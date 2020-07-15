«Вы хороший специалист, но…»: как реагировать на возражения на интервью
В поисках работы сильно могут пригодиться навыки продаж — чтобы правильно себя презентовать.Теперь посмотрим на конкретные приемы (да, продажи — это целое искусство, и у него есть свои приемы).
Представьте ситуацию: на собеседовании вам высказывают сомнения в том, что вы справитесь с этой работой. Как вы отреагируете? Здесь поможет техника работы продажников с возражениями клиента.
«Мы очень позитивно общались, но в конце беседы руководитель вдруг выразил сомнения, справлюсь ли я, хватит ли мне опыта. Я замолчала, стушевалась. Кажется, моя неуверенность смазала всё впечатление», — одна из похожих историй, которые случаются на интервью.
Неожиданные возражения против вашей кандидатуры и вопросы-сомнения могут сбить с толку, но они вовсе не означают, что у вас нет шансов. Нужно просто правильно на них реагировать. Если вы заинтересованы в вакансии, приложите усилия, чтобы остаться в диалоге.
Вот совет от Алексея Степанова, руководителя направления В2В-продаж: «Не надо думать, что, если к вам возникли дополнительные вопросы, вы что-то не так рассказали или совершили ошибку. Если ваша должность предполагает переговоры, общение с заказчиками, вышестоящим руководством, клиентами, то вам просто не избежать возражений в работе. Как вы будете реагировать? Поэтому вас проверяют уже на собеседовании. Моя рекомендация — работайте с такими фразами так, как это делают успешные менеджеры по продажам»