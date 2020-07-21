Государство будет жестче контролировать денежные операции. Какие?

Президент подписал Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в целях совершенствования обязательного контроля».

В чем суть документа?

В «антиотмывочном» Законе № 115-ФЗ дополнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю. В то же время отдельные операции, наоборот, из-под контроля выведены.

Кроме того, более чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, должна представлять соответствующие сведения в Росфинмониторинг.

Какие денежные операции будут контролироваться?

В перечень контролируемых операций включены:

операции по зачислению денежных средств на счёт (вклад) или списанию денежных средств со счёта (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей;

операции почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей;

операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей.

Все эти ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

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Как будут следить за снятием со счёта или зачислением на него наличных?

В настоящее время Росфинмониторинг контролирует операции по снятию со счёта юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. рублей, только если такие операции не обусловлены характером деятельности компании.

Согласно новым правилам подобные операции с наличностью будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

Как усилят контроль за сделками с недвижимостью?

Действующие нормы предписывают банкам контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3-х миллионов рублей, в результате которых переходит право собственности. На практике чаще всего это купля-продажа.

По новому закону банкам придётся представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на указанную сумму.

Какие операции выведут из-под контроля?

Новый закон выводит из-под контроля следующие операции:

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;

перевод денежных средств за границу на счёт (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счёта (вклада), открытого на анонимного владельца.

Какие еще изменения?

Законом чётко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.

Увеличена со 100 до 200 тысяч рублей сумма покупки физлицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента — физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

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Когда Закон № 208-ФЗ вступит в силу?

Начало действия документа — 10.01.2021 (за исключением отдельных положений).