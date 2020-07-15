Отпуск-2020: обзор свежих разъяснений чиновников

Пандемия внесла коррективы в отпускной период 2020 года. Тем не менее большинство работников планируют отдых нынешним летом или уже взяли долгожданный отпуск.

В связи с этим у бухгалтеров возникают вопросы, связанные с расчетом отпускных. Учитывается ли нерабочий период при расчете? Продлевает ли отпуск «карантинный» больничный? Как отразится на отпуске день голосования по поправкам в Конституцию? На эти и другие вопросы ответили чиновники из Минтруда и Роструда. Обзор свежих разъяснений представлен в нашей статье.

Как быть с отпуском 1 июля

Президент объявил 1 июля днем голосования по поправкам к Конституции. Он был нерабочим. Заработок за этот день нужно начислить в двойном размере. Причина в том, что на эту дату распространяются нормы закона, действующие в праздники.

Есть вариант оплаты и в обычном, одинарном размере, но с предоставлением неоплачиваемого выходного дня.

На нормы рабочего времени день голосования не влияет, поэтому отпуск на него продлевать не нужно.

Те сотрудники, которые не будут работать 1-го числа, должны получить зарплату за июль в полном размере.

Если локальными актами компании установлена дополнительная оплата труда работников-сдельщиков в праздники, этот порядок распространяется и на оплату их деятельности 01.07.2020.

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Больничный на карантине не продлевает отпуск

Еще один вопрос связан вопрос с продлением оплачиваемого отпуска работника. Что если он совпал с «карантинным» больничным?

По нормам закона № 255-ФЗ продлевать отпуск нужно, только если заболел сам работник заболел. Учитывая, что во время отпуска заработок не утрачивается, то за период карантина, который с ним совпал, пособие не положено. В связи с этим минтруд сделал вывод о том, что карантин — не основание для продления или переноса ежегодного отпуска.

То есть если работник, вернувшийся из-за границы, пребывал две недели на карантине, оформив бюллетень, то на продление отпуска он рассчитывать не вправе.

Подробнее в письме Минтруда РФ от 09.04.2020 № 14-2/В-393.

Как отправить работника в отпуск в период пандемии

Работник вправе уйти в очередной оплачиваемый отпуск согласно графику отпусков.

Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором может быть как работодатель, так и сотрудник. При переносе отпуска по инициативе сотрудника требуется его заявление в произвольной форме. На заявлении может быть подпись непосредственного руководителя, начальника структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.), а также резолюция организации.

Перенос оформляется приказом, с которым нужно ознакомить сотрудника.

Если перенос инициировал работодатель, требуется письменное согласие работника, которое может быть выражено также в заявлении.

Подробнее в письме Роструда от 09.04.2020 № 0147-03-5 .

Нерабочий период исключается из расчета отпускных

При расчете среднего заработка не нужно учитывать время и суммы, которые фактически начислены с конца марта по начало мая. Эти дни по указам президента были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Речь идет об исчислении среднего заработка для случаев, предусмотренных ТК РФ (например, отпуск, командировка или дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами).

Свой подход Минтруд обосновал так. Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 календарных месяцев. При этом установлены ситуации, когда время и начисленные в этот период средства исключаются при расчете. К одной из таких ситуаций относятся иные случаи, когда сотрудника освобождали от работы по закону.

Подробнее в письме Минтруда РФ от 18.05.2020 № 14-1/В-585.

Как считать стаж для основного отпуска, если был месяц отсутствия по семейным причинам

Сотрудник компании два раза брал отпуск за свой счет общей продолжительностью 30 дней. Как учитывать этот месяц при расчете трудового стажа в целях ежегодного основного отпуска?

В силу ч. 1 ст. 121 ТК РФ максимальная продолжительность отпуска за свой счет, которая учитывается в трудовом стаже, необходимом для основного отпуска, не может превышать 14-дневный период.

Дни сверх этой продолжительности (в рассматриваемом случае — оставшийся 16-дневный срок) в отработанный стаж не включаются. Конец трудового года нужно сдвинуть на период отсутствия рабочего, вычеркнутый из стажа.

В таком случае в приказе на отпуск (форма № Т-6, форма по ОКУД 0301005) в отвечающей за рабочий период графе дата проставляется в следующем порядке. Например, вместо «с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года» на «с 16 июня 2019 года по 15 июня 2020 года».

Следует учитывать, что период простоя тоже включается в трудовой стаж.

Подробнее в письме Государственной инспекции труда в г.Москва от 04.06.2020 № 77/10-20669-ОБ/18-1299.

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Кому необходимо предоставить отпуск, невзирая на график

Общий порядок предоставления отпусков регулируется гл. 19 ТК РФ. Согласно статье 123 очередность отпусков устанавливается графиком, который является обязательным документом для обеих сторон трудовых взаимоотношений.

Отдельные категории сотрудников вправе уходить в отпуск в удобное для них время. Мнение таких работников должно учитываться при формировании графика. Если указанный сотрудник напишет заявление с датой ухода в отпуск, не соответствующей графику, работодатель обязан отпустить его на отдых.

Кроме того, закон не запрещает вносить поправки в график в текущем году.

При этом Минтруд напомнил, что выплата отпускных должна производиться не позднее трех дней до ухода сотрудника в отпуск. Нарушать это условие запрещено, поскольку оно ухудшает его положение. Поэтому ведомство рекомендует в целях своевременной выплаты отпускных установить разумный срок подачи работником заявлений на отпуск, в том числе и для ухода в комфортное для него время.

Подробнее в письме Минтруда РФ от 27.02.2020 № 14-2/ООГ-1439.

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Даже если работник скоро уволится, на него нужен график отпусков

Работодатель уточнил у Минтруда, наступает ли ответственность у организации, если она не стала составлять график отпусков на 2020 год, так как работник уволился в середине января? Минтрул ответил, что составлять график нужно на всех работников, которые числятся в штате в день утверждения графика, даже если ожидается их увольнение. Поэтому работодателя могут оштрафовать.

Также Минтруд указал, что если работник получил отпуск авансом и уволился, то работодатель имеет право удержать из зарплаты неотработанные дни. Но удерживать зарплату неправомерно, если увольнение произошло по причинам, указанным в ст. 137 ТК РФ (ликвидация организации, сокращение штата, призыв на военную службу и т.д).

Подробнее в письме Минтруда РФ от 09.04.2020 № 14-2/В-395.

Предоставить внеочередной отпуск без возвращения из командировки возможно

Некоторые категории сотрудников вправе требовать от работодателя предоставить ежегодный отпуск в удобное для них время. Например, по статье 262.2 ТК РФ с конца 2018 года к ним отнесены родители трех и более детей до 12 лет.

Находиться одновременно в ежегодном отпуске и служебной командировке сотрудник не может, согласно ст. 166 ТК. Внезапное отправление работника на отдых усложняет также его обязанность отчитаться о командировочных расходах в трехдневный срок по возращении из служебной поездки.

Однако Роструд считает, что урегулировать денежные вопросы можно и в течение трех дней после выхода сотрудника на работу после отпуска. Тем более что трудовое законодательство не запрещает предоставлять персоналу время на отдых сразу после командировки и без промежутка между ними.

Обратите внимание, что компенсировать расходы на обратный билет работодатель в этом случае не обязан и даже если он сделает это из собственной щедрости, то не сможет учесть такие расходы как экономически обоснованные.

Проверить факт возвращения сотрудника не из командировки инспекторам не составит труда. Достаточно сверить даты его прибытия по билету и окончания служебной поездки в соответствии с приказом. Решение о предоставлении отпуска станет тому дополнительным подтверждением.

Подробнее в письме Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37456-6-1.

На сколько частей можно делить отпуск

Всем работникам кодекс дает возможность отдохнуть за счет работодателя 28 календарных дней в год (ст. 115 ТК РФ). При этом некоторые трудящиеся имеют право на удлиненный отпуск, который полагается им по закону.

По соглашению между работником и работодателем отпуск можно поделить на части. Однако, как прописано в ст. 125 ТК, одна из таких частей должна быть не менее 14 календарных дней.

В новом письме Минтруд уточнил: 14-дневная часть предоставляется именно за текущий рабочий год.

Следовательно, работодатель должен предоставить сотруднику две недели в счет отпуска за этот год, даже если у него остались неотгулянные дни за прошлые периоды.

Несмотря на то что ТК РФ не регулирует, на сколько частей можно разделить полагающий отпуск, ведомство не рекомендует чрезмерно его дробить. Иначе работники не смогут полноценно отдохнуть.

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Подробнее в письме Минтруда РФ от 24.09.2019 № 14-2/ООГ-6958.

Когда работодатель не вправе отозвать сотрудника из отпуска

Работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска при согласии последнего. Неиспользованной частью работник может воспользоваться в текущем году либо присоединить к отпуску будущего года.

При этом кодексом предусмотрен перечень лиц, которых нельзя отзывать из отпуска. К таковым относятся несовершеннолетние сотрудники, беременные работницы, а также лица, занятые на вредной работе.

Минтруд привел еще одно условие, при невыполнении которого работодатель не может прервать отдых работника. Отзыв из отпуска не должен лишать работника возможности воспользоваться 14-дневной неделимой частью.

Например, если в текущем году работник дважды брал отпуск по 7 дней, а теперь отправился отдыхать в оставшиеся 14 дней, то отозвать его уже нельзя. Иначе работодатель рискует быть оштрафован по ст. 5.27 КоАП РФ.