«Ночной бухгалтер». Каждому из нас присвоят отдельный номер

Стали известны подробности про новый единый реестр населения: нас всех проштампуют номерами.
Мы, конечно, не стали изобретать велосипед и всей редакцией запели «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве!». И тут, кстати, правда хочется пожелать нам всем удачи.
Поподробнее, пожалуйста
ЕФИР — это единый федеральный информационный регистр. В нем будут сведения о населении России (посмотрите, какие).
Сегодня Минфин обнародовал проект о том, как будет работать регистр. Каждому россиянину присвоят 11-значный номер.
Мы честно ничего не поняли про то, как будут составлять этот номер. Может, вы поймете?
Было бы что вкладывать...
Людям будет проще разобраться в условиях вкладов. Банки обяжут составлять таблицы.
Депутаты считают, что так люди смогут сравнивать условия разных банков и выбирать лучшее.
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