соучредитель компании «Кадриум», рассказывает, как пройти этапы увольнения сотрудника без потерь для обеих сторон. Если суд примет сторону работника, то работодатель будет обязан:
Восстановить работника на рабочем месте;
Компенсировать моральный вред;
Возместить все потраченные судебные траты и госпошлины;
Оплатить вынужденный прогул сотрудника;
Выплатить деньги за отпуск, который не был использован.