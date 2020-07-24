Во время пандемии умер сотрудник. Что делать в такой ситуации?

Смерть любого человека — это печальное событие.

Рассмотрим ситуацию, когда во время пандемии умер официально устроенный работник предприятия. В таких случаях организация, чтобы избежать неприятностей со стороны проверяющих органов, должна уметь увольнять умершего работника компании.

Это не сложная процедура, но она требует определенных знаний от сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и самого руководителя.

Так как это событие фактически произошло в нерабочее время, то выяснение причин смерти происходит без участия руководства предприятия.

Родственники после получения свидетельства о смерти из ЗАГСа приносят этот документ на место работы умершего сотрудника, где производится стандартная процедура увольнения умершего работника фирмы, согласно нормам Трудового кодекса.

Документальное оформление Процедуры увольнения умершего работника

Поводом для увольнения работника предприятия является заявление.

Поскольку умерший сотрудник компании естественно никак не сможет его написать, то руководитель организации должен издать приказ об увольнения работника фирмы без наличия такового заявления.

Основанием для прекращения трудовых отношений в таком случае является свидетельство о смерти работника из ЗАГСа.

Порядок увольнения умершего сотрудника довольно простой и заключается в выполнении следующих действий:

1. На основании свидетельства о смерти из ЗАГСа руководителем издается приказ об увольнении. К этому приказу прикладывают копию свидетельства о смерти из ЗАГСа. 2. Приказ об увольнении регистрируют в Журнале регистрации приказов. 3. Далее заполняется личная карточка умершего работника и делается запись в трудовую книжку, после чего она выдается родственникам. 4. В Журнале учета движения трудовых книжек делается соответствующая запись, где лицо, получившее документ ставит подпись. 5. Бухгалтерия начисляет и производит необходимые выплаты.

Очень важно знать. каким число увольнять умершего работника.

В законодательстве четко прописано, что последним рабочим днем является день, предшествующий дню смерти.

То есть, если работник умер 6 марта, тогда последний рабочий день будет считаться 5 марта. А дата увольнения будет являться день 6 марта.

Приказ же составляется в тот день, когда родственники погибшего предъявили официальный документ, подтверждающий смерть сотрудника.

При этом дата смерти работника предприятия и дата приказа об увольнении, как правило, чаще всего не совпадают.

Порядок начисления выплат работодателем родственникам умершего работника

При­чи­та­ю­щи­е­ся ра­бот­ни­ку предприятия день­ги (зар­пла­та, ком­пен­са­ция за неиспользованный от­пуск и т.д.) ра­бо­то­да­тель дол­жен вы­пла­тить чле­нам семьи умер­ше­го ра­бот­ни­ка или лицам, на­хо­див­шим­ся на его ижди­ве­нии (ст. 141 ТК РФ).

Напомним, что к чле­нам семьи от­но­сят­ся (ст. 2 Се­мей­но­го ко­дек­са):

су­пру­ги;

ро­ди­те­ли/усы­но­ви­те­ли;

дети, в т.ч. усы­нов­лен­ные.

Если претендентов на выплаты несколько, то вся сумма выдается первому обратившемуся.

При возникновении спорной ситуации, можно предложить родственникам договориться или обратиться в суд.

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Виды выплат

После издания приказа об увольнении, бухгалтерия должна начислить соответствующие выплаты.

Умершему сотруднику полагаются выплаты как при обычном увольнении:

Оклад;

Больничный;

Все необходимые надбавки;

Премии;

Компенсация за неиспользованный отпуск.

Помимо этих выплат, кол­лек­тив­ным/тру­до­вым до­го­во­ром или локально-нормативным актом (ЛНА) может быть преду­смот­ре­на выплата материальной по­мощи род­ствен­ни­кам умер­ше­го ра­бот­ни­ка. При этом ра­бо­то­да­тель может вы­пла­тить ма­те­ри­аль­ную по­мощь по соб­ствен­ной инициативе, даже если она не преду­смот­ре­на вы­ше­ука­зан­ны­ми до­ку­мен­та­ми.

Кроме этого, род­ствен­ни­ки, по­хо­ро­нив­шие умер­ше­го ра­бот­ни­ка за свой счет, могут об­ра­тить­ся к ра­бо­то­да­те­лю за по­лу­че­ни­ем со­ци­аль­но­го по­со­бия на по­гре­бе­ние, ко­то­рое вы­пла­чи­ва­ет­ся за счет средств ФСС.

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Порядок начисления всех выплат рассмотрим в таблице.

п/п Наименование выплат Порядок начисления Особенности 1. Заработная плата Начисление заработной платы происходит до дня смерти. Согласно табелю, рассчитываются отработанные дни, и начисляется зарплата. При этом учитываются все надбавки, премии и т. д. День смерти не оплачивается 2. Компенсация за отпуск Предприятие обязано выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Начисления производятся согласно действующему законодательству. Если на момент смерти работник уже находился в отпуске, который ему предоставили авансом, тогда назад деньги никто не возвращает. 3. Больничный Если человек умер во время своей болезни, тогда бюллетень закрывается в день смерти. День смерти не оплачивается 4. Компенсация за погребение Начисляется на основании предоставленных квитанций и счетов родственниками. Данную выплату может получить любой человек, который потратил свои личные сбережения на погребения. Согласно нормативам

Сроки осуществления выплат

Выплатить начисленную сумму предприятие может в течение 4 месяцев со дня смерти сотрудника.

То есть, на об­ра­ще­ние к ра­бо­то­да­те­лю за по­лу­че­ни­ем при­чи­тав­ших­ся умер­ше­му работ­ни­ку предприятия сумм у родственников, супругов и лиц, которые находились на иждивении умершего есть 4 ме­ся­ца со дня смер­ти этого работ­ни­ка (п. 2 ст. 1183 ГК РФ).

Если за этот период родственники не обратились, тогда вся сумма плюсуется к наследству.

В случае если наследства нет, тогда деньги остаются у работодателя.

А если день­ги для вы­пла­ты были сняты со счета ра­бо­то­да­те­ля, но за ними никто не об­ра­тил­ся в те­че­ние 5 ра­бо­чих дней, то их нужно де­по­ни­ро­вать (п. 6.5 Ука­за­ния Банка Рос­сии от 11.03.2014 N 3210-У).

Предприятие должно выплатить всю сумму в течение одной недели после обращения родственников.

То есть на вы­пла­ту у ра­бо­то­да­те­ля есть одна неде­ля со дня, когда член семьи/иждиве­нец обратился за получением выплаты (ст. 141 ТК РФ).

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Необ­хо­ди­мые до­ку­мен­ты родственников для получения выплат

Родственники (член семьи/иждиве­нец), которые претендуют на получение выплаты у ра­бо­то­да­те­ля и изъявили желание забрать трудовую книжку умершего работника предприятия, должны при себе иметь и пред­ста­вить работодателю необ­хо­ди­мые документы:

То есть, чтобы получить вы­пла­ту родственники должны предъявить работодателю следующие доку­мен­ты:

Свидетельство о смерти из ЗАГСа его копия;

Заявления, составленные в произвольной форме для выплаты остатка заработной платы, материальной помощи, компенсаций и т. д.;

Пас­порт за­яви­те­ля, который будет получать выплаты и трудовую книжку;

До­ку­мент, под­твер­жда­ю­щий род­ство;

Больничный лист (если смерть работника предприятия произошла во время болезни);

Счета или квитанции, подтверждающие расходы, связанные с погребением (если родственники претендуют на выплату пособий);

Налогообложение выплат в связи со смертью работника: НДФЛ и страховые взносы

Суммы, при­чи­тав­ши­е­ся умер­ше­му ра­бот­ни­ку и вы­пла­чен­ные его род­ствен­ни­кам, НДФЛ не об­ла­га­ют­ся (п. 18 ст. 217 НК РФ).

То есть род­ствен­ни­кам нужно вы­пла­тить пол­ную сумму, без удер­жа­ния из нее данного налога. Кроме того, дан­ные суммы выплат не об­ла­га­ют­ся стра­хо­вы­ми взно­са­ми.

Что же ка­са­ет­ся ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи, ока­зан­ной род­ствен­ни­кам, то стра­хо­вы­ми взно­са­ми она тоже не об­ла­га­ет­ся.

А НДФЛ с ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи не нужно удер­жи­вать при усло­вии, что она выплачена чле­нам семьи (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Кроме этого, НДФЛ с ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи не нужно удер­жи­вать при усло­вии, что она выплачена род­ствен­ни­кам, про­жи­вав­шим вме­сте с умер­шим работником (п. 8 ст. 217 НК РФ, Пись­мо Мин­фи­на Рос­сии от 14.11.2012 N 03-04-06/4-318).

Так в письме Мин­фи­на Рос­сии от 14.11.2012 N 03-04-06/4-318, чиновниками изложена следующая позиция: Согласно «абз. 3 п. 8 ст. 217» Налогового Кодекса РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи.

В соответствии со «ст. 2» Семейного кодекса членами семьи признаются супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные.

Системное толкование положений Семейного кодекса позволяет включить в понятие члена семьи лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления.

При этом под семьей понимается локализованная социальная группа, в которой предполагаются совместное проживание, ведение хозяйства и т.п.

С учетом изложенного, специалисты финансового ведомства сделали вывод о том, что если брат (сестра) работника проживал(а) совместно с работником, при осуществлении работодателем единовременных выплат работнику в связи со смертью его брата (сестры) налог на доходы физических лиц не удерживается.

Таким образом, получается, что выплаченная ма­те­ри­аль­ная по­мо­щь родственникам, про­жи­вав­шим вместе с умер­шим работником предприятия, НДФЛ не облагается.