Четыре вопроса про увольнения работников по собственному желанию
Заместитель начальника отдела Роструда по контролю за рассмотрением территориальными органами обращений Игорь Иванович Дудоладов ответил на несколько вопросов, связанных с увольнением работников по собственному желанию.
Вопрос № 1
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ. Как определить течение срока увольнения в указанном случае?
Течение срока предупреждения о расторжении трудового договора (две недели) начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (ч. 1 ст.80 ТК РФ).
В силу ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
Исходя из ч. 4 ст. 14 ТК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Статьей 14 ТК РФ установлено, что течение сроков, с которыми ТК РФ связывает прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.
В соответствии с ч. 5 ст. 80 ТК РФ по истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя (ст. 66.1 ТК РФ), выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, а также произвести с работником окончательный расчет.