Можно ли уволить сотрудника за отправку письма на личную почту?

Сотрудник переслал на свою почту рабочие файлы. Обычное дело — чтобы доделать задачу дома. Но его за это уволили.

Все дело в том, что в письмах были сведения, которые он обязался не передавать третьим лицам без разрешения работодателя. Информацию он никуда не переправлял, но компания посчитала это разглашением коммерческой тайны и уволили его за однократное грубое нарушение.

На практике люди часто пересылают рабочие файлы домой, а работодатели де факто имеют право уволить за такую «оплошность». И это может касаться человека на любой должности и профессии — программист, бухгалтер, инженер-технолог, секретарь, директор. Но нужен правильный документальный фонд.

Между прочим, по этому вопросу есть большая судебная практика. Она неоднозначна, но подтверждает одно: важность документов по вынесенному взысканию им обязательное ознакомление с ними сотрудника.

Так, в Апелляционном определении Мосгорсуда от 12.09.2018 по делу N 33-39235/2018 сотрудник отправил файлы с корпоративной почты себе домой. Компания уволила его за разглашение коммерческой тайны. Суд признал увольнение законным: отправив документы себе, человека допустил выход информации из-под контроля компании и создал угрозу для доступа третьих лиц.

С другой стороны, в Апелляционном определении Свердловского облсуда от 11.03.2016 по делу N 33-3646/2016 работника уволили за такое же нарушение, но суд решил, что компания не доказала конфиденциальность отправленной информации.

Так или иначе, разглашение коммерческой тайны является грубым нарушением, в соответствии со ст. 81 ТК РФ. Но для этого в компании должен быть необходимый документальный фонд, как минимум, Положение о коммерческой тайне. Обязанности и ответственность должны быть в договоре. Например, вескими будут фразы «вести переписку только с корпоративного e-mail», «запрещено использовать почтовые сервисы в связи с угрозой кражи информации» и т.д.

Но самое сложное — определить, что является коммерческой тайной и как не допускать ее «утечки» Многие ориентируются на Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ, но это может выйти боком. Часто статьи просто копируются, хотя по сути компания может посчитать конфиденциальной любую информацию, которую считает важной: личные данные, реквизиты клиентов, тексты коммерческий предложений, базы данных и инструкции. Значит, можно запретить копировать их, читать договоры, разглашать суммы контрактов и т.д.

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Кроме того, сам факт пересылки данных еще не доказывает доступ к ней третьих лиц. В таком случае придется обосновывать наличие подобной угрозы в этом действии. В некоторых кейсах суды указывают, что почтовые сервисы могут являться обладателем коммерческой тайны, если человек пользуется этим сервисом.

Вместе с тем, Конституционный суд в своем Постановлении от 26.10.17 № 25-П решил, что почтовые программы не являются обладателем информации, но это не отменяет возможность увольнения за нарушение.

Устанавливая правила и ограничения в локальных нормативных актах и соглашениях, надо обязательно под роспись ознакомить с ними работника. Лишь в таком случае можно применять дисциплинарные взыскания за разглашение коммерческой тайны.

Но и саму процедуру проводить необходимо тоже правильно, в соответствии с законом. Так, если не дать сотруднику 2 дня на объяснение своего поступка, это легко можно оспорить в суде. Возможно, у человека была уважительная причина поступка, а компания этого не учла. И тогда законный метод защиты конфиденциальной информации будет для работодателя неэффективным.