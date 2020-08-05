Идеальный руководитель — мужчина 43 лет

Молодежь больше ценит начальников постарше, сотрудники 30–45 лет — руководителей-ровесников, работники старше 45 лет — более молодых управленцев.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян: лучший руководитель — какого он возраста и пола? В опросе приняли участие 7000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего в их жизни начальника, 57% россиян назвали мужчину, 22% — женщину. Причем женщины почти в 2,5 раза чаще мужчин называли лучшими руководителями женщин (32 против 13% соответственно).

Любопытные тенденции наблюдаются в соотношении возрастов начальства и подчиненных. Так, те, кто встретился со своим лучшим руководителем, будучи в возрасте до 30 лет, чаще всего называли идеальными руководителей старше себя. Россияне, кому повезло в 30–44 года начать работать под руководством идеального человека, больше ценят своих ровесников. Сотрудники старше 45 лет чаще называют идеальными руководителей моложе себя. Средний же возраст идеального руководителя — 43 года.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 509

Время проведения: 1–21 июля 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы в качестве подчиненного

Размер выборки: 7000 респондентов

Вопрос: «Лучший руководитель в вашей жизни был(а)/есть мужчина или женщина?»

Вопрос: «Какого возраста был(а)/есть лучший руководитель в вашей жизни и сколько лет было вам, когда вы начали работать под его/ее руководством?»