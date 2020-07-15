«Вы хороший специалист, но…»: как реагировать на возражения на интервью

Типичные возражения во время интервью

1. «У вас недостаточно опыта»

Довольно часто такой довод звучит на собеседованиях, где кандидат обладает потенциалом, но прошлые задачи покрывали не все блоки, указанные в вакансии.

Решение: используйте прием «Именно поэтому».

«Именно поэтому у меня мотивация больше, чем у кандидатов, которые уже много раз делали это».

«Именно поэтому я рассказал вам про проект Х, в котором разобрался и нашел решение буквально за неделю. Это подтверждает тот факт, что я быстро учусь».

2. «У вас завышенные зарплатные ожидания»

Иногда это произносится в ключе: «Таких зарплат, как вы хотите, вообще нет на рынке».

Рассказывает Сергей, iOS-разработчик: «Когда я устраивался на работу, мой нынешний руководитель на финальной встрече стал сомневаться в озвученной мной сумме. Я сумел ему ответить, а потом узнал, что у этого руководителя «сбивать цены» — фирменный прием. Коллеги прониклись уважением, когда узнали, что я не согласился принять «предложение со скидкой».

Решение: прием «А разве не важнее...?».

«А разве не важнее нанять кандидата, который обладает нужной вам квалификацией?»

«А разве не важнее сделать предложение, которое будет мотивировать меня перейти к вам?»

3. «Вам, наверное, будет скучно у нас»

Юлия, менеджер спецпроектов из ивент-агентства, столкнулась с этой фразой, когда проходила собеседование в ИТ-компанию. На прошлой работе она делала по 15 мероприятий в месяц и работала почти без выходных, а здесь предполагался темп поспокойнее. Именно это ее и привлекло — она устала от выматывающих авралов. Но вдруг — такое возражение.

Решение: задать проясняющий вопрос.

«Почему вы так решили?»

«Как вы думаете, чем именно привлекла меня ваша вакансия?»

Главное, чтобы вопрос звучал дружелюбно, без агрессии и возмущения.

4. «Как вы гарантируете достижение целей?»

Давать гарантии всегда трудно, тем более когда вы еще не погрузились в рабочие процессы и не знаете всех нюансов. К тому же важно не загнать себя в капкан, давая заведомо невыполнимых обещания.

Решение: рассказ истории из прошлого опыта.

«Многих моих заказчиков тоже интересовали срок и гарантии закрытия вакансий. Давайте я расскажу, как построен процесс там, где я работаю, и каких результатов я достигаю».

История — очень сильный инструмент. Не пытайтесь что-то выдумать, это моментально считывается. Говорите правду, приводите реальные примеры.

5. «Вам у нас будет сложно, вы к такому не привыкли»

Такое возражение может быть связано с чем угодно: «У нас переработки», «У нас командировки», «У нас очень сложные заказчики». Иногда таким образом сгущают краски, чтобы прощупать кандидата на слабости.

Решение: рефрейминг («это называется не так, а вот так»).

«Эти командировки — отличная возможность попутешествовать по всей России. Давно мечтал об этом».

«Эти переработки связаны с интересными и разнообразными задачами, вот что главное для меня. Я настроена на профессиональный рост, и карьера — мой приоритет на ближайшие годы».

«Заказчики сложные, потому что у вас проекты амбициозные, ими потом можно гордиться — это здорово!».

Анастасия, менеджер проектов, рассказывает, как на интервью выдержала целую серию из сложных вопросов: «Это было мое финальное интервью, уже после того, как я пообщалась с HR-менеджером и непосредственным руководителем, а также выполнила тестовое задание. На финальной встрече присутствовали три руководителя, все — мужчины. Через 5 минут после начала они засыпали меня вопросами, перебивая друг друга. Чтобы перевести дух, я попросила стакан воды, ручку и лист бумаги. Это помогло немного переключить их, а затем я начала записывать их вопросы и после каждого своего ответа уточнять: „Я ответила на ваш вопрос? Можем ли мы двигаться дальше?“. Это продолжалось минут 40 или 50, потом мои собеседники немного выдохлись и собирались завершить интервью. Но тут я достала свои заметки и еще около получаса уточняла детали работы. Как мне потом сказали, я впечатлила своих будущих коллег невозмутимостью, а наличие вопросов позволило выделиться среди других кандидатов. Они поняли, что работа мне интересна, но при этом у меня есть внутренний стержень. В итоге я получила предложение о работе».

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Как подготовиться к отработке возражений

Вам предстоит собеседование: как подготовиться к возражениям? Вот несколько простых рекомендаций:

Репетируйте. Попробуйте составить список самых сложных вопросов к себе как к кандидату. И попросите близких или друзей задать вам эти вопросы.

Продумайте и запишите несколько ответов, используя способы, приведенные выше.

Возьмите на встречу блокнот. Записывайте вопрос, чтобы дать себе время над ним подумать.

Приготовьте несколько фраз, которые могут дать вам передышку, если вопрос ставит вас в тупик и нужна пауза, чтобы собраться с мыслями. Например: «Спасибо за интересный вопрос, никогда не думал об этом в таком ключе» или «Какой неоднозначный вопрос вы задали. Дайте мне пару минут на раздумья».

Главное — настрой. Помните, интервью не экзамен. Здесь нет однозначно правильных или неправильных ответов. Поэтому к встрече тщательно готовьтесь, чтобы чувствовать себя уверенно, но не переоценивайте значимость события, если что-то пойдет не так. Вы не получили предложение о работе? Ничего — зато потренировались, и ваше следующее собеседование пройдет более удачно.

Практикуйте работу с возражениями, и очередное хорошее предложение обязательно станет вашим!