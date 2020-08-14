Как знание региональных законов поможет сэкономить налог на прибыль на 33 %

Своим клиентам на УСН я часто рекомендую сменить регион регистрации организации или постоянную прописку ИП с целью уменьшения ставки УСН. В быту такой способ называется «миграция в льготный регион», например, в Чечне УСН с доходов платится по ставке 1 %, но можно ли сэкономить аналогичным способом компаниям на ОСНО?

Можно, так, в отдельных регионах РФ экономия составляет 6,5%, потому что общая ставка налога на прибыль снижена до 13, 5 % вместо 20 %, (ст. 284 НК, Федеральный закон № 302-ФЗ от 03.08.2018 года). При этом совсем не обязательно менять юридический адрес (это достаточно сложная процедура), а иногда достаточно изучить региональный закон и/или открыть обособленное подразделение.

Платить меньше налога на прибыль в бюджет, используя льготную ставку можно, если компания, будет осуществлять вид деятельности, по которому в конкретном регионе применяется сниженная ставка по налогу на прибыль.

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Особенности уплаты налога на прибыль по сниженной ставке в льготном регионе отражены в ст. 288 НК РФ. Этот кейс считается абсолютно законным и легальным, поэтому при правильном применении не должен вызвать проблем с сотрудниками ФНС.

К рискам этого способа можно отнести только то, что субъект РФ может в любой момент отменить преференцию с очередного налогового периода, поэтому нет никаких гарантий, на то в течение какого периода будет работать этот способ оптимизации налогообложения.

Однако региональные власти имеют право продлить действие пониженной ставки налога на прибыль вплоть до 2023 года, об этом сказано в письме Минфина РФ, которое было доведено до налоговых органов письмом ФНС России № СД-4-3/6748@ от 10.04.2019.