Как вести себя во время выездной налоговой проверки

Очевидно, что перед выездной налоговой проверкой необходимо проверить документацию и проинструктировать сотрудников о поведении во время визита проверяющих. Но очень часто проверка налоговых органов проходит не так, как ожидается. В ходе проверки могут быть обнаружены документы и информация, выставляющие проверяемую организацию в невыгодном свете. Таким образом, важно не только подготовиться к приезду сотрудников налоговых органов, но и не совершить ошибок в ходе проверки.

Когда все уже подготовлено и руководителю организации вручено решение о проведении выездной налоговой проверки, нужно контролировать соблюдение со стороны проверяющих правил ее проведения и фиксировать все нарушения.

📌 Реклама

Сперва необходимо сверить список лиц, указанных в решении о выездной налоговой проверке, с личностями тех, кто действительно приехал в составе комиссии. В случае присутствия должностных лиц, не уполномоченных проводить налоговую проверку, в некоторых компаниях сразу указывают на это нарушение и не допускают их к проведению проверки.

Однако рекомендуется не озвучивать ошибку сразу, а лишь зафиксировать данное нарушение, чтобы впоследствии использовать этот аргумент при оспаривании результатов выездной налоговой проверки. Данная рекомендация касается не только присутствия неуполномоченных проверяющих, но и других процедурных нарушений. С каждым зафиксированным нарушением увеличивается вероятность успеха при обжаловании результатов проверки.

📌 Реклама

Следующий совет — проследить, чтобы проверка проводилась только в присутствии руководителя организации или уполномоченного лица. Не стоит ругаться с проверяющими, но также и не стоит их недооценивать.

Известен случай, когда инспектор специально показывал свою некомпетентность и несерьезность, благодаря чему сотрудники проверяемой компании теряли бдительность в ходе проверки и переставали тщательно контролировать передаваемые налоговому органу документы и ответы на вопросы проверяющих. Как оказалось, такая тактика поведения была выбрана специально с целью получения информации, полезной для вычисления нарушений со стороны организации.

Из предыдущего примера вытекает следующий совет — необходимо обеспечить контроль за передачей документов проверяющим. Для этого следует назначить ответственное лицо, через которого и будет осуществляться передача. Таким образом, у данного сотрудника будет возможность проверить, все ли передаваемые документы соответствуют запросу налогового органа и нет ли среди них лишних, которые поставят организацию в невыгодное положение.

Составление подробной описи передаваемых документов поможет впоследствии избежать их потери, либо не допустить появления новых, поэтому при оформлении перечня бумаг рекомендуется не использовать такие формулировки как «папка с документами» и т.д.

📌 Реклама

Также не стоит забывать про право налогоплательщика на отсрочку предоставления документов, запрошенных налоговым органом. В соответствии с п. 3 ст. 93 НК РФ проверяемое лицо может подать письменное уведомление проверяющих его инспекторов об отсутствии возможности своевременно предоставить документы, при этом указав причины и даты, когда представление документов будет возможным. Однако стоит иметь в виду, что налоговая вправе отказать в отсрочке.

Если истребуемые документы не предоставлены налогоплательщиком своевременно, согласно пп. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89, п. 4 ст. 93 НК РФ инспекция может расценить это как попытку уничтожить или скрыть документы, что дает ей право произвести их выемку без уведомления об этом налогоплательщика, а также доначислить налоги невыгодным для налогоплательщика расчетным методом (пп.7 п.1 ст.31 НК РФ).

📌 Реклама

Следует отметить, что для выемки документов при выездной налоговой проверке требуется мотивированное постановление должностного лица налогового органа, проводящего проверку. Этот документ должен быть утвержден руководителем соответствующего налогового органа или его заместителем (п. 1 ст. 94 НК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 94, п. 2 ст. 98 НК РФ выемка осуществляется в присутствии налогоплательщика с участием минимум двух понятых. Согласно п.2 ст. 94 НК РФ производить выемку документов и предметов в ночное время (с 22.00 до 06.00 по местному времени — ст. 5 УПК РФ) незаконно. Однако это ограничение по времени не распространяется на оформление результатов выемки (Письмо Минфина России от 05.10.2017 № 03-02-08/64830).

Перед подписанием протокола, оформленного по итогу проведения выемки, следует внимательно с ним ознакомиться и указать в замечаниях все нарушения. Согласно п.7 ст. 94 НК РФ «изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов».

На деле проверяющие часто не отражают точное количество изъятых документов, вместо этого указывая количество папок или коробок с документацией, что является нарушением.

📌 Реклама

Еще одной частой ошибкой, совершаемой проверяющими, является нарушение сроков проведения выездной налоговой проверки, поэтому рекомендуется вести журнал посещений проверяющих, чтобы точно знать, не было ли визита представителей налоговых органов в не предназначенное для этого время.

По общему правилу срок проведения выездной налоговой проверки ограничен двумя месяцами, но этот период может быть увеличен до четырех месяцев, а в исключительных случаях — до шести (п.6 ст.89 НК РФ). Ведение журнала посещений инспекторов также поможет восстановить картину событий в случае возникновения спорных ситуаций.

После окончания налоговой проверки инспекторы обязаны оформить ее результаты в виде документа (акта налоговой проверки). При этом, если вы не согласны результатами, важно не отказываться от подписания акта, а подписывать документ с добавлением комментария о несогласии с информацией, изложенной в акте, и планируемой подаче возражений в установленном законом порядке.

Ошибочно полагать, что отказ от подписания акта сделает документ недействительным и освободит от обязательств по нему, поскольку в таком случае на основании п.3 ст. 91 НК РФ в акте будет сделана соответствующая запись.

📌 Реклама

Несмотря на огромное количество рекомендаций, опубликованных в СМИ, невозможно предвидеть все потенциальные проблемы и ошибки, возникающие во время выездной налоговой проверки. Однако обращение за помощью к специалистам с опытом проведения налоговых проверок поможет успешно пройти этот непростой период в деятельности организации.