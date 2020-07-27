Как не стать жертвой мошенников, когда ищешь работу

1. Ни за что не платите

Платить за трудоустройство не надо. Вы устраиваетесь на работу, чтоб зарабатывать деньги, а не тратить. Не платите ни за «предварительное обучение», ни за «оформление документов» (например, медкнижки или визы), ни за отправку СМС (например, под предлогом узнать результаты онлайн-собеседования), ни за некие «договоренности с руководством, чтоб взяли именно вас», ни за «оформление будущей пенсии» — в 99% случаев это мошенничество. Получив деньги, фирмы, как правило, исчезают.

2. Не покупайте ничего перед трудоустройством

«Уникальные учебники», спецодежда для работы, детали для сборки ручек, бумага для вырезки чайных пакетиков, семена грибов для выращивания — все это на самом деле стоит копейки, а с вас наверняка просят ощутимую сумму. В итоге вы останетесь без денег, зато с ящиком ручек. Еще и время потеряете. Оставлять деньги под залог чего-либо тоже не стоит.

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3. Не верьте вакансиям, которые предлагают много денег ни за что

«200 000 рублей в месяц. Работа в офисе. Опыт не требуется» — если зарплата в вакансии указана серьезная, а функционал не описан или описан размыто, перед вами наверняка мошенничество. Стоит ли тратить время на то, чтобы лично выяснить, какая именно схема обмана применяется в конкретном случае?

Однако если у вакансии адекватное описание, но не указано название компании — смело откликайтесь! Это так называемая «анонимная» вакансия — некоторые работодатели используют такой способ, чтобы не раскрывать конкурентам свои планы. А название компании вам, конечно же, скажут, когда будут приглашать на собеседование.

4. Оцените сайт компании

Прежде чем отправлять резюме на вакансию, загляните на сайт компании. Если там нет раздела «Контакты» (или указан только сомнительный емейл на бесплатном почтовом сервисе), если предлагается за что-то заплатить, если размещены многочисленные хвалебные отзывы, при этом ссылки на сайте не открываются, а сам он состоит из 3 страниц, будьте внимательны: не исключено, что перед вами мошенники.

5. Обратите внимание на офис

Офис порядочной компании должен выглядеть обжитым. Папки с бумагами, комнатные растения, личные вещи сотрудников, чайник — в компании, которая не переезжает с места на место каждую неделю, все это наверняка есть. А вот если вы попали в помещение, где нигде нет даже логотипа фирмы, а стоят только столы, стулья и компьютеры, — будьте внимательны, это признак фирмы-однодневки.

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6. Будьте осторожны при работе в интернете

«Работайте из дома 3 часа в день и зарабатывайте до 100 000 рублей» — к сожалению, в большинстве случаев перед вами мошенничество. Варианты обмана: платный переход по неким ссылкам, игра в онлайн-казино по «авторской беспроигрышной методике» (вы якобы получаете процент от любого выигрыша, не вкладывая своих денег). Вам могут предложить и поучаствовать в интернет-опросах (вы отвечаете на вопросы о ваших потребительских предпочтениях, а вам за это платят).

Такой вариант заработка действительно возможен (хотя много денег так, увы, не заработать). Однако надо быть внимательным: на интернет-пространстве немало мошенников, которые вместо оплаты предложат вам, к примеру, самим заплатить 500 рублей за некий «личный идентификатор».

Будьте внимательны и сотрудничайте только с известными исследовательскими компаниями! И смотрите пункт 1: ни за что не платите при трудоустройстве.

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7. Испытательный срок без договора

Как известно, законом предусмотрен испытательный срок для сотрудников, однако он всегда оплачивается (и начинается после подписания вами трудового договора!). Варианты вроде: «Поработай неделю, а мы посмотрим, умеешь ли ты месить бетон» — незаконны. Исключение — тестовое задание. Его чаще предлагают выполнить претендентам на офисные специальности и, как правило, не оплачивают, поскольку это часть конкурсного отбора на вакансии.

Приступая к поискам работы, помните: на Superjob.ru каждая вакансия проверяется, так что риск встретить здесь мошенников сведен к нулю.