Коронакризис, восстановление экономики, проблемы малого бизнеса? Ха!

Зашли мы сегодня в «Красный уголок бухгалтера» и жутко удивились. Оказывается, налоговая требует даже от пострадавшего ныне бизнеса средние по отрасли зарплаты.

Денег нет, но вы отчитайтесь

Бизнес всё ещё работает в условиях ограничений, а ему говорят: если платите низкие зарплаты, то возможно, занижаете суммы для налогов в отчетности. К сожалению, налоговикам не пришло в голову, что зарплаты действительно могут быть сейчас очень низкими — и не потому, что кто-то уклоняется от налогов, а потому что платить-то бизнесу просто нечем. Такие дела...

Кстати, об отчетности: сроки ее сдачи для постарадавших отраслей заканчиваются, так что будьте внимательны. Не хватало нам всем только штрафов.

Ну и с ККТ поосторожнее. На что обратить внимание и почему, расскажет на онлайн-семинаре «Онлайн-кассы в 2020 году: применение в различных хозяйственных ситуациях. Сложные вопросы, требования, которые нельзя игнорировать» эксперт Надежда Самкова 13 августа 2020 г.

Урежем, где надо

Вопросом, откуда брать деньги, сейчас, наверно, не задаются только дети. Минфин тоже — и поэтому предлагает урезать расходы на Госдуму, Совфед и правительство.

А еще — на медицину и образование (ну в самом деле, зачем нам всё это?). Правда, взамен хотят увеличить суммы на социальную поддержку граждан.

А пока будьте внимательнее со своими бюджетами: о том, как суды разбирают спорные ситуации с финансовыми операциями, поговорим на бесплатном вебинаре «Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов» от Центра обучения «Клерка».

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