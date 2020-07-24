Во время пандемии умер сотрудник. Что делать в такой ситуации?

Смерть любого человека — это печальное событие.
Рассмотрим ситуацию, когда во время пандемии умер официально устроенный работник предприятия. В таких случаях организация, чтобы избежать неприятностей со стороны проверяющих органов, должна уметь увольнять умершего работника компании.
Это не сложная процедура, но она требует определенных знаний от сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и самого руководителя.
Так как это событие фактически произошло в нерабочее время, то выяснение причин смерти происходит без участия руководства предприятия.
Родственники после получения свидетельства о смерти из ЗАГСа приносят этот документ на место работы умершего сотрудника, где производится стандартная процедура увольнения умершего работника фирмы, согласно нормам Трудового кодекса.
Документальное оформление Процедуры увольнения умершего работника
Поводом для увольнения работника предприятия является заявление.
Поскольку умерший сотрудник компании естественно никак не сможет его написать, то руководитель организации должен издать приказ об увольнения работника фирмы без наличия такового заявления.
Основанием для прекращения трудовых отношений в таком случае является свидетельство о смерти работника из ЗАГСа.
Порядок увольнения умершего сотрудника довольно простой и заключается в выполнении следующих действий:
1. На основании свидетельства о смерти из ЗАГСа руководителем издается приказ об увольнении. К этому приказу прикладывают копию свидетельства о смерти из ЗАГСа.
2. Приказ об увольнении регистрируют в Журнале регистрации приказов.
3. Далее заполняется личная карточка умершего работника и делается запись в трудовую книжку, после чего она выдается родственникам.
4. В Журнале учета движения трудовых книжек делается соответствующая запись, где лицо, получившее документ ставит подпись.
5. Бухгалтерия начисляет и производит необходимые выплаты.
Очень важно знать. каким число увольнять умершего работника.
В законодательстве четко прописано, что последним рабочим днем является день, предшествующий дню смерти.
То есть, если работник умер 6 марта, тогда последний рабочий день будет считаться 5 марта. А дата увольнения будет являться день 6 марта.
Приказ же составляется в тот день, когда родственники погибшего предъявили официальный документ, подтверждающий смерть сотрудника.
При этом дата смерти работника предприятия и дата приказа об увольнении, как правило, чаще всего не совпадают.
Порядок начисления выплат работодателем родственникам умершего работника
Причитающиеся работнику предприятия деньги (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и т.д.) работодатель должен выплатить членам семьи умершего работника или лицам, находившимся на его иждивении (ст. 141 ТК РФ).
Напомним, что к членам семьи относятся (ст. 2 Семейного кодекса):
- супруги;
- родители/усыновители;
- дети, в т.ч. усыновленные.
Если претендентов на выплаты несколько, то вся сумма выдается первому обратившемуся.
При возникновении спорной ситуации, можно предложить родственникам договориться или обратиться в суд.
Виды выплат
После издания приказа об увольнении, бухгалтерия должна начислить соответствующие выплаты.
Умершему сотруднику полагаются выплаты как при обычном увольнении:
- Оклад;
- Больничный;
- Все необходимые надбавки;
- Премии;
- Компенсация за неиспользованный отпуск.
Помимо этих выплат, коллективным/трудовым договором или локально-нормативным актом (ЛНА) может быть предусмотрена выплата материальной помощи родственникам умершего работника. При этом работодатель может выплатить материальную помощь по собственной инициативе, даже если она не предусмотрена вышеуказанными документами.
Кроме этого, родственники, похоронившие умершего работника за свой счет, могут обратиться к работодателю за получением социального пособия на погребение, которое выплачивается за счет средств ФСС.
Порядок начисления всех выплат рассмотрим в таблице.
п/п
Наименование выплат
Порядок начисления
Особенности
1.
Заработная плата
Начисление заработной платы происходит до дня смерти.
Согласно табелю, рассчитываются отработанные дни, и начисляется зарплата.
При этом учитываются все надбавки, премии и т. д.
День смерти не оплачивается
2.
Компенсация за отпуск
Предприятие обязано выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Начисления производятся согласно действующему законодательству.
Если на момент смерти работник уже находился в отпуске, который ему предоставили авансом, тогда назад деньги никто не возвращает.
3.
Больничный
Если человек умер во время своей
болезни, тогда бюллетень
закрывается в день смерти.
День смерти не оплачивается
4.
Компенсация за погребение
Начисляется на основании
предоставленных квитанций и
счетов родственниками.
Данную выплату может получить
любой человек, который потратил
свои личные сбережения на
погребения.
Согласно нормативам
Сроки осуществления выплат
Выплатить начисленную сумму предприятие может в течение 4 месяцев со дня смерти сотрудника.
То есть, на обращение к работодателю за получением причитавшихся умершему работнику предприятия сумм у родственников, супругов и лиц, которые находились на иждивении умершего есть 4 месяца со дня смерти этого работника (п. 2 ст. 1183 ГК РФ).
Если за этот период родственники не обратились, тогда вся сумма плюсуется к наследству.
В случае если наследства нет, тогда деньги остаются у работодателя.
А если деньги для выплаты были сняты со счета работодателя, но за ними никто не обратился в течение 5 рабочих дней, то их нужно депонировать (п. 6.5 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).
Предприятие должно выплатить всю сумму в течение одной недели после обращения родственников.
То есть на выплату у работодателя есть одна неделя со дня, когда член семьи/иждивенец обратился за получением выплаты (ст. 141 ТК РФ).
Необходимые документы родственников для получения выплат
Родственники (член семьи/иждивенец), которые претендуют на получение выплаты у работодателя и изъявили желание забрать трудовую книжку умершего работника предприятия, должны при себе иметь и представить работодателю необходимые документы:
То есть, чтобы получить выплату родственники должны предъявить работодателю следующие документы:
- Свидетельство о смерти из ЗАГСа его копия;
- Заявления, составленные в произвольной форме для выплаты остатка заработной платы, материальной помощи, компенсаций и т. д.;
- Паспорт заявителя, который будет получать выплаты и трудовую книжку;
- Документ, подтверждающий родство;
- Больничный лист (если смерть работника предприятия произошла во время болезни);
- Счета или квитанции, подтверждающие расходы, связанные с погребением (если родственники претендуют на выплату пособий);
Налогообложение выплат в связи со смертью работника: НДФЛ и страховые взносы
Суммы, причитавшиеся умершему работнику и выплаченные его родственникам, НДФЛ не облагаются (п. 18 ст. 217 НК РФ).
То есть родственникам нужно выплатить полную сумму, без удержания из нее данного налога.
Кроме того, данные суммы выплат не облагаются страховыми взносами.
Что же касается материальной помощи, оказанной родственникам, то страховыми взносами она тоже не облагается.
А НДФЛ с материальной помощи не нужно удерживать при условии, что она выплачена членам семьи (п. 8 ст. 217 НК РФ).
Кроме этого, НДФЛ с материальной помощи не нужно удерживать при условии, что она выплачена родственникам, проживавшим вместе с умершим работником (п. 8 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 14.11.2012 N 03-04-06/4-318).
Так в письме Минфина России от 14.11.2012 N 03-04-06/4-318, чиновниками изложена следующая позиция:
Согласно «абз. 3 п. 8 ст. 217» Налогового Кодекса РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи.
В соответствии со «ст. 2» Семейного кодекса членами семьи признаются супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные.
Системное толкование положений Семейного кодекса позволяет включить в понятие члена семьи лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления.
При этом под семьей понимается локализованная социальная группа, в которой предполагаются совместное проживание, ведение хозяйства и т.п.
С учетом изложенного, специалисты финансового ведомства сделали вывод о том, что если брат (сестра) работника проживал(а) совместно с работником, при осуществлении работодателем единовременных выплат работнику в связи со смертью его брата (сестры) налог на доходы физических лиц не удерживается.
Таким образом, получается, что выплаченная материальная помощь родственникам, проживавшим вместе с умершим работником предприятия, НДФЛ не облагается.