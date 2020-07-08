Как оформить приказ на отпуск авансом

Отпуск авансом — в каких ситуациях его дают и как оформить приказ на такой отпуск? Об этом — в нашем материале.

Когда возникает отпуск, предоставляемый авансом?

Ежегодный отпуск, предоставляемый авансом, может стать необходимым в любой период работы сотрудника у конкретного работодателя.

Это утверждение является справедливым, несмотря на наличие в ст. 122 ТК РФ правила о том, что право на первый отпуск возникает у работника лишь по истечении полугода с даты трудоустройства.

Ведь до завершения первого полугода работы предоставление отпуска возможно:

лицам с правом выбора времени отдыха по своему усмотрению, — им работодатель при наличии такой просьбы обязан дать отпуск досрочно;

любому иному работнику — при условии, что работодатель не имеет на это возражений.

Кроме того, получить отпуск по истечении полугода обязательной отработки можно в полном объеме (никаких оговорок на этот счет ТК РФ не содержит), а это означает включение в него дней, используемых авансом.

В отношении же всех последующих лет работы ежегодный отпуск не привязывается к периоду обязательной отработки, т. е. его тоже можно получить досрочно (ст. 122 ТК РФ).

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Исключением здесь будет ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных/опасных условиях, право на который возникает лишь по факту работы в соответствующих условиях (ст. 121 ТК РФ).

Таким образом, оформление отпуска авансом оказывается возможным в любой из периодов работы у конкретного работодателя. Но только в одной из этих ситуаций (когда об отпуске просит работник, имеющий право на выбор времени отдыха) работодатель будет обязан отправить работника на отдых. Во всех остальных случаях возможность досрочного предоставления отпуска реализуется по согласованию с работодателем.

Образец приказа на отпуск авансом

Процедура оформления отпуска авансом не отличается от стандартной:

работник подает заявление на отпуск;

руководитель работодателя ставит на нем свою положительную резолюцию;

на основании этой резолюции издается приказ об отпуске.

Для создания приказа используется либо унифицированный бланк формы Т-6 (утвержден Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1), либо бланк, самостоятельно разработанный работодателем. Обязательные реквизиты такого документа:

его номер и дата оформления;

сведения о работодателе (наименование, код ОКПО);

данные работника (Ф. И. О., табельный номер, подразделение, являющееся местом работы, и должность);

сведения о предоставляемом отпуске (период, за который он дается, количество его дней и даты начала-окончания);

подписи руководителя работодателя и работника, ознакомленного с приказом (с указанием даты ознакомления).

Период, за который отпуск предоставляется авансом, в таком приказе приводится в полном его объеме без учета тех периодов, которые могут повлиять на его продолжительность, и никак не делится на относящийся к уже отработанному и еще не отработанному времени.

Количество дней отпуска, используемого авансом, также дается одной общей цифрой без разделения на относящиеся к уже отработанному и еще не отработанному периодам.

Все возникшие после использования отпуска моменты, отражающиеся на количестве отпускных дней, будут учтены в личной карточке работника и приведут к сокращению общего числа дней отдыха, полагающихся ему. Но сам факт этого сокращения для работника приобретет значение лишь в момент увольнения.

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Образец приказа на отпуск, предоставляемый авансом:

Подводим итоги