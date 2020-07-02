Четыре вопроса про увольнения работников по собственному желанию

На основании ч. 1 ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Таким образом, течение срока предупреждения о расторжении трудового договора в случае увольнения работника по собственной инициативе осуществляется со следующего после подачи соответствующего заявления дня и заканчивается в последний день истечения двухнедельного периода, когда работодатель обязан произвести необходимые действия по оформлению прекращения трудового договора.

Вопрос № 2

При каких условиях работник может уволитьсядо истечения двух недель?

При наличии обоюдного согласия между сторонами трудового договора он может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении (ч. 2 ст. 80 ТК РФ).

Частью 3 ст. 80 ТК РФ предусмотрено, что работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию), в случаях, когда такое заявление обусловлено следующими обстоятельствами:

— у работника нет возможности продолжить работу (например, по причине зачисления в образовательную организацию, выхода на пенсию либо по иным уважительным причинам, в силу которых работник не может продолжать работу, допустим, из-за смены места жительства, направления мужа (жены) на работу за границу, к новому месту службы);

— установлено нарушение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора. При этом необходимо иметь в виду, что названные нарушения могут быть установлены, в частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым спорам, судом

Таким образом, если сотрудник намерен уволиться без отработки указанного периода, досрочное расторжение трудового договора возможно только при наличии согласия работодателя, а в случаях невозможности продолжения работы, включая другие имеющиеся обстоятельства, предусмотренные ч. 3 ст. 80 ТК РФ, работнику достаточно обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

Вопрос № 3

Какие действия работодатель вправе предпринять в случае, если работник на следующий день после подачи заявления об увольнении не вышел на работу?

Исходя из ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, а по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Если между работником и работодателем не имеется соглашения о сроках расторжения трудового договора до истечения двухнедельного периода, а также не имеется обстоятельств, гарантирующих работнику право на увольнение в день, определенный самим работником, его заявление о прекращении трудовых отношений по собственному желанию может соотносится только с двухнедельным периодом предупреждения.

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Таким образом, если работник, письменно заявивший о расторжении трудового договора по собственному желанию, не вышел на работу на следующий день после подачи работодателю заявления об увольнении, такое отсутствие может быть квалифицировано работодателем как дисциплинарный проступок и повлечь рассмотрение вопроса об увольнении такого работника по пп. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. В случае отсутствия намерения уволить указанного работника за прогул работодатель вправе расторгнуть его трудовой договор в день истечения соответствующего двухнедельного периода.

Вопрос № 4

По общему правилу до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Также при предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ч. 4 ст. 127 ТК РФ).

В каких случаях работодатель вправе отказать ему?

Работник, отозвавший свое заявление до истечения двухнедельного срока, не может быть уволен за исключением случая, когда на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). Например, запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ).

Однако в случае, если на момент отзыва заявления об увольнении вновь приглашенный работник продолжает работать на прежнем месте, у потенциального работодателя не возникает обязанности заключить с ним трудовой договор. Поэтому в приеме на работу в порядке перевода такому работнику может быть отказано (Определение ВС РФ от 05.02.2009 № 48-В08-14).

Целью двухнедельного предупреждения об увольнении является предоставление работодателю возможности подобрать нового работника на место увольняющегося.

Право работника на продолжение трудовых отношений в связи с отзывом заявления об увольнении по собственному желанию не может быть им реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на работу другого работника возникла на основании закона, то есть при наличии факта своевременного увольнения приглашенного работника с предыдущего места работы.

Таким образом, увольнение работника, отозвавшего свое заявление об увольнении, не производится в случае непрекращения трудовых отношений другого работника, приглашенного в письменной форме на освобождающуюся должность. Например, работник может отозвать свое заявление об увольнении в ситуации, когда приглашенный на его место работник из другой организации к этому моменту еще не успел уволиться с прежнего места работы.

Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора считается продолженным (ч. 6 ст. 80 ТК РФ).