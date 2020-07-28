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«Ночной бухгалтер». Каждому из нас присвоят отдельный номер

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Стали известны подробности про новый единый реестр населения: нас всех проштампуют номерами.

Мы, конечно, не стали изобретать велосипед и всей редакцией запели «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве!». И тут, кстати, правда хочется пожелать нам всем удачи.

Поподробнее, пожалуйста

ЕФИР — это единый федеральный информационный регистр. В нем будут сведения о населении России (посмотрите, какие).

Сегодня Минфин обнародовал проект о том, как будет работать регистр. Каждому россиянину присвоят 11-значный номер.

Мы честно ничего не поняли про то, как будут составлять этот номер. Может, вы поймете?

Было бы что вкладывать...

Людям будет проще разобраться в условиях вкладов. Банки обяжут составлять таблицы.

Депутаты считают, что так люди смогут сравнивать условия разных банков и выбирать лучшее.

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