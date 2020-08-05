Налоговики требуют с бизнеса средние по отрасли зарплаты. Даже с пострадавших

Эпидемия, вроде как, пока не окончена. Но налоговая упорно рассылает различные требования, проводит проверки. В общем, производит мероприятия налогового контроля.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришла камералка по РСВ за полугодие 2020 г. Нарушены контрольные соотношения: „Если сумма выплат по ЗЛ больше МРОТ, но средняя сумма выплат меньше средней зарплаты в субъекте РФ по соответствующей отрасли экономики за предыдущий расчетный период (календарный год), то возможно занижение базы для исчисления СВ“. Что они от меня хотят? Где же эти „правильные“ зарплаты? Как их увидеть? Ну и... Магазин продает из рук вон плохо, обороты упали по сравнению с не лучшим прошлым годом еще вполовину. Мы из „пострадавших“. Люди работают. не уходят. Зарплата „белая“. но вот какая есть...».

В комментариях автора поддержали.

«Я делаю проще, звонок исполнителю данного требования с вопросом, вам что написать-то, девочки на той стороне не виноваты в этом бреду, дружно набрасываем ответ. У меня сотрудница до 3 лет сидит, пособие 50 р, до этого домотались, дружно прожали и начали отписку. Да еще эта хрень будет ежеквартально, „с заботой о ближнем“».

Автор поста на это ответила:

«С исполнителем уже общалась. она мне эти требования по 2 шт. за квартал штампует. Девочка спокойная. Но помощи от нее не будет».

Вот еще советуют:

«В силу тяжелого финансово-экономического положения нашего ООО не представляется возможным в ближайшее время повышения уровня заработной платы сотрудникам».

Или вот:

«Я в марте на такую ерунду отвечала и процитировала слова президента о том, что 70% населения РФ это средний класс. А к среднему классу относятся все, у кого зарплата 1,5 МРОТ. Кроме этого, предприятие не имеет финансовой возможности платить более высокие зарплаты. Средний уровень зарплат по отраслям официально нигде не озвучен и не определен».

А вот еще совет:

«Я тоже делал такое письмо. По моей отрасли средняя зарплата оказывается 106 000 руб. Стал выяснять, оказывается налоговая для расчёта считает только крупный бизнес, в моем случае это иностранные компании:-). А малый бизнес они вообще не смотрят. Находчивые ребята работают в налоговой:-). Нашёл уже не помню где эту методику, она опубликована в виде рекомендаций. По каждой отрасли. И в конце обязательно пряник в виде планов индексации ЗП, как только, так сразу».

А подытожим вот этим: