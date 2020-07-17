Когда и как можно уволить в связи с утратой доверия

Среди оснований для расставания с сотрудником по инициативе работодателя отдельно стоит выделить увольнение в связи с утратой доверия к работнику. Его можно применять только к определенным категориям персонала (например, бухгалтер) и оно требует особого внимания к обоснованию такого решения и сбору доказательств вины работника. Этим объясняется специфика документального оформления и порядка увольнения в связи с утратой доверия.

Кого и в каких случаях можно уволить из-за потери доверия

Работодатель может пойти на увольнение по утрате доверия на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ только при соблюдении ряда обязательных условий. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение следующих фактов:

сотрудник занимается оприходованием, учетом, выдачей, обеспечением сохранности денег или товарно-материальных ценностей. Этот факт обязательно закрепляют в трудовом договоре, договоре о полной материальной ответственности (ч. 2 ст. 57, ст. 244 ТК РФ);

При заключении договора о материальной ответственности нужно учитывать, что его можно применять только по отношению к сотрудникам, занятым на определенных должностях (постановление Минтруда от 31.12.2002 № 85).

работник совершил противоправные действия, дающие достаточные основания для потери к нему доверия со стороны нанимателя (п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Такие проступки могут иметь место как на территории работодателя, так и вне его. Они также могут быть не связаны с исполнением должностных обязанностей (например, приговор суда за кражу или распространение наркотиков). Четкий перечень подобных действий законодательно не урегулирован и остается на усмотрение работодателя;

провинившийся не относится к категории лиц, с которыми запрещено расторгать договор по основанию утраты доверия.

Увольнение за виновные действия — крайняя и не единственная мера наказания со стороны работодателя. Он может, а не обязан применять ее. Возможно, наниматель решит применить более мягкую меру пресечения в виде замечания или выговора.

Бремя доказывания вины сотрудника лежит на работодателе. Однако, например, при обнаружении недостачи, если заключение договора о полной материальной ответственности с допустившим ее обосновано, именно провинившийся должен доказывать отсутствие своей вины в утрате или порче имущества (п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52).

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Перечень условий увольнения по утрате доверия для госслужащих

В отличие от сотрудников коммерческих организаций, для государственных гражданских служащих прописаны отдельные особые обстоятельства, дающие право руководству провести увольнение в связи с недоверием к трудящемуся (ст. 59.2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ). К ним отнесены:

непредоставление или искажение информации об имуществе и доходах, полученных госслужащим либо членами его семьи;

участие на платной основе в управлении коммерческими структурами;

обнаружение факта конфликта интересов служащего — если он не сообщил о нем и не принял меры к устранению;

ведение работником госструктур предпринимательской деятельности;

вхождение служащего в состав органов управления иностранных некоммерческих организаций;

нарушение запрета на пользование зарубежными финансовыми инструментами или банковскими счетами.

Как проходит процедура увольнения по утрате доверия

Общий порядок увольнения в связи с утратой доверия нужно применять с учетом соблюдения процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности (ст. 192 и 193 ТК РФ).

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В связи с этим, основные ограничения, которые действуют в отношении подобных действий работодателя, следующие:

применение возможно в течение 1 месяца с момента выявления нарушения;

с момента выявления нарушения; реализовать свое право на увольнение работодатель может не позднее полугода с даты совершения проступка.

Чтобы правомерно уволить за утрату доверия, необходимо ответственно подойти к каждому этапу процедуры. Особенно на стадии сбора доказательств вины работника.

Как документально зафиксировать факт нарушения

Чёткой, законодательно регламентированной формы документа для отражения обнаруженного факта допущенных сотрудником нарушений нет. Как правило, это докладная записка в свободной форме, включающая:

идентификационные данные (Ф.И.О., должность) инициатора документа, обнаружившего нарушение;

описание выявленных фактов и условий, при которых они были совершены;

дата и личная подпись составителя.

Если нарушение имело место вне пределов территории работодателя, он получит документы от следственных органов или из суда. При этом составлять что-то дополнительно ему не нужно.

Как провести расследование и оформить его результаты

Чтобы подтвердить обнаруженные нарушения, создают комиссию для внутреннего расследования. В ее состав должны входить не заинтересованные в исходе разбирательства лица. Ее численность — не менее 3-х человек. Для этого издают приказ в произвольной форме, в котором указывают:

должности и фамилии лиц, участвующих в выяснении всех обстоятельств проступка;

полномочия членов комиссии;

цели расследования;

срок его проведения.

Комиссия должна:

1. Выявить все условия, при которых совершено нарушение.

2. Установить список ценностей, которые утеряны или повреждены.

3. Обследовать место совершения нарушения.

4. Оценить суммы прямого действительного ущерба.

5. Определить виновных сотрудников и получить доказательства их вины.

6. Установить обстоятельства, способствовавшие совершению проступка.

С приказом под роспись знакомят всех членов комиссии.

По итогам проведенных действий составляют акт. В нем приводят следующую информацию:

перечень действий сотрудника, дающих основания для недоверия;

условия совершения неправомерных деяний;

сумму причиненного или возможного ущерба от них;

степень виновности сотрудника и предложения по применению к нему наказания.

Акт подписывают все члены комиссии, а работник знакомится с ним под роспись. Если он отказывается от ознакомления, это так же оформляют отдельным актом.

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Порядок истребования пояснений от виновного

Если сотрудник сам готов дать письменные пояснения по сложившейся ситуации, ему не нужно вручать письменное требование об их даче. Достаточно получить его добровольные объяснения в бумажном виде.

При возникновении конфликта и явном нежелании сотрудника давать пояснения, следует вручить ему под роспись уведомление об их предоставлении. После этого у него есть 2 рабочих дня для ответа. Если объяснения в указанный срок не получены, составляют акт об отказе дать пояснения.

Завершение процедуры увольнения по утрате доверия

После рассмотрения руководителем компании всех материалов расследования, оценки объяснений виновного и сложившейся ситуации он может принять решение об увольнении по причине утраты доверия к подчиненному. Тогда издают приказ о расторжении трудового договора в произвольной форме или с применением бланка № Т-8.

Дата увольнения в приказе должна быть в пределах сроков, установленных для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).

Если проступок совершен не по месту работы, увольнение должно быть проведено в течение 1 года с той даты, когда работодателю стало о нем известно (п. 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

В качестве основания увольнения используют формулировку из п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Разница только в том, какие ценности обслуживал работник — денежные или товарно-материальные. Вот пример формулировки:

«Совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности, поскольку эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, пункт 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.»

Кроме того, нужно указать реквизиты документов, подтверждающих вину работника — акта расследования, объяснительных записок, сличительных ведомостей и т. п.

Увольняемого нужно ознакомить с приказом под подпись.

Далее вносят записи в трудовую книжку, а также форму СЗВ-ТД. Они тоже должны дублировать формулировку из п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Данные о трудовой деятельности нужно передать в ПФР.

В день увольнения сотрудник должен получить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.