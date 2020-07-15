В каких случаях можно принять на вычет НДС по чеку АЗС?

Минфин России (письмо от 25.06.2020 № 03-07-09/54634) в очередной раз дал отрицательный ответ на вопрос о возможности принятия к вычету НДС по товарам, приобретенным в рознице.

Точнее, вопрос был задан о возможности принятия к вычету НДС при наличии чека АЗС, полученного после заправки автотранспортного средства организации.

Напомним, что при розничной торговле продавцу достаточно выдать покупателю оформленный согласно действующему законодательству кассовый чек (п. 7 ст. 168 НК РФ).

В чеке будет указано количество и вид приобретенного (залитого в бак) горючего, цена за литр, стоимость всей заправки, с выделением суммы налога на добавленную стоимость. И его можно считать как первичным учетным документом, подтверждающим затраты организации на приобретение ГСМ, так и документом, подтверждающим факт уплаты налога на добавленную стоимость продавцу (АЗС).

Но вот чиновники, сочинившее вышеуказанное письмо, приходят к выводу, что при заправке на АЗС, получив при оплате чек (с выделенной в нем суммой налога на добавленную стоимость), принять к вычету этот НДС всё равно нельзя.

Аргументы, как всегда, — ст. 171 НК РФ, а точнее, п. 3, 6, 7, 8. То есть только в указанных там ситуациях можно принять НДС к вычету на основании других документов, а не счетов-фактур, а в остальных — никоим образом.

Пункты 3 (НДС, уплаченный налоговыми агентами), 6 (НДС, начисленный при выполнении СМР для собственного потребления), 8 (тоже касающийся налоговых агентов) ст. 171 НК РФ к розничной торговле никаким образом не привязать.

Остается только пункт 7.

И по нему, при отсутствии счета-фактуры, но наличии других документов, где указана сумма уплаченного НДС, принять налог к вычету можно при компенсации затрат на командировку работника — на проезд, на наем жилого помещения, на иные расходы в период командировки, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

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О том, что перечень затрат на командировочные расходы для целей налогообложения открытый, чиновники (письмо Минфина России от 29.06.2020 № 03-03-06/1/55801) не возражают. В этом письме отмечено, что обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы (по налогу на прибыль), должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

Следовательно, руководствуясь мнением чиновников, выраженном в этих двух вышеуказанных письмах, можно прийти к выводу, что организация имеет право принять к вычету НДС, указанный в кассовых чеках, ежели они подтверждают затраты сотрудника организации при пребывании его в командировке и признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль.

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И рассмотрим следующую ситуацию.

В командировку направляется сотрудник организации на автомобиле (легковом или грузовом — без разницы). В этом случае (п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749) документами, подтверждающими использование транспортного средства для проезда к месту командирования и обратно (как и затраты на проезд) будут служить путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта. К авансовому отчету, таким образом, будут приложены чеки с придорожных заправок, где приобреталось топливо, с указанием стоимости заправки и суммой уплаченного НДС.

Вот имеет ли бухгалтерия право принять его к вычету? Стоимость приобретенного по пути следования ГСМ признается командировочными расходами и уменьшает налог на прибыль. Следовательно, по п. 8 ст. 171 НК РФ, получается, что можно.

Но вот как к этому отнесутся налоговики? Арбитражной практики по этому вопросу найти пока не удалось.